Додано: П'ят 13 гру, 2019 16:37

zРадио написав: А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО? А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?

Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом....Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.