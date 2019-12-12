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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4882488348844885
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:21

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Это частное мнение неизвестного человека с неизвестного ресурса неизвестной организации. Комментарии на finance.ua и то - более авторитетное чтиво. Если не авторы, то медиа известное, и модерация есть.

Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав. :)
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:37

  Tegularius написав:Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.

добровольцы 1941 тоже попадают под эту категорию?
Востаннє редагувалось 19yuriy91 в П'ят 13 гру, 2019 17:54, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 17:51

вот интересный рассказ о 2014, о всу, о добробате
https://www.youtube.com/watch?v=bP7a61IgxOY
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:05

  lapay написав:
  zРадио написав:Это частное мнение неизвестного человека с неизвестного ресурса неизвестной организации. Комментарии на finance.ua и то - более авторитетное чтиво. Если не авторы, то медиа известное, и модерация есть.

Шо ти несеш. Це анонс книги, яку написали група журналістів, під керівництвом Авакова, адже добробати були в його парафії.
Тут же Авакову діфірамби співали, останнім часом, а ти його з г..ном змішав. :)


Чем наглее ложь, тем быстрее в нее поверят? (с)

Авторы книги - Гладка, Миронова, Громаков, Плужник, Рудич, Покальчук, Шевченко и Трофимович. Ну прям "могучая кучка" какая-то - сплошные эксперты и лидеры мнений :mrgreen: Это раз.

И два. Статья - не книга. Статья авторства еще одного "авторитетного" специалиста по всему, что только можно - некой Сухоруковой.

Ну прям читай и мотай на ус, когда такие важные люди пишут (ROFL) :lol: Тебе самому то не смешно?

PS: а насчет Авакова, которому с какого-то момента подчинялись добробаты - с удовольствием когда-нибудь послушаю его историю, когда он не будет должностным лицом с соответствующими обязанностями, интересами и предрассудками. Заодно и давность событий позволит говорить о них без купюр...
zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:23

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Ну прям читай и мотай на ус, когда такие важные люди пишут (ROFL) :lol: Тебе самому то не смешно?

Вчора Аваков цю саму книгу тримав в руках і казав, що це книга про героїв.
На тобі офіційний документ про батальйон "Азов" http://ngu.gov.ua/ua/dobrovolci-yaki-staly-gvardiycyamy
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:42

Ітогі подвєдьом. 2019-12-13

Ітогі подвєдьом. 2019-12-13

1) Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета
Следствие считает музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Чем больше читаю об этом расследовании, тем больше убеждаюсь, что нашли стрелочников. Потому как хромает самый важный аргумент - мотив.

Попутно, в информационном пространстве продолжает вдалбливается несложный ассоциативный ряд, а именно, волонтёры, ветераны АТО - убийцы, рецидивисты, террористы.
Продолжается информационный процесс маргинализации активной части населения, информационно понизить доверие к волонтёрам и ветеранам АТО

2) "А у нас – газопровод": Зеленский ответил на фразу Путина "а у нас в квартире газ"
Что же ты, Бубочка, на пресс-конференции молчал об этом. Зато в Киеве на уютном 1+1 такой смелый.

3) Полковник Генштаба извинился за слова о "реинтеграции с боевиками"
Он не ошибся. Он, по неосторожности, озвучил то, о чём постоянно говорят в высоких кабинетах Министерства обороны, МВД и СНБО.
Реинтеграция активно обсуждается, только ещё не принято решение, под каким соусом это подавать.

4) Аваков объяснил, кто и как будет патрулировать выборы в ОРДЛО
"И идея была такова, что мы заходим своими полицейскими силами, например, патруль из пяти человек: двое - из Национальной полиции Украины, один человек - из специальной полицейской миссии ОБСЕ, и два представителя территориальных громад, в которых проходят выборы", - отметил министр внутренних дел.

Вот и Рюкзакян осторожно об "реинтеграции"

5) Элитный отдых на Ривненщине: суд признал главу НАБУ Сытника виновным в коррупции
НАБУ и ГБР хотят сделать совсем ручными.
А то НАБУ какие-то дела против уважаемых людей открывают по решению суда

6) Обыски в Мухарского: шоумен рассказал детали (видео)
Собственно, в п.1 я всё изложил

7) В Украине уменьшили штрафы за нарушение прав работников
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 18:48

Re: Політичні дискусії

  pesikot написав:3) Полковник Генштаба извинился за слова о "реинтеграции с боевиками"
Он не ошибся. Он, по неосторожности, озвучил то, о чём постоянно говорят в высоких кабинетах Министерства обороны, МВД и СНБО.
Реинтеграция активно обсуждается, только ещё не принято решение, под каким соусом это подавать.

Частково він правий. Американці вже через півроку патрулювали, разом з вермахтом. От тільки не буде реінтеграції, тому все це порожні розмови.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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