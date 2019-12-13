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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 гру, 2019 08:56
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Schmit
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:26
detroytred написав:
Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло...
Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали
Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.
Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
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budivelnik
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:28
Corpocrator написав:
Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.
да уж, форумчане, кричащие, что зе превратился в весёлую копию по, утаивают, что, вполне вероятно, копия - копия во всём.
и уже и аваков, у которого пройоп на пройопе, если и не народный герой, то на своём месте.
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19yuriy91
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Додано: Суб 14 гру, 2019 09:37
Corpocrator написав:Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков.
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
А про ликвидацию какая речь ? Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:02
freeze написав:
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.
да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.
кернес.....
или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?
хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.
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19yuriy91
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Додано: Суб 14 гру, 2019 10:10
19yuriy91 написав: freeze написав:
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.
да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.
кернес.....
или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?
хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.
Я имел в виду криминал, затесавшийся в добровольческое движение. Понятно, что Труханова и Кернеса нельзя отнести к добровольцам. Хотя последний тоже фактически инвалид войны 2014 года.
Это как в 90-х годах - были в криминальном мире, всегда существовавшие бригады законников и вновь появившиеся бригады беспредельщиков, которые начали вторгаться в сферу государства и выходить в криминале за обычные уголовные рамки.
Государство в нулевых активно почистило беспредельщиков и продолжилась спокойная жизнь со старыми добрыми воровскими традициями, без угроз устоям государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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