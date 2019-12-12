Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21
Re: Політичні дискусії
Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:37
добровольцы 1941 тоже попадают под эту категорию?
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 13 гру, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:51
вот интересный рассказ о 2014, о всу, о добробате
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:05
Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят? (с)
Авторы книги - Гладка, Миронова, Громаков, Плужник, Рудич, Покальчук, Шевченко и Трофимович. Ну прям "могучая кучка" какая-то - сплошные эксперты и лидеры мнений Это раз.
И два. Статья - не книга. Статья авторства еще одного "авторитетного" специалиста по всему, что только можно - некой Сухоруковой.
Ну прям читай и мотай на ус, когда такие важные люди пишут (ROFL) Тебе самому то не смешно?
PS: а насчет Авакова, которому с какого-то момента подчинялись добробаты - с удовольствием когда-нибудь послушаю его историю, когда он не будет должностным лицом с соответствующими обязанностями, интересами и предрассудками. Заодно и давность событий позволит говорить о них без купюр...
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:23
Re: Політичні дискусії
Вчора Аваков цю саму книгу тримав в руках і казав, що це книга про героїв.
На тобі офіційний документ про батальйон "Азов"
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:42
Ітогі подвєдьом. 2019-12-13
Ітогі подвєдьом. 2019-12-13
1)
Чем больше читаю об этом расследовании, тем больше убеждаюсь, что нашли стрелочников. Потому как хромает самый важный аргумент - мотив.
Попутно, в информационном пространстве продолжает вдалбливается несложный ассоциативный ряд, а именно, волонтёры, ветераны АТО - убийцы, рецидивисты, террористы.
Продолжается информационный процесс маргинализации активной части населения, информационно понизить доверие к волонтёрам и ветеранам АТО
2)
Что же ты, Бубочка, на пресс-конференции молчал об этом. Зато в Киеве на уютном 1+1 такой смелый.
3)
Он не ошибся. Он, по неосторожности, озвучил то, о чём постоянно говорят в высоких кабинетах Министерства обороны, МВД и СНБО.
Реинтеграция активно обсуждается, только ещё не принято решение, под каким соусом это подавать.
4)
Вот и Рюкзакян осторожно об "реинтеграции"
5)
НАБУ и ГБР хотят сделать совсем ручными.
А то НАБУ какие-то дела против уважаемых людей открывают по решению суда
6)
Собственно, в п.1 я всё изложил
7)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:48
Re: Політичні дискусії
Частково він правий. Американці вже через півроку патрулювали, разом з вермахтом. От тільки не буде реінтеграції, тому все це порожні розмови.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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