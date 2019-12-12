RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4885488648874888>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:11

  M-A-X написав:
  pesikot написав:
  M-A-X написав:Анекдот на эту тему:

Собрались в суде - судья, прокурор и обвинили пацана в том, что он к успеху шёл.
Пацан всего лишь хату себе присвоил по беспределу

А Вы умеете шутить.

Это относилось к России
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3536
З нами з: 31.08.09
Подякував: 260 раз.
Подякували: 808 раз.
 
Профіль
2
1
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:12

Re: Політичні дискусії

  M-A-X написав:А Вы умеете шутить.


Многие умеют шутить
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5561
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 502 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:17

  mephala написав:
  zРадио написав:
стандартний кацапський прийом всі добробати обгадити


Предположить, что польза добробатов в АТО под вопросом - это обгадить? :shock:

И после этого порохоботы будут говорить, что никакой мифологизация нет? Уже и сомневаться, блин, нельзя - прямо христианская догматика какая-то... Раз написано про непорочное зачатие - значит так все и было на самом деле...

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Востаннє редагувалось zРадио в П'ят 13 гру, 2019 21:18, всього редагувалось 1 раз.
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 02.05.18
Подякував: 846 раз.
Подякували: 1974 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:17

Re: Політичні дискусії

мені інший анекдот подобається.
зібрав якось цар німця, француза та єврея. та й каже їм.
mephala
 
Повідомлень: 6056
З нами з: 07.04.14
Подякував: 95 раз.
Подякували: 685 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:32

Лікар і музикант підклали бомбу під Шеремета....
Мені одному це здається, як мінімум, підозрілим.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1872
З нами з: 11.11.14
Подякував: 157 раз.
Подякували: 233 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:39

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 791
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:51

  andrijk777 написав:Лікар і музикант підклали бомбу під Шеремета....
Мені одному це здається, як мінімум, підозрілим.


Если как прикрытие, то весьма дальновидно. Но подождем завершения следствия и суда. Плюс подозрений заказчику(ам)
zРадио
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4354
З нами з: 02.05.18
Подякував: 846 раз.
Подякували: 1974 раз.
 
Профіль
2
4
3
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 21:52

Re: Політичні дискусії

andrijk777 написав:Лікар і музикант підклали бомбу під Шеремета....
Мені одному це здається, як мінімум, підозрілим.


То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
Запалился персонаж еще при взрыве ЛЭП, собственно по этой кличке на него и вышли.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14051
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3804 раз.
Подякували: 5660 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:03

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки.
А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...

Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала...

Добробати грали важливу роль на початку компанії, хоч їх було і не дуже багато (процентів 10 по кількості), але тоді треба було швидко рухатись вперед, поки не було ще запеклого опору, і вони брали участь і самі визволили багато міст.
Аваков не хотів, спочатку, брати в добробати людей з судимостями, але Ляшко наполіг, зараз ми бачимо, що дарма.
Без добробатів ми б не змогли визволити так багато і швидко таку площу Донбаса.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
Повідомлень: 9191
З нами з: 01.08.15
Подякував: 1084 раз.
Подякували: 1184 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:07

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
А я вот слышал, что некоторые, в неформальных кругах, шутя называют "нациками" бойцов Национальной Гвардии.
И мне странным это не кажется.
vladvlas
 
Повідомлень: 592
З нами з: 22.12.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 69 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 4885488648874888>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.