Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:34

budivelnik написав: zРадио написав: budivelnik написав: У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування Снова сплошное вранье! По налогу на прибыль мы на 54-м месте. По налогу на доходы физлиц - на 44-м. По администрированию и легкости уплаты налогов - на 65-м.

https://files.taxfoundation.org/2019121 ... -2019.xlsx

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... _tax_rates

https://www.doingbusiness.org/en/rankings Снова сплошное вранье! По налогу на прибыль мы на 54-м месте. По налогу на доходы физлиц - на 44-м. По администрированию и легкости уплаты налогов - на 65-м. Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі.

1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях

2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осіб

Питання на засипку

Влада просту і легку можливість для старту створила

Чому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?

zРадио написав: budivelnik написав: У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя. Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя. Повна профанація опонента в данному питанні

1 Від зміни власників-житло не зникає

2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло... Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі.1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осібПитання на засипкуВлада просту і легку можливість для старту створилаЧому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?Повна профанація опонента в данному питанні1 Від зміни власників-житло не зникає2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло...

Ну Вы же на финансовом форуме-то.Кому миллионы людей могут продать свои квартиры?Откуда спрос-то возьмется?Откуда столько желающих сдать в аренду вдруг возьмется?И каким делом могут заняться эти миллионы людей, даже получив на руки этот стартовый капитал?Это жн очевидно!!!Что массы, бросившиеся в бизнес после развала совка, и так были сверхибыточными.В результате конкуренции на рынке остались самые предприимчивые.Всё, что для имеющегося рынка (условий, его объема) сверх баланса --- после конкурентной борьбы нивелируется.Для того, чтобы увеличить объём, улучшают условия, изменяют условия. Расширяя количество участников.З.Ы. ещё раз: влада створила умови -- вот согласно ЭТИХ УМОВ столько людей (предпринимателей) в них обосновалось.Крапка.Для развития -- нужно больше людей.Поэтому нужно изменять условия. Имеющиеся.Чтобы работающие предприниматели давали больший выхлоп и новые приходили в рынок.