Не піймали ні разу. А тоді, коли він повинен був вбивати Шеремета, він співпрацював з поліцією як "кілер" по вбивству дніпропетровського фермера.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:47
Re: Політичні дискусії
Не піймали ні разу. А тоді, коли він повинен був вбивати Шеремета, він співпрацював з поліцією як "кілер" по вбивству дніпропетровського фермера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49
Как бы не получилось, как с Бабченко...
Посадили этого Германа.
От кого??? засекретили решения суда.
Имхо. Как версию вижу, что дали ему эти 4,6 года не за Бабченко, а за вообще иное.
А Савченко с Рубаном ...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:55
Так что ему с таким железным алиби дело шьют?
Конечно не шерлоки холмсы, но не настолько же тупы эти следователи.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:58
Поймали с поличным - ДНК погоняла Пумы на взрывном устройстве, это как печать, заверенная у нотариуса)))
А что мешало семикратному рецидивисту, подрабатывавшему лже-киллером по убийству фермера, в свободное время убить и кого-то другого
А зачем вы все время пытаетесь выгораживать явных отморозков ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:59
Re: Політичні поняття
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:02
Re: Політичні дискусії
Да так и будет. Закроют на время, все кому надо, пропиарятся.
Потом шум утихнет и выпустят за недостаточностью доказательств. Самое интересное, кого назначат на роль заказчика.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:03
Зачем обязательно тупые. Людям поставили задачу, со сроками. Задача должна быть выполнена, шефу надо вверх подыматься. Бабченко, Савченко - и ничего, прокатывает.
Кстати. Панама закрыла дело против пороха. Те кто здесь несли "открытие" сюда, радостно потирая лапки, почему молчат?
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:05
Re: Політичні дискусії
Ну він же не в СІЗО сидів. Цікаво інше:
Від 9,12,2019
"До мене прийшла ця особа, слідчий чи хто, і він не сказав, у якій справі він прийшов. Він тільки прийшов і подав мені ось такий гарний листочок, де були дуже чіткі 4 фотографії. На одному був Шеремет, якого підірвали, на другому був Жуков, Шаповал (розвідник Максим Шаповал. - Ред.), журналістка і місце вибуху на Чонгарі, коли електроенергію в Крим не поставляли. І знаєте, що мені сказали? Мені сказали, бери одну зі справ на себе, і твоя дружина виходить (з-під арешту. - Ред.)", - сказав Грищенко.
За словами ветерана, з такою ж пропозицією до нього пізніше приходили, крім слідчого, й інші силовики "у званні полковника і майора".
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Грищенко просить долучити до матеріалів справи відео з кабінету, в якому він розмовляв зі слідчим. Його адвокат сказав, що збирається подавати заяву в ДБР. Джерело:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:06
Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі.
1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях
2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осіб
Питання на засипку
Влада просту і легку можливість для старту створила
Чому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?
Повна профанація опонента в данному питанні
1 Від зміни власників-житло не зникає
2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:07
нет уж, давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора, раздачу рабов, восставших против этого шахтёров с трактористами. ни чего не утаивайте
а то всё вопросы ко мне
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