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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4879488048814882
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:37

  Starikan написав:..
А за 10-15% прибыли, как реальные "белые" производители

за 10-15% "белое" производство нерационально, ибо банальный банковский депозит или ОВГЗ банально доходнее и никакого геморроя.
у меня на производстве любой станок себя окупает примерно за год при 80% загруженности.
10-15% - это то, что "показывают" контролю, а то и меньше
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:40

  detroytred написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Поймали с поличным - ДНК погоняла Пумы на взрывном устройстве, это как печать, заверенная у нотариуса)))
А что мешало семикратному рецидивисту, подрабатывавшему лже-киллером по убийству фермера, в свободное время убить и кого-то другого :mrgreen:

А зачем вы все время пытаетесь выгораживать явных отморозков ?

Взагалі-то, адвокатам за це навіть гроші платять. :)
За ДНК вони і сидять в СІЗО. А в справі Шеремета докази лише побочні, а мотив взагалі лажа.

Аваков говорит, что на пресс-конф. предоставили только 5-7 % доказательств.


А візитки в машині всіх познаходили?
Чи була коли не-будь особа президента до цього на брифінгу по результатам попереднього розслідування? І чи потрібно ще рішення суду щоб робити якісь висновки?
І чи приходилось кому-небудь з форумчан попадати в товариство пенсіонерок де не-будь в черзі і послухати кого і в який спосіб вони готові прикандичити?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:44

  sal написав:
  19yuriy91 написав:давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора

Право на применение силы есть только у государства.
Разумный человек действует в рамках законов, устава.
Единолично принимать решение ехать куда-то кого-то защищать убивая это преступление.

незыблемость границ, выполнение страной своих же обязательств по этому, чистить зубы, не ковыряться в носу, уважать старших....
спасибо, просветили
но ответа на ваш же вопрос

Расскажите, какой тогда там был предмет конфликта? и какие стороны (сколько их)

не дали
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 13:52

  sal написав:
  19yuriy91 написав:давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора

Право на применение силы есть только у государства.
Разумный человек действует в рамках законов, устава.
Единолично принимать решение ехать куда-то кого-то защищать убивая это преступление.


И тут зеля всех обошел! Единолично принял решение никуда не ехать и никого не убивать. Мудрый поступок. А то мало ли, вдруг и его, возможного защитника родины, записали бы в террористы :mrgreen:
vano80
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:19

The Economist: Путин провалился в попытках изолировать Украину

Первая встреча в «нормандском формате» за три года была окутана страхами. Частично это произошло из-за нового рвения президента Франции Эммануэля Макрона строить мосты в отношениях с Россией. Достигнет ли Путин своей цели запихнуть Донбасс обратно в состав Украины, не отдавая при этом украинскому правительству полный контроль над суверенитетом своей страны, чтобы он стал удобным инструментом дестабилизации всех ее регионов? Будет ли французский президент давить на Киев ради собственного большого видения европейской архитектуры безопасности? А украинский президент-новичок прогнется под этим давлением? Все эти страхи заставили тысячи людей выйти на улицы в Киеве, призывая Зеленского не сдавать позиции.
Встреча не принесла больших результатов. И это стало некоторым облегчением. Стороны договорились о новом обмене заключенными, о разведении войск еще в трех местах на линии разграничения и о новой встрече через четыре месяца. Но Зеленский также публично провел некоторые красные линии. Территориальная целостность Украины не будет принесена в жертву включительно с Крымом, а также никаких местных выборов на Донбассе, пока Киев не будет контролировать всю оккупированную территорию и границу с Россией. Только при этих условиях выборы будут честными, в то время как сейчас на такое их качество рассчитывать не приходится.

Подробности читайте на УНИАН: https://www.unian.net/world/10792886-th ... oMEhAzhqEU


https://www.economist.com/europe/2019/1 ... imir-putin
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:24

Re: просвет

  19yuriy91 написав:незыблемость границ, выполнение страной своих же обязательств по этому, чистить зубы, не ковыряться в носу, уважать старших.

Неуважение старших, неуважение власти, неуважение президента. сам себе закон и порядок
а меня-то за что?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:25

Re: провал

Сегодня заканчивается срок подачи заявок на прокачку топлива через украинскую газотранспортную систему в 2020 году. Поскольку их не поступило, с 1 января российский транзит прекратится.
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:34

Re: Політичні дискусії

https://censor.net.ua/news/3165210/vaks_obyazal_nabu_otkryt_ugolovnye_proizvodstva_v_otnoshenii_truby_bogdana_i_smirnova_po_delu_poroshenko
"ВАКС обязал НАБУ открыть уголовные производства в отношении Трубы, Богдана и Смирнова по делу Порошенко."
https://24tv.ua/sud_viznav_sitnika_vinnim_u_koruptsiyi_n1248533
"Рівненський апеляційний суд визнав винним голову НАБУ Артема Ситника у корупції. Справа стосується елітного відпочинку Ситника на Рівненщині, який голова НАБУ не вніс у свою декларацію."
Порохоботы в своей ненависти беспредельничают...
vano80
 
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