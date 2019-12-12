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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:08
Schmit написав:
Самое интересное, кого назначат на роль заказчика.
У большинства убийств исполнитель, организатор и заказчик это одно и тоже лицо. Спросите у Чикатило, всё сам, в поте лица.
Скорее всего заказчика или нет, или фамилия его слишком известна, чтобы называть его вслух без риска травмировать умы общества.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:10
freeze написав:
Поймали с поличным - ДНК погоняла Пумы на взрывном устройстве, это как печать, заверенная у нотариуса)))
А что мешало семикратному рецидивисту, подрабатывавшему лже-киллером по убийству фермера, в свободное время убить и кого-то другого
А зачем вы все время пытаетесь выгораживать явных отморозков ?
Взагалі-то, адвокатам за це навіть гроші платять.
За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:11
freeze написав:
У большинства убийств исполнитель, организатор и заказчик это одно и тоже лицо. Спросите у Чикатило, всё сам, в поте лица.
Скорее всего заказчика или нет, или фамилия его слишком известна, чтобы называть его вслух без риска травмировать умы общества.
Если заказчика нет, то мотив у этих атошников какой-то вообще бредовый.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:25
lapay написав:
За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.
Крепежи обеих бомб экспертиза признала идентичными. Бомбы же не в АТБ массово продаются, штучный эксклюзивный товар, сделанный умелыми руками. Hand-made практически
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29
freeze написав:
Крепежи обеих бомб экспертиза признала идентичными. Бомбы же не в АТБ массово продаются, штучный эксклюзивный товар, сделанный умелыми руками. Hand-made практически
Крепежі - це неодимові магніти. Я більше схиляюсь до того, що вони винні, ніж не винні, але мотив повна лажа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:34
budivelnik написав:
Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі.
1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях
2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осіб
Питання на засипку
Влада просту і легку можливість для старту створила
Чому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?
zРадио написав: budivelnik написав:
У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал
Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя.
Повна профанація опонента в данному питанні
1 Від зміни власників-житло не зникає
2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло...
Ну Вы же на финансовом форуме-то.
Кому миллионы людей могут продать свои квартиры?
Откуда спрос-то возьмется?
Откуда столько желающих сдать в аренду вдруг возьмется?
И каким делом могут заняться эти миллионы людей, даже получив на руки этот стартовый капитал?
Это жн очевидно!!!
Что массы, бросившиеся в бизнес после развала совка, и так были сверхибыточными.
В результате конкуренции на рынке остались самые предприимчивые.
Всё, что для имеющегося рынка (условий, его объема) сверх баланса --- после конкурентной борьбы нивелируется.
Для того, чтобы увеличить объём, улучшают условия, изменяют условия. Расширяя количество участников.
З.Ы. ещё раз: влада створила умови -- вот согласно ЭТИХ УМОВ столько людей (предпринимателей) в них обосновалось.
Крапка.
Для развития -- нужно больше людей.
Поэтому нужно изменять условия. Имеющиеся.
Чтобы работающие предприниматели давали больший выхлоп и новые приходили в рынок.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:36
lapay написав: freeze написав:
Крепежи обеих бомб экспертиза признала идентичными. Бомбы же не в АТБ массово продаются, штучный эксклюзивный товар, сделанный умелыми руками. Hand-made практически
Крепежі - це неодимові магніти. Я більше схиляюсь до того, що вони винні, ніж не винні, але мотив повна лажа.
У меня первая мысль была какой крепеж нужен для закрепления ВУ на машине. Или магнит или стяжка. Как дважды два. Больше не придумал.
А что магниты оказались одного размера и из одной партии? Тогда вопросов нет.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:36
19yuriy91 написав:
давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора
Право на применение силы есть только у государства.
Разумный человек действует в рамках законов, устава.
Единолично принимать решение ехать куда-то кого-то защищать убивая это преступление.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:36
lapay написав: freeze написав:
Поймали с поличным - ДНК погоняла Пумы на взрывном устройстве, это как печать, заверенная у нотариуса)))
А что мешало семикратному рецидивисту, подрабатывавшему лже-киллером по убийству фермера, в свободное время убить и кого-то другого
А зачем вы все время пытаетесь выгораживать явных отморозков ?
Взагалі-то, адвокатам за це навіть гроші платять.
За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.
Аваков говорит, что на пресс-конф. предоставили только 5-7 % доказательств.
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