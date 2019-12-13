Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Аваков: ""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей""
В першу чергу - себе, як десятки тих, хто грався з гранатами. Не має доказів в Авакова, а півроку вже закінчівулись. Ефект отриманий, а що буде далі, з підозрюваними, його не сильно цікавить. Навіть якщо там хтось з них це зробив - без замовника, чи нормальних доказів, все це розвалиться.
Как бы вы запели, если какой-то идиот держал у стенки рядом с которой спит ваш ребенок десяток мин. Не знаю, есть ли у нас в законодательстве статья, но держать в жилом помещении взрывчатые вещества тянет на пяток лет отсидки, это если без убийств обошлось. Уже можно таких персонажей сажать.
Судя по криминальным сводкам, сейчас появилось новое развлечение - жонглирование гранатами Ф-1 на кухне после хорошего литербола.
Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрывать
Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами 1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Слабенько з розумінням української мови? Це не доказ вбивства.
andrijk777 написав:Слабенько з розумінням української мови? Це не доказ вбивства.
Русский тоже не понимаешь ))) Где в моей цитате было что мина в квартире - это доказательство убийства ))) Это доказательство преступления по ст.263. А то что точно такой же миной был взорван Шеремет - пусть следствие разбирается по совпадениям, номер партии смотрят, аналоги, экспертизы делают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох. Вбити людину ради "постів для обговорення"?
Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.
Вони якраз з головою дружать. Вони виконують чиєсь замовлення(поки це ще неточно). І "білі плями" - зокрема який мотив - вони заповнюють своїми фантазіями. Докази цього мотиву - де? Ось по Савченко були реальні докази - відео де вона грозилася підірвати ВР. І між іншим Савченко по-моєму не заперечувала цього. А тут де докази?
Судья рассмотрел предварительно докази, и дал согласие на арест на три месяца одного персонажа, сейчас рассматривают второго.
Пусть суд, реформированный Порошенко разбирается, на то они и зарплату получают немаленькую. Хотя я бы судье охрану значительно усилил, ибо для отморозков хлопнуть таракана, Бузину, Шеремета или судью одинаково морально несложно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
andrijk777 написав:Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох. Вбити людину ради "постів для обговорення"?
Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.
А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса.
Я тебе больше скажу, можешь пересмотреть шустера, с ментом и с экспертом. Эксперт сказал буквально - "Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили и пришли к выводу..." И потом ушли на рекламу.
andrein написав:Новое правительство Финляндии подтвердило готовность отразить возможную агрессию путинской России.
Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).
У нас в Кабмине такие же "девченки" Один Аваков для устрашения путина годится...
andrein написав:Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок.
А вот это радует. 2 лесбиянки на одного "своего" ребенка - это точно лучше, чем 2 воспитательницы на 30 "чужих" детей. Нам тут до Финляндии еще расти и расти с пещерными православными предрассудками...