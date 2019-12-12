Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:05

detroytred написав: Так что ему с таким железным алиби дело шьют? Так что ему с таким железным алиби дело шьют?

Ну він же не в СІЗО сидів. Цікаво інше:Від 9,12,2019"До мене прийшла ця особа, слідчий чи хто, і він не сказав, у якій справі він прийшов. Він тільки прийшов і подав мені ось такий гарний листочок, де були дуже чіткі 4 фотографії. На одному був Шеремет, якого підірвали, на другому був Жуков, Шаповал (розвідник Максим Шаповал. - Ред.), журналістка і місце вибуху на Чонгарі, коли електроенергію в Крим не поставляли. І знаєте, що мені сказали? Мені сказали, бери одну зі справ на себе, і твоя дружина виходить (з-під арешту. - Ред.)", - сказав Грищенко.За словами ветерана, з такою ж пропозицією до нього пізніше приходили, крім слідчого, й інші силовики "у званні полковника і майора".Читайте також: Ветерана війни на Донбасі Інну Грищенко (Пуму) суд залишив під вартоюГрищенко просить долучити до матеріалів справи відео з кабінету, в якому він розмовляв зі слідчим. Його адвокат сказав, що збирається подавати заяву в ДБР. Джерело: