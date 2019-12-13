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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4889489048914892>
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:14

  freeze написав:
  lapay написав:
  freeze написав:Аваков:
""странно, когда музыкант, который говорит, что он музыкант, держит у себя дома мину МОН-50, которым можно убить большое количество людей""

В першу чергу - себе, як десятки тих, хто грався з гранатами. Не має доказів в Авакова, а півроку вже закінчівулись. Ефект отриманий, а що буде далі, з підозрюваними, його не сильно цікавить.
Навіть якщо там хтось з них це зробив - без замовника, чи нормальних доказів, все це розвалиться.


Как бы вы запели, если какой-то идиот держал у стенки рядом с которой спит ваш ребенок десяток мин.
Не знаю, есть ли у нас в законодательстве статья, но держать в жилом помещении взрывчатые вещества тянет на пяток лет отсидки, это если без убийств обошлось. Уже можно таких персонажей сажать.


Судя по криминальным сводкам, сейчас появилось новое развлечение - жонглирование гранатами Ф-1 на кухне после хорошего литербола. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:15

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Це не доказ вбивства.


Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрывать

Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Слабенько з розумінням української мови?
Це не доказ вбивства.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:15

  andrijk777 написав:Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.
Вбити людину ради "постів для обговорення"?


Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.

А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:16

І ще. Те що цю справу веде славнозвісний суддя Вовк - вже наводить на нехороші асоціації.
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:18

  andrijk777 написав:Слабенько з розумінням української мови?
Це не доказ вбивства.


Русский тоже не понимаешь )))
Где в моей цитате было что мина в квартире - это доказательство убийства )))
Это доказательство преступления по ст.263.
А то что точно такой же миной был взорван Шеремет - пусть следствие разбирается по совпадениям, номер партии смотрят, аналоги, экспертизы делают.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:22

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.
Вбити людину ради "постів для обговорення"?


Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.

Вони якраз з головою дружать. Вони виконують чиєсь замовлення(поки це ще неточно). І "білі плями" - зокрема який мотив - вони заповнюють своїми фантазіями.
Докази цього мотиву - де?
Ось по Савченко були реальні докази - відео де вона грозилася підірвати ВР. І між іншим Савченко по-моєму не заперечувала цього.
А тут де докази?
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:27

  andrijk777 написав:А тут де докази?


Судья рассмотрел предварительно докази, и дал согласие на арест на три месяца одного персонажа, сейчас рассматривают второго.

Пусть суд, реформированный Порошенко разбирается, на то они и зарплату получают немаленькую. Хотя я бы судье охрану значительно усилил, ибо для отморозков хлопнуть таракана, Бузину, Шеремета или судью одинаково морально несложно.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:43

  freeze написав:
  andrijk777 написав:Ви з головою дружите? Чи з Кремлем дружите? Тут одне з двох.
Вбити людину ради "постів для обговорення"?


Обсуждальщики хотя бы удосужились посмотреть пресс-конференцию полиции и прокуратуры ))) Или с головой не дружат или тоже пациенты психушки. Тут одно из двух.

А то все звонят пустопорожнее - это не мои слова, это из записи разговоров подозреваемых, совершить преступление для создания общественного резонанса.


Я тебе больше скажу, можешь пересмотреть шустера, с ментом и с экспертом.
Эксперт сказал буквально -
"Учитывая то, что у нас не совпадали наши результаты с тем, что надеялся следствие, потому что мы не подтверждали ни грищенка, ни кияна, в том что они в это время находились, нам пришлось пригласить этого нашего специалиста и нашего коллегу с англии, и вместе мы проводили и пришли к выводу..." И потом ушли на рекламу.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:44

Новое правительство Финляндии подтвердило готовность отразить возможную агрессию путинской России. :)

Зображення
Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).

Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок.
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 00:59

  andrein написав:Новое правительство Финляндии подтвердило готовность отразить возможную агрессию путинской России. :)

Слева направо: министр образования Ли Андерссон (32 года), министр финансов Катри Кулмуни (32 года), премьер-министр Санна Марин (34 года), министр внутренних дел Мария Охисало (34 года).


У нас в Кабмине такие же "девченки" :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: Один Аваков для устрашения путина годится...

  andrein написав:Кстати,пишут прьемьер-министр усыновленный ребёнок однополой семьи женщин-лесбиянок.


А вот это радует. 2 лесбиянки на одного "своего" ребенка - это точно лучше, чем 2 воспитательницы на 30 "чужих" детей. Нам тут до Финляндии еще расти и расти с пещерными православными предрассудками...
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