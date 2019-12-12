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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:35
19yuriy91 написав: sal написав: 19yuriy91 написав:
глядишь и не было б куйни этой
майдан -> Крым -> Донбасс
глядишь, было бы по-другому
майдан - внутреннее дело Украины
Анекдот на эту тему:
Собрались на майдане
...послы США, Франции, Испании, Германии, Дании;
помощник госсекретаря США Виктория Нуланд;
американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн;
министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле;
верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон;
бывший президент Грузии михаил саакашвили;
министр иностранных дел Голландии Франс Тиммерманс;
европарламентарий Яцек Протасевич;
министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс;
спикер сейма Литвы Лорета Граужинене;
бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский;
сенатор Чехии Яромир Штетина — и…
...КАААААААААК ОБВИНИЛИ ... Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины!
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:39
Tegularius написав:
Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.
Тоже так думаю.
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Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40
mephala написав: freeze написав:
Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.:
sequence написав:
как то даже не по себе. Куда не плюнь, в последних и не только нашумевших делах замешаны воины добра. Пороблэно?
просто залишу. щоб було видно як розділяють.
А одно другому как-то противоречит?
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