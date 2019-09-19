Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
"Это будет очень сложно сделать, но мы должны это сделать. Мы должны с вами понимать, что со времен "Минска" прошло четыре года, все меняется в нашей жизни. Мы понимаем, что не моя команда подписывала "Минск", но мы, как власть, должны выполнять те условия, на которые пошла тогдашняя власть. Но я уверен, что некоторые вещи мы сможем изменить, и будем менять", - сказал президент.
- не мы брали 3 лярда. не мы подписывали минск.
как с этими правителями можно о чем-то договариваться?..
detroytred написав:Аваков говорит, что на пресс-конф. предоставили только 5-7 % доказательств.
Значить, все інше ще більш мутне. Аби не вийшло так, як з Бузиною, де теж були ДНК докази: https://detector.media/infospace/articl ... olyu-nabu/ Андрія Медведька за результатами інтернет-голосування обрали членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Медведько є фігурантом справи про вбивство публіциста Олеся Бузини.
Як повідомляв «Детектор медіа», публіцист Олесь Бузина був убитий 16 квітня 2015 року в Києві у дворі свого будинку по вулиці Дегтярівській. Підозрювані у вбивстві Андрій Медведько і Денис Поліщук були затримані 18 червня 2015 року після того, як міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про розкриття вбивства.
Після затримання суди обрали їм запобіжний захід у вигляді утримання під вартою і неодноразово його продовжували. Наприкінці 2015 року підозрювані перебували під домашнім арештом, а з весни 2016 року стосовно них припинили застосування запобіжного заходу, пов'язаного з обмеженням волі.
24 травня 2017 року стало відомо, що підозрюваних Андрія Медведька і Дениса Поліщука переведено у розряд обвинувачених. 27 червня адвокат обвинувачених Сергій Войченко повідомив, що прокуратура міста Києва завершила досудове розслідування.
28 листопада 2017 прокуратура направила до Шевченківського суду Києва обвинувальний акт стосовно Андрія Медведька та Дениса Поліщука.
22 лютого 2018 у Шевченківському райсуді Києва мав відбутися розгляд справи про вбивство публіциста Олеся Бузини. Судове засідання було перенесено на 24 квітня. 24 квітня засідання було перенесено на 7 травня. 7 травня суд переніс засідання на місяць. 15 червня підготовче засідання з технічних причин було перенесено на 9 серпня. 26 вересня Шевченківській районний суд Києва знову переніс засідання у справі про вбивство публіциста через хворобу головуючого судді.
6 травня 2019 року головуючий суддя в справі про вбивство публіциста Олеся Бузини - Євген Сидоров - взяв самовідвід. Слухання справи мають початися спочатку.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
detroytred написав:закон, якобы недавно подписанный о предоставлении участника по свидельствам двух людей.
Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо надання статусу та соціальних гарантій окремим особам із числа учасників антитерористичної операції
Номер, дата реєстрації: 2045-1 від 19.09.2019 ... Дати та стан проходження: Передано на підпис Президенту 10.12.2019 - Закон направлено на підпис Президенту 10.12.2019 - Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України 04.12.2019 - Закон прийнято
Підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, є (але не виключно) такі документи: ... У разі відсутності зазначених документів підставою для надання статусу учасника бойових дій особам, зазначеним в абзаці першому цього пункту, є:
для осіб, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, – свідчення (заява) не менше ніж трьох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, підпис на яких має бути засвідчено нотаріально;
для осіб, які під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях отримали поранення, контузію, каліцтво, -свідчення (заява) не менше ніж двох свідків про період безпосередньої участі такої особи у виконанні завдань антитерористичної операції в районах її проведення, здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, перебуваючи безпосередньо в районах здійснення зазначених заходів, підпис на яких має бути нотаріально, а також медична документація, що підтверджує отримання особою поранення, контузії, каліцтва під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях.
До уваги беруться свідчення (заяви) осіб, підпис на яких має бути засвідчений нотаріально, яким встановлено статус учасника бойових дій відповідно до абзацу першого пункту 19 частини першої цієї статті та/або статус особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пункту 11 частини другої статті 7 цього Закону та які мають документальне підтвердження своєї участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях за період, за який вони свідчать. До періоду безпосереднього виконання особою, зазначеною в абзаці першому цього пункту, завдань антитерористичної операції в районах її проведення, здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях у районах здійснення таких заходів включається період, підтверджений усіма свідками. ...
+ из давно действующей Постановы КМУ:
... для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, - документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, передбачені абзацами другим - четвертим цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами; ...
lapay написав:.. Андрія Медведька за результатами інтернет-голосування обрали членом Ради громадського контролю Національного антикорупційного бюро України. Медведько є фігурантом справи про вбивство публіциста Олеся Бузини. ..
Лепэн! Эта старый боян, об этом голосовании знали почему-то только порохоботы - и голосовали за своих друзив. О дате голосования не сообщали никакие источники - инфо распространилась по личкам "патриотов". Я все еще надеюсь, что штрихов этих посадят годков так на 15 примерно. За дело, доказанное практически на 100%.
budivelnik написав:Зрадофіл зраду-знайде навіть у перемозі. 1 Є загальна система оподаткування на якій знаходиться 13 млн працюючих - ця дійсно на 54-44-64 місцях 2 Є єдиний податок-аналога якому по простоті у світі я не спостерігаю - на ньому працює приблизно 1 млн осіб Питання на засипку Влада просту і легку можливість для старту створила Чому цією можливістю скористалось всього 1,5% населення?
2. То, что ты не наблюдаешь, еще не значит, что так оно и есть. Не льсти себе, ты даже по меркам родного города - мелкий предприниматель, не говоря уже о стране и мире. У тебя нет компании с широкой географией работы, чтобы ты имел возможность сравнивать. Да ты даже не работал в такой компании. Возможно, что и на ресепшене не был... Поэтому умничать не стОит - доверься рейтингу Doing Business, который этот вопрос профессионально исследует!
Относительно количества предпринимателей в обществе: 1,5% - это единовременная доля на момент времени, а не накопительная. Попробовало когда-либо с 1991-го в разы, если не в десятки раз больше! У кого-то не получилось по личным качествам, у кого-то по профессиональным. Но все это меркнет по сравнению с тем, у скольки людей не получилось из-за беспредела ментов и чиновников! И, извини, конечно, но неспособность давать взятки и "решать вопросы" нельзя списать на личные качества предпринимателя, это другое - это условия, создаваемые государством!
Это как мобильный телефон в зоне неуверенного приема. Кто-то сам себе настелил повыше, чтобы лучше ловило, и тратится на охрану настила. Кто-то - подбрасывает телефон вверх, отправляя сообщение, а звонить так и не может. Кто-то - платит за возможность залезть на чужой столб и нормально поговорить... Но пользоваться по инструкции - так, как это положено - не может никто, для этого не созданы условия!
budivelnik написав:Повна профанація опонента в данному питанні 1 Від зміни власників-житло не зникає 2 Якщо власник житла своє продав і капіталізував, то ця ж людина відразу починає шукати де б орендувати житло...
detroytred тебе уже все расписал, за что ему спасибо. Хотя вообще ты бы мог и поднять историю дискуссии - в лужу тебя уже сажали
Если брать минимальный возраст, в котором они принимали участие в БД, в 18 лет, то, по вышеприведенным документам, возраст ветеранов войны в пределах от 18 до 113 лет. 70-летние отлично вписываются в этот ряд.