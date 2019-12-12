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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 48774878487948804881>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:47

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тем более и поймали его с женушкой-ветераншей преступного мира тоже с поличным - за закладкой взрывчатки еще под один автомобиль.

Не піймали ні разу. А тоді, коли він повинен був вбивати Шеремета, він співпрацював з поліцією як "кілер" по вбивству дніпропетровського фермера.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:49

Как бы не получилось, как с Бабченко...
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7216415/

Посадили этого Германа.
От кого??? засекретили решения суда.

Имхо. Как версию вижу, что дали ему эти 4,6 года не за Бабченко, а за вообще иное.

А Савченко с Рубаном ...
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:55

  lapay написав:
  freeze написав:Тем более и поймали его с женушкой-ветераншей преступного мира тоже с поличным - за закладкой взрывчатки еще под один автомобиль.

Не піймали ні разу. А тоді, коли він повинен був вбивати Шеремета, він співпрацював з поліцією як "кілер" по вбивству дніпропетровського фермера.

Так что ему с таким железным алиби дело шьют?

Конечно не шерлоки холмсы, но не настолько же тупы эти следователи.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:58

  lapay написав:
  freeze написав:Тем более и поймали его с женушкой-ветераншей преступного мира тоже с поличным - за закладкой взрывчатки еще под один автомобиль.

Не піймали ні разу. А тоді, коли він повинен був вбивати Шеремета, він співпрацював з поліцією як "кілер" по вбивству дніпропетровського фермера.


Поймали с поличным - ДНК погоняла Пумы на взрывном устройстве, это как печать, заверенная у нотариуса)))
А что мешало семикратному рецидивисту, подрабатывавшему лже-киллером по убийству фермера, в свободное время убить и кого-то другого :mrgreen:

А зачем вы все время пытаетесь выгораживать явных отморозков ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 10:59

Re: Політичні поняття

  19yuriy91 написав:там была одна, или всё же две стороны конфликта?

Расскажите, какой тогда там был предмет конфликта? и какие стороны (сколько их)
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:02

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Как бы не получилось, как с Бабченко...
https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 8/7216415/

Посадили этого Германа.
От кого??? засекретили решения суда.

Имхо. Как версию вижу, что дали ему эти 4,6 года не за Бабченко, а за вообще иное.

А Савченко с Рубаном ...

Да так и будет. Закроют на время, все кому надо, пропиарятся.
Потом шум утихнет и выпустят за недостаточностью доказательств. Самое интересное, кого назначат на роль заказчика.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:03

  detroytred написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Тем более и поймали его с женушкой-ветераншей преступного мира тоже с поличным - за закладкой взрывчатки еще под один автомобиль.

Не піймали ні разу. А тоді, коли він повинен був вбивати Шеремета, він співпрацював з поліцією як "кілер" по вбивству дніпропетровського фермера.

Так что ему с таким железным алиби дело шьют?

Конечно не шерлоки холмсы, но не настолько же тупы эти следователи.


Зачем обязательно тупые. Людям поставили задачу, со сроками. Задача должна быть выполнена, шефу надо вверх подыматься. Бабченко, Савченко - и ничего, прокатывает.
Кстати. Панама закрыла дело против пороха. Те кто здесь несли "открытие" сюда, радостно потирая лапки, почему молчат? :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:05

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Так что ему с таким железным алиби дело шьют?

Ну він же не в СІЗО сидів. Цікаво інше:
Від 9,12,2019
"До мене прийшла ця особа, слідчий чи хто, і він не сказав, у якій справі він прийшов. Він тільки прийшов і подав мені ось такий гарний листочок, де були дуже чіткі 4 фотографії. На одному був Шеремет, якого підірвали, на другому був Жуков, Шаповал (розвідник Максим Шаповал. - Ред.), журналістка і місце вибуху на Чонгарі, коли електроенергію в Крим не поставляли. І знаєте, що мені сказали? Мені сказали, бери одну зі справ на себе, і твоя дружина виходить (з-під арешту. - Ред.)", - сказав Грищенко.

За словами ветерана, з такою ж пропозицією до нього пізніше приходили, крім слідчого, й інші силовики "у званні полковника і майора".

Читайте також: Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартою

Грищенко просить долучити до матеріалів справи відео з кабінету, в якому він розмовляв зі слідчим. Його адвокат сказав, що збирається подавати заяву в ДБР. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3164375
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:06

  zРадио написав:
  budivelnik написав:У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування
Снова сплошное вранье! По налогу на прибыль мы на 54-м месте. По налогу на доходы физлиц - на 44-м. По администрированию и легкости уплаты налогов - на 65-м.
https://files.taxfoundation.org/2019121 ... -2019.xlsx
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... _tax_rates
https://www.doingbusiness.org/en/rankings
Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі.
1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях
2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осіб
Питання на засипку
Влада просту і легку можливість для старту створила
Чому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?
  zРадио написав:
  budivelnik написав:У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал
Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя.
Повна профанація опонента в данному питанні
1 Від зміни власників-житло не зникає
2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло...
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:07

  sal написав:
  19yuriy91 написав:там была одна, или всё же две стороны конфликта?

Расскажите, какой тогда там был предмет конфликта? и какие стороны (сколько их)

нет уж, давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора, раздачу рабов, восставших против этого шахтёров с трактористами. ни чего не утаивайте
а то всё вопросы ко мне
19yuriy91
 
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