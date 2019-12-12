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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4882488348844885>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:37

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?

http://khpg.org/index.php?id=1488551983
Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.

Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.

Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом.
...
Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.

Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.

От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:38

Re: Політичні дискусії

  sal написав:майдан -> Крым -> Донбасс
глядишь, было бы по-другому

Путін - Капут. Найкращий рецепт.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:39

  sal написав:
  19yuriy91 написав:глядишь и не было б куйни этой

майдан -> Крым -> Донбасс
глядишь, было бы по-другому

майдан - внутреннее дело Украины
Откуда информация что они полагали?
Что полагала Штепа известно. Откуда ваши предположения про некоторых охотников?

про мэров - из личных контактов.
про "Откуда ваши предположения про некоторых охотников?" вопрос не понял, почему
предположения?
и увольте от идиотских вопросов, утомили, всё вам расскажи, покажи, дай попробывать. смотрите кисельтв - там для вас уже всё давно разжёвано.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:40

Re: бинго

  lapay написав:добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.

что и требовалось получить
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:45

Re: предложения

  19yuriy91 написав:майдан - внутреннее дело

Внутреннее дело обезглавило страну.
Но те, кто остался за главных, сдали Крым без единого выстрела и не сдали Донбасс...
они что-то знали? или выполняли
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:48

Re: Політичні дискусії

  sal написав:что и требовалось получить

Кому "требовалось"? Чи добробати самі себе в Іловайску обстріляли?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:52

Re: кому

  lapay написав:"требовалось"? Чи добробати самі себе в Іловайску

Например, России.
А Илловайск произошел по незнанию или преступной халатности высшего руководства ВСУ.
на что надеялись?
sal
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:58

Re: Політичні дискусії

  sal написав:Например, России.
А Илловайск произошел по незнанию или преступной халатности высшего руководства ВСУ.
на что надеялись?

Так з Раші і треба питати, з нападника, а не жертви. Чи в методічках такого немає?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:12

Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:15

  lapay написав:От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.


Это частное мнение неизвестного человека с неизвестного ресурса неизвестной организации. Комментарии на finance.ua и то - более авторитетное чтиво. Если не авторы, то медиа известное, и модерация есть.

Либо приводи веские аргументы, либо ХОТЯ БЫ пиши сам! Не нужно сюда мусорный копипаст, выдаваемый за авторитетное мнение, приносить...
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