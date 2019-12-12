Мотив - вознаграждение за работу, выплаченное заказчиком.
Заказчик, вероятно, известен, но его нельзя трогать. Поэтому накажут только исполнителей.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:21
Мотив - вознаграждение за работу, выплаченное заказчиком.
Заказчик, вероятно, известен, но его нельзя трогать. Поэтому накажут только исполнителей.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:21
Ляпы следствия.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:08
Re: Політичні дискусії
А незадолго до убийства неизвестная сестра-близнец ходила по району преступления и фотографировала расположение камер наблюдения.
Прямо индийское кино Зита и Гита, Зита в АТО, а близнец Гита шуршит в это же время на месте будущего взрыва. А их близкая подруга Пума закладывает взрывчатку под машину другого человека через пару лет после этого, используя точно такие же крепежи как в бомбе под машину Шеремета. Чистые и светлые люди.
Кстати тут бы на этом эпизоде и расследовать, кто выдает явно подложные справки об участии в АТО, за деньги это делали, или по дурости, или были соучастниками.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:19
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:30
ну это уже явный бред
типа, есть какой то моральный кодекс участников АТО и добровольцев.
вина государства, что в силу своей тогдашней импотентности, его пошли защищать все желающие. и они действовали решительнее, чем не желающие следовать уставу, а зачастую предавшие, служивые.
а среди таких, ясен пень, народ разный бывает. кто и в мутной воде решил. да и методы тех, кто не мародёрил, зачастую....
да и участники АТО, не добровольцы.
буквально перед этим, когда ребёнка убили, где то так, типа, и было сказано - государство научило стрелять, а вернуть к мирной жизни не смогло. а мож не захотело, бросило на произвол.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:41
А каким способом можно вернуть к мирной жизни шестикратно судимого рецидивиста под позывным Буча, в его случае скорее это погоняло, а не позывной
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:48
ну, в приведённом мной случае, чел, вроде, судим не был.
а про "шестикратно судимого рецидивиста", торнадовцев, сказано - типа, есть какой то моральный кодекс участников АТО и добровольцев.
вина государства, что в силу своей тогдашней импотентности, его пошли защищать все желающие. и они действовали решительнее, чем не желающие следовать уставу, а зачастую предавшие, служивые.
а среди таких, ясен пень, народ разный бывает. кто и в мутной воде решил. да и методы тех, кто не мародёрил, зачастую....
Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:57
Это сейчас поправят. Всё-таки убийство ребёнка, даже если хотел убить его отца, трудно оставить без реального срока.
Теоретически вина государства есть во всем, даже если человек поскользнулся при гололёде и сломал палец. Но я не уверен, что государство является нянькой для взрослых мужчин и женщин, 99,9 процентов участников АТО не потребовали никаких нянек и нормально сейчас вернулись и трудятся. Но человеку, который подкладывает бомбу под машину других живых людей или убивает Вороненкова в центре Киева, никакие няньки-государства не помогут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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