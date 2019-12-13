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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4889489048914892> Додано: Суб 14 гру, 2019 00:14 freeze написав: lapay написав: freeze написав: Аваков:

""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей"" Аваков:""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей""

В першу чергу - себе, як десятки тих, хто грався з гранатами. Не має доказів в Авакова, а півроку вже закінчівулись. Ефект отриманий, а що буде далі, з підозрюваними, його не сильно цікавить.

Навіть якщо там хтось з них це зробив - без замовника, чи нормальних доказів, все це розвалиться. В першу чергу - себе, як десятки тих, хто грався з гранатами. Не має доказів в Авакова, а півроку вже закінчівулись. Ефект отриманий, а що буде далі, з підозрюваними, його не сильно цікавить.Навіть якщо там хтось з них це зробив - без замовника, чи нормальних доказів, все це розвалиться.



Как бы вы запели, если какой-то идиот держал у стенки рядом с которой спит ваш ребенок десяток мин.

Не знаю, есть ли у нас в законодательстве статья, но держать в жилом помещении взрывчатые вещества тянет на пяток лет отсидки, это если без убийств обошлось. Уже можно таких персонажей сажать. Как бы вы запели, если какой-то идиот держал у стенки рядом с которой спит ваш ребенок десяток мин.Не знаю, есть ли у нас в законодательстве статья, но держать в жилом помещении взрывчатые вещества тянет на пяток лет отсидки, это если без убийств обошлось. Уже можно таких персонажей сажать.



Судя по криминальным сводкам, сейчас появилось новое развлечение - жонглирование гранатами Ф-1 на кухне после хорошего литербола. Судя по криминальным сводкам, сейчас появилось новое развлечение - жонглирование гранатами Ф-1 на кухне после хорошего литербола. andrein Повідомлень: 531 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:15 freeze написав: andrijk777 написав: Це не доказ вбивства. Це не доказ вбивства.



Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрывать



Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами

1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -



наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрыватьСтатья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Слабенько з розумінням української мови?

Це не доказ вбивства. Слабенько з розумінням української мови? andrijk777

Повідомлень: 1878 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:15 andrijk777 написав: Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.

Вбити людину ради "постів для обговорення"? Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.Вбити людину ради "постів для обговорення"?



Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.



А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса. Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14063 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:16 І ще. Те що цю справу веде славнозвісний суддя Вовк - вже наводить на нехороші асоціації. andrijk777

Повідомлень: 1878 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:18 andrijk777 написав: Слабенько з розумінням української мови?

Це не доказ вбивства. Слабенько з розумінням української мови?Це не доказ вбивства.



Русский тоже не понимаешь )))

Где в моей цитате было что мина в квартире - это доказательство убийства )))

Это доказательство преступления по ст.263.

А то что точно такой же миной был взорван Шеремет - пусть следствие разбирается по совпадениям, номер партии смотрят, аналоги, экспертизы делают. Русский тоже не понимаешь )))Где в моей цитате было что мина в квартире - это доказательство убийства )))Это доказательство преступления по ст.263.А то что точно такой же миной был взорван Шеремет - пусть следствие разбирается по совпадениям, номер партии смотрят, аналоги, экспертизы делают. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14063 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:22 freeze написав: andrijk777 написав: Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.

Вбити людину ради "постів для обговорення"? Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.Вбити людину ради "постів для обговорення"?



Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.

Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.

Вони якраз з головою дружать. Вони виконують чиєсь замовлення(поки це ще неточно). І "білі плями" - зокрема який мотив - вони заповнюють своїми фантазіями.

Докази цього мотиву - де?

Ось по Савченко були реальні докази - відео де вона грозилася підірвати ВР. І між іншим Савченко по-моєму не заперечувала цього.

А тут де докази? Вони якраз з головою дружать. Вони виконують чиєсь замовлення(поки це ще неточно). І "білі плями" - зокрема який мотив - вони заповнюють своїми фантазіями.Докази цього мотиву - де?Ось по Савченко були реальні докази - відео де вона грозилася підірвати ВР. І між іншим Савченко по-моєму не заперечувала цього.А тут де докази? andrijk777

Повідомлень: 1878 З нами з: 11.11.14 Подякував: 157 раз. Подякували: 233 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:27 andrijk777 написав: А тут де докази? А тут де докази?



Судья рассмотрел предварительно докази, и дал согласие на арест на три месяца одного персонажа, сейчас рассматривают второго.



Пусть суд, реформированный Порошенко разбирается, на то они и зарплату получают немаленькую. Хотя я бы судье охрану значительно усилил, ибо для отморозков хлопнуть таракана, Бузину, Шеремета или судью одинаково морально несложно. Судья рассмотрел предварительно докази, и дал согласие на арест на три месяца одного персонажа, сейчас рассматривают второго.Пусть суд, реформированный Порошенко разбирается, на то они и зарплату получают немаленькую. Хотя я бы судье охрану значительно усилил, ибо для отморозков хлопнуть таракана, Бузину, Шеремета или судью одинаково морально несложно. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14063 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:43 freeze написав: andrijk777 написав: Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.

Вбити людину ради "постів для обговорення"? Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.Вбити людину ради "постів для обговорення"?



Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.



А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса. Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса.



Я тебе больше скажу, можешь пересмотреть шустера, с ментом и с экспертом.

Эксперт сказал буквально -

"Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили и пришли к выводу..." И потом ушли на рекламу. Я тебе больше скажу, можешь пересмотреть шустера, с ментом и с экспертом.Эксперт сказал буквально -"Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили и пришли к выводу..." И потом ушли на рекламу. vano80 Повідомлень: 1610 З нами з: 17.09.13 Подякував: 28 раз. Подякували: 209 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:44





Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).



Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок. Новое правительство Финляндии подтвердило готовность отразить возможную агрессию путинской России.Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок. andrein Повідомлень: 531 З нами з: 21.10.12 Подякував: 5 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 00:59 andrein написав: Новое правительство Финляндии подтвердило готовность отразить возможную агрессию путинской России.



Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).

Новое правительство Финляндии подтвердило готовность отразить возможную агрессию путинской России.Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).



У нас в Кабмине такие же "девченки" Один Аваков для устрашения путина годится...



andrein написав: Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок. Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок.



А вот это радует. 2 лесбиянки на одного "своего" ребенка - это точно лучше, чем 2 воспитательницы на 30 "чужих" детей. Нам тут до Финляндии еще расти и расти с пещерными православными предрассудками... У нас в Кабмине такие же "девченки"Один Аваков для устрашения путина годится...А вот это радует. 2 лесбиянки на одного "своего" ребенка - это точно лучше, чем 2 воспитательницы на 30 "чужих" детей. Нам тут до Финляндии еще расти и расти с пещерными православными предрассудками... zРадио

Повідомлень: 4358 З нами з: 02.05.18 Подякував: 848 раз. Подякували: 1974 раз. Профіль 2 4 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 4889489048914892> Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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