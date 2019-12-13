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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: П'ят 13 гру, 2019 23:58
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
То что музыкант в неформальных кругах имел кличку Нацик не кажется странным ?
Запалился персонаж еще при взрыве ЛЭП, собственно по этой кличке на него и вышли.
А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.
Для любителей пятого канала и цензора может и да, но для обычного населения Шеремет был очень известен, завсегдатай Свободы слова Шустера и других популярных ток-шоу.
То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.
Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.
"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:02
freeze написав:
Аваков:
""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей""
В першу чергу - себе, як десятки тих, хто грався з гранатами. Не має доказів в Авакова, а півроку вже закінчівулись. Ефект отриманий, а що буде далі, з підозрюваними, його не сильно цікавить.
Навіть якщо там хтось з них це зробив - без замовника, чи нормальних доказів, все це розвалиться.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:04
freeze написав:
Откуда вы все беретесь, возьмите хоть послушайте пресс-конференцию полиции и прокуратуры, тогда и узнаете откуда что берется.
А то какой то звон в ушах, когда выложена официальная информация следственных органов.
Может еще мента нашего главного послушать, который считает, что если ты пользуешься статьей конституции, то ты явно нечестный человек?
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vano80
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:05
andrijk777 написав:
"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.
Ясен пень, просто хлопнуть в подворотне человека, который поддерживал майдан никому не интересно, кроме родственников убиенного. А медийные персонажи типа Шеремета или Зверобой вызовут тут сотни постов с обсуждениями, да и по всей Украине всколыхнется.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:05
freeze написав: lapay написав: freeze написав:
Такое чувство, что всех этих сумасшедших надо не в СИЗО, а в психбольницу с целью изоляции от здоровой части общества.
Війна змінює психику. Тому так багато насилля і самогубств. Так було і буде після всіх воєн.
Самі по собі розмови ні про що не свідчать. В суді потрібні докази, а тут слабенко.
Аваков:
""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей""
Це не доказ вбивства.
Так, це аргумент проти нього, але не доказ. Треба хоча б 5-6 таких аргументів.
Може його друг попросив потримати в себе ту міну.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:06
andrijk777 написав:
"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.
Так нам уже не раз говорят, поддерживающие - неправильные. Те кто поехал страну защищать - поехали просто убивать.
Вот президент молодец, не поддался на провокацию, остался на гражданке.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:08
lapay написав: freeze написав:
Аваков:
""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей""
В першу чергу - себе, як десятки тих, хто грався з гранатами. Не має доказів в Авакова, а півроку вже закінчівулись. Ефект отриманий, а що буде далі, з підозрюваними, його не сильно цікавить.
Навіть якщо там хтось з них це зробив - без замовника, чи нормальних доказів, все це розвалиться.
Как бы вы запели, если какой-то идиот держал у стенки рядом с которой спит ваш ребенок десяток мин.
Не знаю, есть ли у нас в законодательстве статья, но держать в жилом помещении взрывчатые вещества тянет на пяток лет отсидки, это если без убийств обошлось. Уже можно таких персонажей сажать.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:09
freeze написав: andrijk777 написав:
"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.
Ясен пень, просто хлопнуть в подворотне человека, который поддерживал майдан никому не интересно, кроме родственников убиенного. А медийные персонажи типа Шеремета или Зверобой вызовут тут сотни постов с обсуждениями, да и по всей Украине всколыхнется.
И что, всколыхнулось? Фамилии запуганных журналистов будут, или так, потрындеть в очередной раз?
Кстати. Если это убийство с целью дестабилизации, то почему сей террористический акт менты ведут, а сбушники?
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:10
freeze написав: andrijk777 написав:
"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.
Ясен пень, просто хлопнуть в подворотне человека, который поддерживал майдан никому не интересно, кроме родственников убиенного. А медийные персонажи типа Шеремета или Зверобой вызовут тут сотни постов с обсуждениями, да и по всей Украине всколыхнется.
Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.
Вбити людину ради "постів для обговорення"?
Давайте так - і що їм реально те вбивство дало? По-моєму нічого.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 00:12
andrijk777 написав:
Це не доказ вбивства.
Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрывать
Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
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