RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4883488448854886
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:35

  19yuriy91 написав:
  sal написав:
  19yuriy91 написав:глядишь и не было б куйни этой

майдан -> Крым -> Донбасс
глядишь, было бы по-другому

майдан - внутреннее дело Украины

Анекдот на эту тему:
Собрались на майдане
...послы США, Франции, Испании, Германии, Дании;
помощник госсекретаря США Виктория Нуланд;
американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн;
министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле;
верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон;
бывший президент Грузии михаил саакашвили;
министр иностранных дел Голландии Франс Тиммерманс;
европарламентарий Яцек Протасевич;
министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс;
спикер сейма Литвы Лорета Граужинене;
бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский;
сенатор Чехии Яромир Штетина — и…
...КАААААААААК ОБВИНИЛИ ... Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины!﻿
M-A-X
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 08.10.15
Подякував: 636 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:39

  Tegularius написав:Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.

Тоже так думаю.
M-A-X
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 08.10.15
Подякував: 636 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40

  mephala написав:
  freeze написав:Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.:


  sequence написав: как то даже не по себе. Куда не плюнь, в последних и не только нашумевших делах замешаны воины добра. Пороблэно?


просто залишу. щоб було видно як розділяють.

А одно другому как-то противоречит?
M-A-X
 
Повідомлень: 1659
З нами з: 08.10.15
Подякував: 636 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4883488448854886
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (16179)
13.12.2019 20:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.