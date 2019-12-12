Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
майдан -> Крым -> Донбасс глядишь, было бы по-другому
майдан - внутреннее дело Украины
Анекдот на эту тему:
Собрались на майдане ...послы США, Франции, Испании, Германии, Дании; помощник госсекретаря США Виктория Нуланд; американские сенаторы Крис Мерфи и Джон Маккейн; министр иностранных дел Германии Гидо Вестервелле; верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон; бывший президент Грузии михаил саакашвили; министр иностранных дел Голландии Франс Тиммерманс; европарламентарий Яцек Протасевич; министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс; спикер сейма Литвы Лорета Граужинене; бывший премьер-министр Польши Ярослав Качиньский; сенатор Чехии Яромир Штетина — и… ...КАААААААААК ОБВИНИЛИ ... Россию во вмешательстве во внутренние дела Украины!
Tegularius написав:Есть такая категория людей - авантюристов, искателей приключений, с пониженным чувством риска и без моральных тормозов. Во время событий, подобных 2014 году, наступает их звёздный час. Это и наши радикалы-добробатовцы, и их Гиви с моторолами. Поражаюсь взрослым людям, которые приписывают подобным деятелям высокие идейные мотивы, патриотизм и т.п. Такие заварушки - это их стихия, там они как рыба в воде.
zРадио написав:А вот чем отличились добровольческие формирования, кроме резонансных преступлений на гражданке и неизвестно (пока в силу мифологизации в течение 5 лет) какой роли в АТО?
http://khpg.org/index.php?id=1488551983 Так, під командуванням російського наймита Гіркіна незаконні озброєнні формування захопили Слов’янськ Донецької області, досить велике курортне місто, і почали тероризувати місцеве населення. ЗСУ тоді не могли дати відсіч і на допомогу прийшли добровольці.
Перш за все, батальйон «Азов» під командуванням Білецького. Добровольці оточили місто, поставили блок-пости і очікували момент, щоб увійти у місто. На околицях точилися бої. Але Гіркін зрозумів, що має справу із сильним супротивником. Він знайшов шлях, щоб вивести своє угрупування із Слов’янська і вирушив до Донецька. Добровольці зайшли у Слов’янськ, і над Слов’янською міською радою замайорів замість російського триколору український прапор.
Так само за участю добробатів були відбиті Маріуполь, Лисичанськ, Сєверодонецьк та інші населені пункти Донеччини і Луганщини. Ситуація в регіоні стала явно складатися не на користь терористів, можна було передбачити скоре звільнення і Донецька, і Луганська. Але російська імперія хотіла домогтися свого – і не допустити встановлення миру на Донбасі – бо вона вже програла і Харків, і Одесу. Путін вирішив не відступати. Перша поразка, яку зазнали наші добробати, була під Іловайськом. ... Взагалі перемог у добробатів набагато більше, ніж поразок. І треба сказати, що саме добробати врятували країну від агресора, довівши, що і добровольці, і волонтери будуть захищати свою Вітчизну, що вони діють як патріоти, виключно з патріотичних міркувань. Звичайно, не всі добровольці однаково налаштовані. Міністру МВС А. Авакову довелося розформувати два батальйони – «Шахтарск» і «Торнадо» – через те, що серед них були випадки мародерства, що вони часто не підкорялися військовому командуванню.
Але сам Аваков зазначає, що він ніколи не скаже поганого слова про весь «Шахтарськ», бо і там були патріоти і доброчинці.
От так народний добровольчий рух, хоча і не зміг досі припинити війну на Донбасі повністю, але в найскладніший момент, коли країна була беззахисною, прийняв удар на себе, і перетворив цю війну у заморожений конфлікт.
Тут главное отделять предметы дискуссии.
Я, например, принимая многие заслуги добробатов, не согласен с утверждениями: 1. Если бы не добробаты, то дошли б до Киева; 2. Добробаты спасли страну от агрессора. (То есть -- если бы не добробаты, то агрессор погубил бы страну); 3. Добробаты перевели войну в замороженный конфликт.
Честь и хвала добробатам, но утверждения 1, 2, 3 требуют доказательств.
ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки. А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...
Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала...