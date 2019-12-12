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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 14:58
yanyura
Спасибо.
Ой+
Политическое дело...
Зачем в очереди к пенсионерам? Тут вон, напимер, Либо экстремист))
А так да. У меня тоже первая мысль была -- обычный трёп в качестве улик - это уж слишком.
Но не знаю, моя думка, что доказательства у следователей всё же есть.
Иначе это будет зашкварная дискредитаця силовиков.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:03
zРадио написав: Schmit написав:
Задача номер 1 - сделать из АТОшников зверей.
А вот здесь не нужно обобщать! Кадровые военные - это одно, а добровольцы - другое.
zРадио написав:
В этих условиях доброволец - это скорее тот, кто ищет законный способ убивать, нежели вынужденный защитник себя, семьи и родины. Защищить интересы стало возможным и без самопожертвования (о чем красочно говорит статистика уклонения от мобилизации даже в областях, объявляющих себя патриотическими).
Если бы не эти добровольцы, то граница с ОРДЛО проходила бы где-то под Киевом.
Видно такой сценарий для вас - самое то.
zРадио написав:
Почему??? Потому что это все подлог и провокация?
Тогда вопрос - кто позволял фабриковать дела на добровольцев в период управления страной ура-патриотов?..
Потому что тогда дела не фабриковали. Целый батальон Торнадо беспредельничал на востоке и никто с этим не спорит.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:24
Schmit написав:
Если бы не эти добровольцы, то граница с ОРДЛО проходила бы где-то под Киевом.
Эти - это какие? Обрати внимание, что я выделяю людей, для которых война - ремесло. Вернувшиеся на службу в 2014-м, когда армия в них нуждалась, профессионалы не подпадают под определение "доброволец". Именно эти люди своими навыками и опытом помогли удержать линию фронта.
А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?
Schmit написав:
Видно такой сценарий для вас - самое то.
Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору
Schmit написав:
Потому что тогда дела не фабриковали. Целый батальон Торнадо беспредельничал на востоке и никто с этим не спорит.
Тебе найти, как во времена Порошенко отмазывали реальных преступников за "заслуги" на майдане и в АТО? Всерьез будешь утверждать, что не давили на судей, не угрожали истцам, не брали на поруки и не тормозили процессуально?..
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:32
Schmit написав:
Если бы не эти добровольцы, то граница с ОРДЛО проходила бы где-то под Киевом.
Гибридная война не окончена.
Возможно это и есть часть плана - получить добровольцев на мирной территории Украины?..
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:44
zРадио написав:
Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору
Это просто очевидно.
zРадио написав:
Тебе найти, как во времена Порошенко отмазывали реальных преступников за "заслуги" на майдане и в АТО? Всерьез будешь утверждать, что не давили на судей, не угрожали истцам, не брали на поруки и не тормозили процессуально?..
Ну поработайте, поищите.
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Schmit
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 15:55
Schmit
Добробаты конечно выполняли свою функцию, но всё же доборбаты создавались и были помощниками ВСУ, а не наоборот.
До Киева бы сброд из ДРГ, пополченцев уж никак не дошёл бы)))
Кишка тонка...
А ко времени задействия регулярных рашенских подразделений (то есть с Илловайска) ВСУ уже, так сказать, развернулись.
Роль добрабатов нельзя преуменьшать, но и преувеличивать-то тоже будет ошибочным.
ВСУ, Нацгвардия и МВД свои функции (частично. как получилось) всё равно бы выполнили и без помощи.
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