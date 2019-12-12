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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4882488348844885
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это частное мнение неизвестного человека с неизвестного ресурса неизвестной организации. Комментарии на finance.ua и то - более авторитетное чтиво. Если не авторы, то медиа известное, и модерация есть.

Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:37

  Tegularius написав:Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.

добровольцы 1941 тоже попадают под это?
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