нет уж, давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора, раздачу рабов, восставших против этого шахтёров с трактористами. ни чего не утаивайте
а то всё вопросы ко мне
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:07
нет уж, давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора, раздачу рабов, восставших против этого шахтёров с трактористами. ни чего не утаивайте
а то всё вопросы ко мне
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:08
У большинства убийств исполнитель, организатор и заказчик это одно и тоже лицо. Спросите у Чикатило, всё сам, в поте лица.
Скорее всего заказчика или нет, или фамилия его слишком известна, чтобы называть его вслух без риска травмировать умы общества.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:10
Re: Політичні дискусії
Взагалі-то, адвокатам за це навіть гроші платять.
За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:11
Re: Політичні дискусії
Если заказчика нет, то мотив у этих атошников какой-то вообще бредовый.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:25
Крепежи обеих бомб экспертиза признала идентичными. Бомбы же не в АТБ массово продаются, штучный эксклюзивный товар, сделанный умелыми руками. Hand-made практически
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29
Re: Політичні дискусії
Крепежі - це неодимові магніти. Я більше схиляюсь до того, що вони винні, ніж не винні, але мотив повна лажа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:34
Ну Вы же на финансовом форуме-то.
Кому миллионы людей могут продать свои квартиры?
Откуда спрос-то возьмется?
Откуда столько желающих сдать в аренду вдруг возьмется?
И каким делом могут заняться эти миллионы людей, даже получив на руки этот стартовый капитал?
Это жн очевидно!!!
Что массы, бросившиеся в бизнес после развала совка, и так были сверхибыточными.
В результате конкуренции на рынке остались самые предприимчивые.
Всё, что для имеющегося рынка (условий, его объема) сверх баланса --- после конкурентной борьбы нивелируется.
Для того, чтобы увеличить объём, улучшают условия, изменяют условия. Расширяя количество участников.
З.Ы. ещё раз: влада створила умови -- вот согласно ЭТИХ УМОВ столько людей (предпринимателей) в них обосновалось.
Крапка.
Для развития -- нужно больше людей.
Поэтому нужно изменять условия. Имеющиеся.
Чтобы работающие предприниматели давали больший выхлоп и новые приходили в рынок.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:36
У меня первая мысль была какой крепеж нужен для закрепления ВУ на машине. Или магнит или стяжка. Как дважды два. Больше не придумал.
А что магниты оказались одного размера и из одной партии? Тогда вопросов нет.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:36
Re: право на силу
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