Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
zРадио написав:А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?
http://khpg.org/index.php?id=1488551983 Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.
Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.
Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом. ... Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.
Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.
От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
майдан -> Крым -> Донбасс глядишь, было бы по-другому
майдан - внутреннее дело Украины
Откуда информация что они полагали? Что полагала Штепа известно. Откуда ваши предположения про некоторых охотников?
про мэров - из личных контактов. про "Откуда ваши предположения про некоторых охотников?" вопрос не понял, почему предположения? и увольте от идиотских вопросов, утомили, всё вам расскажи, покажи, дай попробывать. смотрите кисельтв - там для вас уже всё давно разжёвано.
lapay написав:добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.
Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.
lapay написав:От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.
Это частное мнение неизвестного человека с неизвестного ресурса неизвестной организации. Комментарии на finance.ua и то - более авторитетное чтиво. Если не авторы, то медиа известное, и модерация есть.
Либо приводи веские аргументы, либо ХОТЯ БЫ пиши сам! Не нужно сюда мусорный копипаст, выдаваемый за авторитетное мнение, приносить...