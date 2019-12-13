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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4889489048914892
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 01:09

  freeze написав:
Вот погуглил наш кодекс, можно кадра уже закрывать

Статья 263. Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами
1. Ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения -

наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.

Прошу прощения, но вы пользуетесь устаревшим вариантом. Начиная с "Редакція від 12.08.2012" (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20120812) и по настоящее время (https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/ed20191128)

Документ 2341-III, чинний, поточна редакція — Редакція від 28.11.2019, підстава - 263-IX, 284-IX

Кримінальний кодекс України
...
Стаття 263. Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами

1. Носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу -

караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
...

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 02:19

Re: Політичні дискусії

Кто убил Сашка Билого?
Кто покушался на Шокина?
Что с расстрелом в Княжичах?
Кто там первоначально на убийц Гандзюк номинировался и почему и как это потом изменилось?
План Шатун.


добровольцы, волонтеры, это они убили невинное 3х летнее дитя, с этого кажись начался этот виток.

Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.

За сломанные планы в 2013-2014. Тысячи слиты в котлах, тысячи забракованы в тюряги, тысячам угрозами заткнули рты, за то что единственные враги системы. А ещё ручной Азов и прочая Сич от "системных" представителей добротов.

Происходящее реально вызывает более серьезные опасения, чем всё, что было до этого. ппц
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