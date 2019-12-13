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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4886488748884889>
Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:09

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
Запалился персонаж еще при взрыве ЛЭП, собственно по этой кличке на него и вышли.

А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:13

  lapay написав:Без добробатів ми б не змогли визволити так багато і швидко таку площу Донбаса.


Дашь, наконец, прямую речь авторитетных военных экспертов, или мы обречены слушать рассуждения владельца сего аксессуара? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

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zРадио
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:33

  Schmit написав:

Неубедительно.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:35

Почему?
А вот:
Сторонники майдана о том, почему они постоянно врут:
https://zn.ua/personalities/vyacheslav- ... 5309_.html
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:35

Re: Політичні дискусії

  zРадио написав:Дашь, наконец, прямую речь авторитетных военных экспертов,

На, вивчай наукову роботу і посилання, якщо тобі потрібні якісь конкретні факти і експерти: https://vim.gov.ua/pages/_journal_files ... -17-29.pdf
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:42

Re: Політичні дискусії

vladvlas написав:
  freeze написав:То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
А я вот слышал, что некоторые, в неформальных кругах, шутя называют "нациками" бойцов Национальной Гвардии.
И мне странным это не кажется.


Какое отношение имел музыкант-нацик к Национальной гвардии?
Нашли его не потому, что он из нацгвардии, а потому что по убеждениям нацик, прошерстили через агентов тусовку нациков, удивились что любит такие же ветровки с принтами, удивились, что перед взрывом ему сделали операцию на ноге, а взрывник тоже хромал, удивились, что по совпадению нацик жил недалеко от места закладки бомбы и знал все подворотни, начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников.

Так де, в цих розмовах, хоч слово про те, що вони це зробили? Невже ні разу ніхто б не сказав -Та в них нічого немає, ми все зробили правильно, чи щось подібне-? Ну не може бути, щоб змовники ні разу не сказали на цю тему.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:49

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
Запалился персонаж еще при взрыве ЛЭП, собственно по этой кличке на него и вышли.

А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.


Для любителей пятого канала и цензора может и да, но для обычного населения Шеремет был очень известен, завсегдатай Свободы слова Шустера и других популярных ток-шоу.
То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.
Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:55

Re: Політичні дискусії

lapay написав:
  freeze написав:начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников.

Так де, в цих розмовах, хоч слово про те, що вони це зробили? Невже ні разу ніхто б не сказав -Та в них нічого немає, ми все зробили правильно, чи щось подібне-? Ну не може бути, щоб змовники ні разу не сказали на цю тему.


Разговоры стали писать через три года после убийства, было бы странно, что через это время преступники продолжали перетирать между собой кто ставил бомбу и тд.
Впрочем был разговор, когда женщина с кличкой Пума позвонила мужу и сказала, что одного из членов группировки неожиданно вызвали в прокуратуру по делу Шеремета, но он к счастью сразу закончил жизнь самоубийством и никого не запалит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:03

  freeze написав:
vladvlas написав:
  freeze написав:То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
А я вот слышал, что некоторые, в неформальных кругах, шутя называют "нациками" бойцов Национальной Гвардии.
И мне странным это не кажется.


Какое отношение имел музыкант-нацик к Национальной гвардии?
Нашли его не потому, что он из нацгвардии, а потому что по убеждениям нацик, прошерстили через агентов тусовку нациков, удивились что любит такие же ветровки с принтами, удивились, что перед взрывом ему сделали операцию на ноге, а взрывник тоже хромал, удивились, что по совпадению нацик жил недалеко от места закладки бомбы и знал все подворотни, начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников.


Это тебе так рассказали или просто придумки, типа запуганых журналистов после Шеремета?
Посмотрим чем это кончится. Не боишься, что потом будешь писать, как разочаровался в работе "правоохранительных" органов, как и в зеленском? :mrgreen:
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