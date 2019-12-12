Это относилось к России
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:11
Это относилось к России
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:12
Re: Політичні дискусії
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:17
Предположить, что польза добробатов в АТО под вопросом - это обгадить?
И после этого порохоботы будут говорить, что никакой мифологизация нет? Уже и сомневаться, блин, нельзя - прямо христианская догматика какая-то... Раз написано про непорочное зачатие - значит так все и было на самом деле...
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 13 гру, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:17
Re: Політичні дискусії
мені інший анекдот подобається.
зібрав якось цар німця, француза та єврея. та й каже їм.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:32
Лікар і музикант підклали бомбу під Шеремета....
Мені одному це здається, як мінімум, підозрілим.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:51
Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:52
Re: Політичні дискусії
То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
Запалился персонаж еще при взрыве ЛЭП, собственно по этой кличке на него и вышли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:03
Re: Політичні дискусії
Добробати грали важливу роль на початку компанії, хоч їх було і не дуже багато (процентів 10 по кількості), але тоді треба було швидко рухатись вперед, поки не було ще запеклого опору, і вони брали участь і самі визволили багато міст.
Аваков не хотів, спочатку, брати в добробати людей з судимостями, але Ляшко наполіг, зараз ми бачимо, що дарма.
Без добробатів ми б не змогли визволити так багато і швидко таку площу Донбаса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:07
Re: Політичні дискусії
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