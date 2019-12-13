freeze написав:
Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрывать
Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Прошу прощения, но вы пользуетесь устаревшим вариантом. Начиная с "Редакція від 12.08.2012" (
Документ 2341-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2019, підстава - 263-IX, 284-IX
Кримінальний кодекс України
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Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами
1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -
караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
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