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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 48844885488648874888>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:35

  19yuriy91 написав:
  sal написав:
  19yuriy91 написав:глядишь и не было б куйни этой

майдан -> Крым -> Донбасс
глядишь, было бы по-другому

майдан - внутреннее дело Украины

Анекдот на эту тему:
Собрались на майдане
...послы США, Франции, Испании, Германии, Дании;
помощник госсекретаря США Виктория Нуланд;
американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн;
министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле;
верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон;
бывший президент Грузии михаил саакашвили;
министр иностранных дел Голландии Франс Тиммерманс;
европарламентарий Яцек Протасевич;
министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс;
спикер сейма Литвы Лорета Граужинене;
бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский;
сенатор Чехии Яромир Штетина — и…
...КАААААААААК ОБВИНИЛИ ... Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины!﻿
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:39

  Tegularius написав:Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.

Тоже так думаю.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:40

  mephala написав:
  freeze написав:Поэтому важно нормальных и действительно героических людей отделить от жуликов и убийц, а то последние позорят первых.:


  sequence написав: как то даже не по себе. Куда не плюнь, в последних и не только нашумевших делах замешаны воины добра. Пороблэно?


просто залишу. щоб було видно як розділяють.

А одно другому как-то противоречит?
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:43

  sal написав:
  19yuriy91 написав:давайте ка свою весию.
давайте, уж, про нациков, эшелоны правого сектора

Право на применение силы есть только у государства.
Разумный человек действует в рамках законов, устава.
Единолично принимать решение ехать куда-то кого-то защищать убивая это преступление.

бачу вам шкода що не здійснилися плани пуйла. московит детектед.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 20:52

  zРадио написав:
  Schmit написав:Видно такой сценарий для вас - самое то.


Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору


стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити
mephala
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:04

  lapay написав:
  zРадио написав:А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?

http://khpg.org/index.php?id=1488551983
Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.

Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.

Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом.
...
Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.

Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.

От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.

Тут главное отделять предметы дискуссии.

Я, например, принимая многие заслуги добробатов, не согласен с утверждениями:
1. Если бы не добробаты, то дошли б до Киева;
2. Добробаты спасли страну от агрессора. (То есть -- если бы не добробаты, то агрессор погубил бы страну);
3. Добробаты перевели войну в замороженный конфликт.

Честь и хвала добробатам, но утверждения 1, 2, 3 требуют доказательств.


ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки.
А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...

Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала...
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:06

  mephala написав:
  zРадио написав:
  Schmit написав:Видно такой сценарий для вас - самое то.

Стандартный порохоботский прием - приписать оппоненту симпатию к стране-агрессору

стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити

Они окрасили себя в те цвета, в которые окрасили.
Видео свидетельствует, что по крайней мере фигуранты дела об убийстве Шеремета пересичных держат за лохов.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:08

  M-A-X написав:Анекдот на эту тему:

Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.
Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:09

  pesikot написав:
  M-A-X написав:Анекдот на эту тему:

Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.
Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу

А Вы умеете шутить.
M-A-X
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:09

M-A-X
Завали хлеборезку. Суд решит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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