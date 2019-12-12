Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21
Re: Політичні дискусії
Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:37
добровольцы 1941 тоже попадают под это?
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