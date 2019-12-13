А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:09
Re: Політичні дискусії
А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:13
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:35
Почему?
А вот:
Сторонники майдана о том, почему они постоянно врут:
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:35
Re: Політичні дискусії
На, вивчай наукову роботу і посилання, якщо тобі потрібні якісь конкретні факти і експерти:
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:42
Re: Політичні дискусії
Какое отношение имел музыкант-нацик к Национальной гвардии?
Нашли его не потому, что он из нацгвардии, а потому что по убеждениям нацик, прошерстили через агентов тусовку нациков, удивились что любит такие же ветровки с принтами, удивились, что перед взрывом ему сделали операцию на ноге, а взрывник тоже хромал, удивились, что по совпадению нацик жил недалеко от места закладки бомбы и знал все подворотни, начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:48
Re: Політичні дискусії
Так де, в цих розмовах, хоч слово про те, що вони це зробили? Невже ні разу ніхто б не сказав -Та в них нічого немає, ми все зробили правильно, чи щось подібне-? Ну не може бути, щоб змовники ні разу не сказали на цю тему.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:49
Re: Політичні дискусії
Для любителей пятого канала и цензора может и да, но для обычного населения Шеремет был очень известен, завсегдатай Свободы слова Шустера и других популярных ток-шоу.
То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.
Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 22:55
Re: Політичні дискусії
Разговоры стали писать через три года после убийства, было бы странно, что через это время преступники продолжали перетирать между собой кто ставил бомбу и тд.
Впрочем был разговор, когда женщина с кличкой Пума позвонила мужу и сказала, что одного из членов группировки неожиданно вызвали в прокуратуру по делу Шеремета, но он к счастью сразу закончил жизнь самоубийством и никого не запалит.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:03
Это тебе так рассказали или просто придумки, типа запуганых журналистов после Шеремета?
Посмотрим чем это кончится. Не боишься, что потом будешь писать, как разочаровался в работе "правоохранительных" органов, как и в зеленском?
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