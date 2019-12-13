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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4886488748884889 Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:07 Re: Політичні дискусії vano80 написав: freeze написав: vladvlas написав: [quote="4816949:freeze"]То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ? А я вот слышал, что некоторые, в неформальных кругах, шутя называют "нациками" бойцов Национальной Гвардии.

И мне странным это не кажется. А я вот слышал, что некоторые, в неформальных кругах,называют "нациками" бойцов Национальной Гвардии.И мне странным это не кажется.



Какое отношение имел музыкант-нацик к Национальной гвардии?

Нашли его не потому, что он из нацгвардии, а потому что по убеждениям нацик, прошерстили через агентов тусовку нациков, удивились что любит такие же ветровки с принтами, удивились, что перед взрывом ему сделали операцию на ноге, а взрывник тоже хромал, удивились, что по совпадению нацик жил недалеко от места закладки бомбы и знал все подворотни, начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников. Какое отношение имел музыкант-нацик к Национальной гвардии?Нашли его не потому, что он из нацгвардии, а потому что по убеждениям нацик, прошерстили через агентов тусовку нациков, удивились что любит такие же ветровки с принтами, удивились, что перед взрывом ему сделали операцию на ноге, а взрывник тоже хромал, удивились, что по совпадению нацик жил недалеко от места закладки бомбы и знал все подворотни, начали слушать феерические разговоры этой банды взрывников.



Это тебе так рассказали или просто придумки, типа запуганых журналистов после Шеремета?

Посмотрим чем это кончится. Не боишься, что потом будешь писать, как разочаровался в работе "правоохранительных" органов, как и в зеленском? [/quote]



Откуда вы все беретесь, возьмите хоть послушайте пресс-конференцию полиции и прокуратуры, тогда и узнаете откуда что берется.

А то какой то звон в ушах, когда выложена официальная информация следственных органов. Это тебе так рассказали или просто придумки, типа запуганых журналистов после Шеремета?Посмотрим чем это кончится. Не боишься, что потом будешь писать, как разочаровался в работе "правоохранительных" органов, как и в зеленском?[/quote]Откуда вы все беретесь, возьмите хоть послушайте пресс-конференцию полиции и прокуратуры, тогда и узнаете откуда что берется.А то какой то звон в ушах, когда выложена официальная информация следственных органов. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14056 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:12 Re: Політичні дискусії freeze написав: Впрочем был разговор, когда женщина с кличкой Пума позвонила мужу и сказала, что одного из членов группировки неожиданно вызвали в прокуратуру по делу Шеремета, но он к счастью сразу закончил жизнь самоубийством и никого не запалит. Впрочем был разговор, когда женщина с кличкой Пума позвонила мужу и сказала, что одного из членов группировки неожиданно вызвали в прокуратуру по делу Шеремета, но он к счастью сразу закончил жизнь самоубийством и никого не запалит.

"Буду дуже прагматичною, - це тобі в плюс. Тепер будемо вертіти, як хочемо", - сказала "Пума" "Бучі". У розмові чоловіка називають Ваня. Більше читайте тут: https://tsn.ua/ukrayina/odin-zi-svidkiv ... 58855.html

Пістолет був замішаний в справі про бомбу в Косово. Шеремета згадували тільки в контексті виклику Пістолета в цій справі Шеремета. Я давав посилання, де справу Шеремета хотіли "пришити" вже затриманим.

Це не означає, що вони винні, бо вони могли просто боятись підти паровозом. Взагалі, записи розмов добре, але ми не знаємо, що саме було на тих записах, що не озвучили.

Слабенька доказова база в слідства. Цілком може розсипатись. "Буду дуже прагматичною, - це тобі в плюс. Тепер будемо вертіти, як хочемо", - сказала "Пума" "Бучі". У розмові чоловіка називають Ваня. Більше читайте тут:Пістолет був замішаний в справі про бомбу в Косово. Шеремета згадували тільки в контексті виклику Пістолета в цій справі Шеремета. Я давав посилання, де справу Шеремета хотіли "пришити" вже затриманим.Це не означає, що вони винні, бо вони могли просто боятись підти паровозом. Взагалі, записи розмов добре, але ми не знаємо, що саме було на тих записах, що не озвучили.Слабенька доказова база в слідства. Цілком може розсипатись. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9199 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:17 Книгою року за версією BBS News Україна​ стала книга про Донецьк. Роман Тамари Дуди, більш відомої під псевдонімом Горіха Зерня – «Доця», що вийшов влітку цього року, взяв нагороду в літературній премії. «Ця книга написана для людей, які зараз лишилися в окупованому місті», – каже Тамара. Про те, як Тамара Дуда створювала книгу про місто, де була один раз, про стереотипи і про ціну війни вона розповіла Радіо Донбас.Реалії.



– А чому саме Донецьк обрали для книги?



– Якщо говорити з точки зору автора, то війна, і все, що відбувається в нашій країні – це тло для будь-якого сюжету. Фактично, те, що відбувається, і як це вплинуло на людей – це величезне соціальне потрясіння, яке дуже глибоко зачепило кожну людину. На тлі цих обставин люди, країна розкриваються по-новому, незвичайно. В принципі, я б могла робити сценою своєї книги Київ, оскільки я його добре знала, але ми з моєю героїнею свідомо переїхали в Донецьк.



Це було свідоме рішення. Як на мене – це те місце, де виникло, почалося і задалося багато питань. Головне, що це місце, де буде багато відповідей. Тобто на ці проблеми, які є, ми не знайдемо вирішення дистанційно, вони мусять вирішуватися там, де все почалося.



Ця війна почалася з Донецька, вона там і закінчиться, на мою думку. Ми не можемо сказати, що війна закінчилася до того часу, поки не будуть звільнені ці території, і доки не буде проведена робота по виправленню, переосмисленню, перекодифікації, скажімо, якогось менталітету, людських стереотипів, уподобань, уявлень. Поки не буде виправлення цих викривлень, помилок, які були допущені за роки Незалежності України, ми не зможемо жити нормальною, процвітаючою, сильною країною, доки не буде вирішена ця проблема, яка вибухнула на Донбасі .



– На вашу думку, «Доця» допоможе подолати стереотипи щодо жителів Донбасу?



– Власне кажучи, тому і з’явилася ця книга, це є моєю особистою спробою трошки вирівняти баланс. Я хочу змусити максимальну кількість людей, яка купить цю книгу, опинитися у шкурі людей, які жили в той час на Донбасі, пропустити через себе, подивитися своїми очима на ці події. Мені здається, що певною мірою мені це вдалося.



Було багато відгуків типу «я ніколи не думав побачити під таким кутом зору, це частинка пазлу, якого не було в моїй голові, про який я навіть не думав». Попри те, що у нас є велика кількість біженців, що навіть змінився баланс, демографічні показники населення за рахунок людей, які були вимушені виїхати звідти. Тут вони стикнулися не з підтримкою, співчуттям, і не включенні в роботу. Вони змушені дійсно, як у ворожому середовищі, виправдовуватися, пояснювати, займати оборонну позицію. Це ті речі, які треба проговорити, зрозуміти і виправляти.



– У головної героїні немає імені. Для мене вона інколи Оксана, інколи безіменна…



– Протягом книги вона себе ніяк не називає, вона «Я». Це я спеціально так зробила для того, щоб «Я» легше злилося із «Я» читача. Це один із таких прийомів, який мені здався важливим для того, щоб спростити людині перехід через цей місток.



Але насправді, це людина, яка дивиться своїми очима, дуже здравомисляча, людина із нормальною життєвою позицією, яка полягає в тому, що «Я сама відповідаю за своє життя, я роблю те, що вважаю за потрібне, я ні в кого нічого не прошу, але в мене є справа, яка мені подобається». У неї є робота, захоплення. Вона має бізнес, який розвивається за рахунок її таланту. Теж не вирваний ні в кого, не віджатий. Це те, що люди побудували своїми руками. І таких багато було. Вона спостерігає із певною критичною іронією за людьми, які є навколо неї. Це не ситуація в Донецьку. Так само ми живемо в Києві, в інших регіонах. Ми собі живемо і спокійно будуємо собі стосунки зі світом. Для більшості з нас, те, що відбулося, було несподіванкою.



– Для кого «Доця»?



– Ця книга написана для тих людей, які зараз там лишилися. Я можу говорити від імені України, тому що Україна, власне кажучи, це я. Так є, так завжди і було. Я можу говорити про те, що ми їх розуміємо в нюансах, дрібних моментах і дуже співчуваємо. Посил цієї книги полягає в тому, що за великим рахунком така ситуація можлива в кожному регіоні України, навіть не прифронтових.



За великим рахунком, дуже легко підірвати людські інстинкти, дуже легко знайти виконавців, які підуть і розгромлять що завгодно. Ми говорили про велику кількість, завезену з Росії: масовки, виконавці, підбурювачі. З іншого боку ми повинні сказати, що вони не зустріли жодного супротиву з боку державних органів. Ці органи, які були зобов’язані запобігти цьому.



Вибачте, де була поліція, де була прокуратура? Чому не втрутилися силовики? Чому здавали арсенали зброї десяткам п’яних, вкурених бомжів, так, ніби це величезна армія прийшла. Чоловіки, ви давали присягу Україні і ви відступилися? Потім нам розповідаєте, що вам не було наказу з Києва? Вибачте, в таких ситуаціях не потрібно чекати наказу з Києва. Для того, щоб відкрити вогонь на ураження, якщо банда штурмує ваш відділок, не потрібно чекати особливого наказу. Наказ має бути в серці, у совісті офіцера, в самій сутності вашої професії.



– У книзі для мене, донеччанки, є багато моментів не співпадінь з реальністю. Зрештою, це художня книга, але чого бабця, сусідка головної героїні пам’ятає Юзівку, бо нібито там народилась?



– Давайте спишемо це на старечу деменцію. Ця бабулька реальна, тобто зрозуміло, що такий персонаж вигадати неможливо. Бабуля, яка потім приходить, осмисливши щось, миритися із банкою чайного гриба в руках, який схожий на медузу. Це саме та сцена, яку неможливо вигадати, вона дійсно існує.



Якщо подивитися, то в цій книзі дуже багато епізодів, моментів, але насправді дуже маленька частинка є авторською вигадкою. Переважна більшість із них відбувалася насправді з людьми. У мене не така багата фантазія, щоб це все вигадати, у мене більш аналітичний розум. Я можу досвід свій і досвід чужих людей акумулювати і зібрати в один текст. Для того, щоб це вигадати з нуля, просто з голови – це нереально.



– А як взагалі ця книга виникла? Я пам’ятаю, що у вас на фейсбуці був хештег «Книга, якої немає», де ви писали про те, що взялися за книгу. І ось ця книга тепер є.



– Люди дивуються самому факту появи цієї книги. Для них вона є несподіванкою в тому плані, що взагалі хтось порушив цю тему, і спробував подивитися на події їхніми очима, спробував увійти в їхнє становище. Наскільки за ці роки вони звикли до того, що співчуття немає, розуміння, підтримки немає, що для них ця книга стала пробоїною в якійсь обороні, можливо. Тобто це велике здивування, насамперед.



Книга вийшла реалістичною. Для того, щоб її написати, я фактично прожила ці події

Мені говорять про те, що книга вийшла реалістичною. Так, ніби я там була. Для того, щоб її написати, я фактично прожила ці події.



По кілька разів я переглянула всі відео в ютубі: якісь короткі там, з російського боку знімали. Воно досі циркулює в цій мережі. Я читала форуми міські. Послідовно, починаючи з 2014 року, всі повідомлення, які там були. Дуже багато мене здивувало, а потім я зрозуміла, що у нас те саме було. Коли у нас був майдан на Майдані, а на сусідній вулиці працювала школа, де йшли заняття у моєї дитини. Там стріляють, люди гинуть, а тут у них у школі діти сидять. Фактично дві площини, два міста в одній точці, не перетинаючись.



Коли я читаю про Донецьк, початок обстрілів, початок бойових дій біля аеропорту, і знаходжу одночасно прекрасний сайт, на якому розповідається про архітектурні красоти Донецька, місцеві «ізюминки». Я бачу, що статті нові викладаються саме в цей час. Статті, присвячені якимось будинкам, історичним екскурсам, видатним людям, подіям, але переважно архітектурі. І пишеться так спокійно, не спішно, для легкого читання, комфортного.



Але я бачу, що ці дописи виставляються саме у той час, коли ідуть обстріли, у вас же ж і всі ваші красоти можуть зруйнуватися. Це означає, що навіть в умовах початку бойових дій, війни, лишалися люди, які спокійно жили собі, особливо не звертаючи увагу на це.



Коли я говорила з людьми, які виїхали, були там такі, які мають проукраїнську позицію, а були такі, які більше звинувачують Україну. Була велика кількість людей, у яких нічого не змінилося, які мене переконували, що в Донецьку все в порядку, все працює, машини їздять, магазини, клуби працюють. Я кілька разів перепитувала, а мені казали: «Хочеш, поїхали подивимося? Я тебе провезу без проблем. З’їздимо, походимо, повернемося. Ти побачиш, що взагалі нічого не змінилося. Це все вигадки». Тобто 15-16 рік, а для людей війна у домі лишається вигадкою. Вона лишається навіть не в телевізорі, а десь в інтернеті. Якщо заблокувати тих людей, які пишуть про цю війну, то можна спокійно жити далі, не зважаючи на неї.



– Доволі часто зустрічаю думку, що окуповану частину Донбасу повертати не варто. Ви поділяєте ці думки?



– Ми повинні все одно не забувати і пам’ятати, що ми повинні ці території повернути. Бо наша земля – це Україна, ми повинні її повернути. Ми повинні працювати із тими, хто в нас є . Я — хліб життя. Хто приходить до Мене, вже ніколи не зголодніє і хто вірить у Мене, той більше ніколи не відчуватиме спраги. Хто тіло Моє споживає та кров Мою п'є, той має вічне життя, і того воскрешу Я останнього дня. Козак-характерник 2

Повідомлень: 27176 З нами з: 09.10.12 Подякував: 1889 раз. Подякували: 2068 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:17 Re: Політичні дискусії freeze написав: То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.

Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо. То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.

Маруся сказала, що це все порожні розмови дурних бабів.

Ніякого ефекту, крім впевненості, що гебня тут робить, що хоче, не було. Що хотіли, і сам Аваков не знає. Маруся сказала, що це все порожні розмови дурних бабів.Ніякого ефекту, крім впевненості, що гебня тут робить, що хоче, не було. Що хотіли, і сам Аваков не знає. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9199 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:29 lapay написав: detroytred написав: ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки.

А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...



Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала... ВСУ всё равно бы начали гнать назад весь сброд. И подключились бы регулярные подразделения рашки.А при таком формате роль добробатов очень и очень вспомогательная. Это прямым текстом говорят комбаты...Это признание комбатов аналогично признанию Арахамии о волонтерстве. Прямо так и сказал -- что волонтерская помощь по сравнению с государственным обеспечением и рядом не лежала...

Добробати грали важливу роль на початку компанії, хоч їх було і не дуже багато (процентів 10 по кількості), але тоді треба було швидко рухатись вперед, поки не було ще запеклого опору, і вони брали участь і самі визволили багато міст.

Аваков не хотів, спочатку, брати в добробати людей з судимостями, але Ляшко наполіг, зараз ми бачимо, що дарма.

Без добробатів ми б не змогли визволити так багато і швидко таку площу Донбаса. Добробати грали важливу роль на початку компанії, хоч їх було і не дуже багато (процентів 10 по кількості), але тоді треба було швидко рухатись вперед, поки не було ще запеклого опору, і вони брали участь і самі визволили багато міст.Аваков не хотів, спочатку, брати в добробати людей з судимостями, але Ляшко наполіг, зараз ми бачимо, що дарма.Без добробатів ми б не змогли визволити так багато і швидко таку площу Донбаса.

Так и я примерно о том же.

Об этой роли.



Но преувеличивают-то до иного.



Не отслеживал, но может покажете: какие населенные пункты добробаты со значительным трудом (потерями) освободили самостоятельно без ВСУ?



Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Так и я примерно о том же.Об этой роли.Но преувеличивают-то до иного.Не отслеживал, но может покажете: какие населенные пункты добробаты со значительным трудом (потерями) освободили самостоятельно без ВСУ?Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... detroytred

Повідомлень: 22679 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:30 Re: Політичні дискусії lapay написав: freeze написав: То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.

Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо. То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.

Маруся сказала, що це все порожні розмови дурних бабів.

Ніякого ефекту, крім впевненості, що гебня тут робить, що хоче, не було. Що хотіли, і сам Аваков не знає. Маруся сказала, що це все порожні розмови дурних бабів.Ніякого ефекту, крім впевненості, що гебня тут робить, що хоче, не було. Що хотіли, і сам Аваков не знає.



То что Маруся умом не отличается это понятно, вместе с подвижниками, это же весело обсуждать, что надо похитить у кого то детей, ударить с Градов по Киеву.

Такое чувство, что всех этих сумасшедших надо не в СИЗО, а в психбольницу с целью изоляции от здоровой части общества.

Если бы не убили человека в заправду, а другой псих ребенка из винтовки, тоже шутник. То что Маруся умом не отличается это понятно, вместе с подвижниками, это же весело обсуждать, что надо похитить у кого то детей, ударить с Градов по Киеву.Такое чувство, что всех этих сумасшедших надо не в СИЗО, а в психбольницу с целью изоляции от здоровой части общества.Если бы не убили человека в заправду, а другой псих ребенка из винтовки, тоже шутник. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14056 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:37



По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за последние два десятилетия уровень самоубийств в США резко возрос, причем более чем на 30% — в половине штатов США. В 2016 году было зарегистрировано 45 000 смертей, причем это последние опубликованные данные. С 1999 года общий национальный показатель подскочил на 33%, и этот скачок был особенно резким в сельских округах, это 52% по сравнению с примерно 15% в городских районах. В докладе отмечается, что с 1999 по 2016 год число самоубийств увеличилось во всех штатах, за исключением Невады. Проблема усугубляется массовым закрытием учреждений оказывающих психиатрическую помощь.



Там же уточняется, что уровень самоубийств выше среди групп риска, включая ветеранов и разношерстную семью ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и еще 32 вида половой извращенности). ”Более 20 ветеранов умирают от самоубийств каждый день, и только в этом году более полумиллиона представителей ЛГБТ попытались покончить с собой", - сказал председатель FCC (Federal Communications Commission - Федеральная комиссия по связи) Аджит Пай.



Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не повесилось. Хроники загнивающего капитализма.По данным Центра по контролю и профилактике заболеваний США, за последние два десятилетия уровень самоубийств в США резко возрос, причем более чем на 30% — в половине штатов США. В 2016 году было зарегистрировано 45 000 смертей, причем это последние опубликованные данные. С 1999 года общий национальный показатель подскочил на 33%, и этот скачок был особенно резким в сельских округах, это 52% по сравнению с примерно 15% в городских районах. В докладе отмечается, что с 1999 по 2016 год число самоубийств увеличилось во всех штатах, за исключением Невады. Проблема усугубляется массовым закрытием учреждений оказывающих психиатрическую помощь.Там же уточняется, что уровень самоубийств выше среди групп риска, включая ветеранов и разношерстную семью ЛГБТ (лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендеров и еще 32 вида половой извращенности). ”Более 20 ветеранов умирают от самоубийств каждый день, и только в этом году более полумиллиона представителей ЛГБТ попытались покончить с собой", - сказал председатель FCC (Federal Communications Commission - Федеральная комиссия по связи) Аджит Пай.Чем бы дитя не тешилось - лишь бы не повесилось. Востаннє редагувалось andrein в П'ят 13 гру, 2019 23:43, всього редагувалось 2 разів. andrein Повідомлень: 528 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:41 Re: Політичні дискусії freeze написав: Такое чувство, что всех этих сумасшедших надо не в СИЗО, а в психбольницу с целью изоляции от здоровой части общества. Такое чувство, что всех этих сумасшедших надо не в СИЗО, а в психбольницу с целью изоляции от здоровой части общества.

Війна змінює психику. Тому так багато насилля і самогубств. Так було і буде після всіх воєн.

Самі по собі розмови ні про що не свідчать. В суді потрібні докази, а тут слабенко. Війна змінює психику. Тому так багато насилля і самогубств. Так було і буде після всіх воєн.Самі по собі розмови ні про що не свідчать. В суді потрібні докази, а тут слабенко. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9199 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1184 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4886488748884889 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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