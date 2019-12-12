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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4874487548764877
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 00:05

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 04:21

  lapay написав:Питання в мотивах і замовнику. Якщо доведуть, що саме вони винні - сядуть. Але з мотивом явна лажа. Так в реальному житті не буває.
Зеля казав, що замовник є, точніше, що його треба знайти. Якось дивно, що люди не дзвонили замовнику, і ще більш дивне, який був мотив без замовника.


Мотив - вознаграждение за работу, выплаченное заказчиком.
Заказчик, вероятно, известен, но его нельзя трогать. Поэтому накажут только исполнителей.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 07:21

Ляпы следствия.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/13/7234709/
Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:06

Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:08

Re: Політичні дискусії

Schmit написав:Ляпы следствия.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2019/12/13/7234709/
Фигурант дела Шеремета была в АТО в момент преступления – нардеп


А незадолго до убийства неизвестная сестра-близнец ходила по району преступления и фотографировала расположение камер наблюдения.
Прямо индийское кино Зита и Гита, Зита в АТО, а близнец Гита шуршит в это же время на месте будущего взрыва. А их близкая подруга Пума закладывает взрывчатку под машину другого человека через пару лет после этого, используя точно такие же крепежи как в бомбе под машину Шеремета. Чистые и светлые люди.

Кстати тут бы на этом эпизоде и расследовать, кто выдает явно подложные справки об участии в АТО, за деньги это делали, или по дурости, или были соучастниками.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:19

  freeze написав:..
..Чистые и светлые люди.

как то даже не по себе. Куда не плюнь, в последних и не только нашумевших делах замешаны воины добра. Пороблэно?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:30

  freeze написав:
Тот же Мосийчук сказал, что участвие в преднамеренных убийствах является для участников АТО отягчающим обстоятельством, так как позорят и дискредитируют всех участников АТО и добровольцев.


ну это уже явный бред :mrgreen:
типа, есть какой то моральный кодекс участников АТО и добровольцев.
вина государства, что в силу своей тогдашней импотентности, его пошли защищать все желающие. и они действовали решительнее, чем не желающие следовать уставу, а зачастую предавшие, служивые.
а среди таких, ясен пень, народ разный бывает. кто и в мутной воде решил. да и методы тех, кто не мародёрил, зачастую....
да и участники АТО, не добровольцы.
буквально перед этим, когда ребёнка убили, где то так, типа, и было сказано - государство научило стрелять, а вернуть к мирной жизни не смогло. а мож не захотело, бросило на произвол.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:41

  19yuriy91 написав:буквально перед этим, когда ребёнка убили, где то так, типа, и было сказано - государство научило стрелять, а вернуть к мирной жизни не смогло. а мож не захотело, бросило на произвол.


А каким способом можно вернуть к мирной жизни шестикратно судимого рецидивиста под позывным Буча, в его случае скорее это погоняло, а не позывной :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:48

  freeze написав:
  19yuriy91 написав:буквально перед этим, когда ребёнка убили, где то так, типа, и было сказано - государство научило стрелять, а вернуть к мирной жизни не смогло. а мож не захотело, бросило на произвол.


А каким способом можно вернуть к мирной жизни шестикратно судимого рецидивиста :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


ну, в приведённом мной случае, чел, вроде, судим не был.
а про "шестикратно судимого рецидивиста", торнадовцев, сказано - типа, есть какой то моральный кодекс участников АТО и добровольцев.
вина государства, что в силу своей тогдашней импотентности, его пошли защищать все желающие. и они действовали решительнее, чем не желающие следовать уставу, а зачастую предавшие, служивые.
а среди таких, ясен пень, народ разный бывает. кто и в мутной воде решил. да и методы тех, кто не мародёрил, зачастую....
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 09:57

  19yuriy91 написав:ну, в приведённом мной случае, чел, вроде, судим не был.


Это сейчас поправят. Всё-таки убийство ребёнка, даже если хотел убить его отца, трудно оставить без реального срока.

  19yuriy91 написав:вина государства


Теоретически вина государства есть во всем, даже если человек поскользнулся при гололёде и сломал палец. Но я не уверен, что государство является нянькой для взрослых мужчин и женщин, 99,9 процентов участников АТО не потребовали никаких нянек и нормально сейчас вернулись и трудятся. Но человеку, который подкладывает бомбу под машину других живых людей или убивает Вороненкова в центре Киева, никакие няньки-государства не помогут.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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