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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 48844885488648874888> Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:35 19yuriy91 написав: sal написав: 19yuriy91 написав: глядишь и не было б куйни этой глядишь и не было б куйни этой

майдан -> Крым -> Донбасс

глядишь, было бы по-другому майдан -> Крым -> Донбассглядишь, было бы по-другому

майдан - внутреннее дело Украины

майдан - внутреннее дело Украины

Анекдот на эту тему:

Собрались на майдане

...послы США, Франции, Испании, Германии, Дании;

помощник госсекретаря США Виктория Нуланд;

американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн;

министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле;

верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон;

бывший президент Грузии михаил саакашвили;

министр иностранных дел Голландии Франс Тиммерманс;

европарламентарий Яцек Протасевич;

министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс;

спикер сейма Литвы Лорета Граужинене;

бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский;

сенатор Чехии Яромир Штетина — и…

...КАААААААААК ОБВИНИЛИ ... Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины!﻿ Анекдот на эту тему: M-A-X Повідомлень: 1661 З нами з: 08.10.15 Подякував: 636 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:39 Tegularius написав: Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде. Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.

Тоже так думаю. Тоже так думаю. M-A-X Повідомлень: 1661 З нами з: 08.10.15 Подякував: 636 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40 mephala написав: freeze написав: Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.: Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.:



sequence написав: как то даже не по себе. Куда не плюнь, в последних и не только нашумевших делах замешаны воины добра. Пороблэно? как то даже не по себе. Куда не плюнь, в последних и не только нашумевших делах замешаны воины добра. Пороблэно?



просто залишу. щоб було видно як розділяють. просто залишу. щоб було видно як розділяють.

А одно другому как-то противоречит? А одно другому как-то противоречит? M-A-X Повідомлень: 1661 З нами з: 08.10.15 Подякував: 636 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:43 sal написав: 19yuriy91 написав: давайте ка свою весию.

давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора давайте ка свою весию.давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора

Право на применение силы есть только у государства.

Разумный человек действует в рамках законов, устава.

Единолично принимать решение ехать куда-то кого-то защищать убивая это преступление. Право на применение силы есть только у государства.Разумный человек действует в рамках законов, устава.Единолично принимать решение ехать куда-то кого-то защищать убивая это преступление.

бачу вам шкода що не здійснилися плани пуйла. московит детектед. бачу вам шкода що не здійснилися плани пуйла. московит детектед. mephala Повідомлень: 6056 З нами з: 07.04.14 Подякував: 95 раз. Подякували: 685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:52 zРадио написав:

Schmit написав: Видно такой сценарий для вас - самое то.

Видно такой сценарий для вас - самое то.



Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору



Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору

стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити mephala Повідомлень: 6056 З нами з: 07.04.14 Подякував: 95 раз. Подякували: 685 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04 lapay написав: zРадио написав: А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО? А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?

http://khpg.org/index.php?id=1488551983

Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.



Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.



Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом.

...

Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.



Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.



От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт. Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом....Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.

Тут главное отделять предметы дискуссии.



Я, например, принимая многие заслуги добробатов, не согласен с утверждениями:

1. Если бы не добробаты, то дошли б до Киева;

2. Добробаты спасли страну от агрессора. (То есть -- если бы не добробаты, то агрессор погубил бы страну);

3. Добробаты перевели войну в замороженный конфликт.



Честь и хвала добробатам, но утверждения 1, 2, 3 требуют доказательств.





ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки.

А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...



Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала... Тут главное отделять предметы дискуссии.Я, например, принимая многие заслуги добробатов, не согласен с утверждениями:1. Если бы не добробаты, то дошли б до Киева;2. Добробаты спасли страну от агрессора. (То есть -- если бы не добробаты, то агрессор погубил бы страну);3. Добробаты перевели войну в замороженный конфликт.Честь и хвала добробатам, но утверждения 1, 2, 3 требуют доказательств.ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки.А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала... detroytred

Повідомлень: 22678 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:06 mephala написав: zРадио написав: Schmit написав: Видно такой сценарий для вас - самое то.

Видно такой сценарий для вас - самое то.

Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору

Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору

стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити

Они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили.

Видео свидетельствует, что по крайней мере фигуранты дела об убийстве Шеремета пересичных держат за лохов. Они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили.Видео свидетельствует, что по крайней мере фигуранты дела об убийстве Шеремета пересичных держат за лохов. M-A-X Повідомлень: 1661 З нами з: 08.10.15 Подякував: 636 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:08 M-A-X написав: Анекдот на эту тему: Анекдот на эту тему:

Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.

Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3536 З нами з: 31.08.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:09 pesikot написав: M-A-X написав: Анекдот на эту тему: Анекдот на эту тему:

Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.

Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу

А Вы умеете шутить. А Вы умеете шутить. M-A-X Повідомлень: 1661 З нами з: 08.10.15 Подякував: 636 раз. Подякували: 152 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:09 M-A-X

Завали хлеборезку. Суд решит "Я вам ничего не должен" (с) Зеленский

""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой pesikot

Повідомлень: 3536 З нами з: 31.08.09 Подякував: 260 раз. Подякували: 808 раз. Профіль 2 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 48844885488648874888> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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