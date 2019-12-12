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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4880488148824883
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:58

yanyura
Спасибо.

Ой+
Политическое дело...

Зачем в очереди к пенсионерам? Тут вон, напимер, Либо экстремист))

А так да. У меня тоже первая мысль была -- обычный трёп в качестве улик - это уж слишком.
Но не знаю, моя думка, что доказательства у следователей всё же есть.
Иначе это будет зашкварная дискредитаця силовиков.
detroytred
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03

  zРадио написав:
  Schmit написав:Задача номер 1 - сделать из АТОшников зверей.


А вот здесь не нужно обобщать! Кадровые военные - это одно, а добровольцы - другое.

  zРадио написав:В этих условиях доброволец - это скорее тот, кто ищет законный способ убивать, нежели вынужденный защитник себя, семьи и родины. Защищить интересы стало возможным и без самопожертвования (о чем красочно говорит статистика уклонения от мобилизации даже в областях, объявляющих себя патриотическими).


Если бы не эти добровольцы, то граница с ОРДЛО проходила бы где-то под Киевом.
Видно такой сценарий для вас - самое то.

  zРадио написав:Почему??? Потому что это все подлог и провокация? :roll: Тогда вопрос - кто позволял фабриковать дела на добровольцев в период управления страной ура-патриотов?..

Потому что тогда дела не фабриковали. Целый батальон Торнадо беспредельничал на востоке и никто с этим не спорит.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24

  Schmit написав:Если бы не эти добровольцы, то граница с ОРДЛО проходила бы где-то под Киевом.


Эти - это какие? Обрати внимание, что я выделяю людей, для которых война - ремесло. Вернувшиеся на службу в 2014-м, когда армия в них нуждалась, профессионалы не подпадают под определение "доброволец". Именно эти люди своими навыками и опытом помогли удержать линию фронта.

А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?

  Schmit написав:Видно такой сценарий для вас - самое то.


Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору

  Schmit написав:Потому что тогда дела не фабриковали. Целый батальон Торнадо беспредельничал на востоке и никто с этим не спорит.


Тебе найти, как во времена Порошенко отмазывали реальных преступников за "заслуги" на майдане и в АТО? Всерьез будешь утверждать, что не давили на судей, не угрожали истцам, не брали на поруки и не тормозили процессуально?..
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:32

Re: если бы да кабы

  Schmit написав:Если бы не эти добровольцы, то граница с ОРДЛО проходила бы где-то под Киевом.

Гибридная война не окончена.
Возможно это и есть часть плана - получить добровольцев на мирной территории Украины?..
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44

  zРадио написав:Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору

Это просто очевидно.
  zРадио написав:Тебе найти, как во времена Порошенко отмазывали реальных преступников за "заслуги" на майдане и в АТО? Всерьез будешь утверждать, что не давили на судей, не угрожали истцам, не брали на поруки и не тормозили процессуально?..

Ну поработайте, поищите.
Schmit
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:55

Schmit
Добробаты конечно выполняли свою функцию, но всё же доборбаты создавались и были помощниками ВСУ, а не наоборот.

До Киева бы сброд из ДРГ, пополченцев уж никак не дошёл бы)))
Кишка тонка...

А ко времени задействия регулярных рашенских подразделений (то есть с Илловайска) ВСУ уже, так сказать, развернулись.

Роль добрабатов нельзя преуменьшать, но и преувеличивать-то тоже будет ошибочным.

ВСУ, Нацгвардия и МВД свои функции (частично. как получилось) всё равно бы выполнили и без помощи.
detroytred
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  #<1 ... 4880488148824883
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