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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4877487848794880
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:07

  sal написав:
  19yuriy91 написав:там была одна, или всё же две стороны конфликта?

Расскажите, какой тогда там был предмет конфликта? и какие стороны (сколько их)

нет уж, давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора, раздачу рабов, восставших против этого шахтёров с трактористами. ни чего не утаивайте
а то всё вопросы ко мне
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:08

  Schmit написав:Самое интересное, кого назначат на роль заказчика.


У большинства убийств исполнитель, организатор и заказчик это одно и тоже лицо. Спросите у Чикатило, всё сам, в поте лица.
Скорее всего заказчика или нет, или фамилия его слишком известна, чтобы называть его вслух без риска травмировать умы общества.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:10

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Поймали с поличным - ДНК погоняла Пумы на взрывном устройстве, это как печать, заверенная у нотариуса)))
А что мешало семикратному рецидивисту, подрабатывавшему лже-киллером по убийству фермера, в свободное время убить и кого-то другого :mrgreen:

А зачем вы все время пытаетесь выгораживать явных отморозков ?

Взагалі-то, адвокатам за це навіть гроші платять. :)
За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:11

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:У большинства убийств исполнитель, организатор и заказчик это одно и тоже лицо. Спросите у Чикатило, всё сам, в поте лица.
Скорее всего заказчика или нет, или фамилия его слишком известна, чтобы называть его вслух без риска травмировать умы общества.

Если заказчика нет, то мотив у этих атошников какой-то вообще бредовый.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:18

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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:25

  lapay написав:За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.


Крепежи обеих бомб экспертиза признала идентичными. Бомбы же не в АТБ массово продаются, штучный эксклюзивный товар, сделанный умелыми руками. Hand-made практически :mrgreen: :mrgreen:
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:29

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Крепежи обеих бомб экспертиза признала идентичными. Бомбы же не в АТБ массово продаются, штучный эксклюзивный товар, сделанный умелыми руками. Hand-made практически

Крепежі - це неодимові магніти. Я більше схиляюсь до того, що вони винні, ніж не винні, але мотив повна лажа.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 11:34

  budivelnik написав:
  zРадио написав:
  budivelnik написав:У нас для старту- найкращі умови в світі в розрізі оподаткування
Снова сплошное вранье! По налогу на прибыль мы на 54-м месте. По налогу на доходы физлиц - на 44-м. По администрированию и легкости уплаты налогов - на 65-м.
https://files.taxfoundation.org/2019121 ... -2019.xlsx
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_c ... _tax_rates
https://www.doingbusiness.org/en/rankings
Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі.
1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях
2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осіб
Питання на засипку
Влада просту і легку можливість для старту створила
Чому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?
  zРадио написав:
  budivelnik написав:У нас для старту - найбільша кількість людей володіє власним житлом яке можна перетворити в стартовий капітал
Уже обсуждалось - если на рынок продажи/залогов массово выйдут желающие открыть бизнес, недвижимость обвалится в цене даже с тех смешных величин, которые мы имеем на сегодня. Для ликвидности необходим стабильный инвестиционный спрос. Жильцы сами по себе не создают капитализацию - это рынок, лишенный покупателя.
Повна профанація опонента в данному питанні
1 Від зміни власників-житло не зникає
2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло...

Ну Вы же на финансовом форуме-то.
Кому миллионы людей могут продать свои квартиры?
Откуда спрос-то возьмется?
Откуда столько желающих сдать в аренду вдруг возьмется?

И каким делом могут заняться эти миллионы людей, даже получив на руки этот стартовый капитал?


Это жн очевидно!!!
Что массы, бросившиеся в бизнес после развала совка, и так были сверхибыточными.
В результате конкуренции на рынке остались самые предприимчивые.

Всё, что для имеющегося рынка (условий, его объема) сверх баланса --- после конкурентной борьбы нивелируется.

Для того, чтобы увеличить объём, улучшают условия, изменяют условия. Расширяя количество участников.

З.Ы. ещё раз: влада створила умови -- вот согласно ЭТИХ УМОВ столько людей (предпринимателей) в них обосновалось.
Крапка.
Для развития -- нужно больше людей.
Поэтому нужно изменять условия. Имеющиеся.
Чтобы работающие предприниматели давали больший выхлоп и новые приходили в рынок.
detroytred
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