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#<1 ... 4888488948904891 Додано: Суб 14 гру, 2019 08:56 Schmit

Повідомлень: 792 З нами з: 08.09.09 Подякував: 8 раз. Подякували: 130 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 09:26 detroytred написав: Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали

Але завдяки таким лампасникам як ви

а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців

б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.



Висновок

В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019

Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика. Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізалиАле завдяки таким лампасникам як виа - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовцівб - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.ВисновокВ 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика. в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html

http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69 budivelnik

Повідомлень: 21680 З нами з: 15.01.09 Подякував: 150 раз. Подякували: 2187 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 09:28 Corpocrator написав:

Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.



Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.



да уж, форумчане, кричащие, что зе превратился в весёлую копию по, утаивают, что, вполне вероятно, копия - копия во всём.

и уже и аваков, у которого пройоп на пройопе, если и не народный герой, то на своём месте. да уж, форумчане, кричащие, что зе превратился в весёлую копию по, утаивают, что, вполне вероятно, копия - копия во всём.и уже и аваков, у которого пройоп на пройопе, если и не народный герой, то на своём месте. 19yuriy91 Повідомлень: 2232 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 09:37 Re: Політичні дискусії Corpocrator написав: Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков.



Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.

А про ликвидацию какая речь ? Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами. Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.А про ликвидацию какая речь ? Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14066 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 10:02 freeze написав:

Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.

Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.



тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.

да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.

кернес.....

или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?

хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных. тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.кернес.....или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных. 19yuriy91 Повідомлень: 2232 З нами з: 15.09.12 Подякував: 216 раз. Подякували: 344 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 10:10 19yuriy91 написав: freeze написав:

Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.

Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.



тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.

да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.

кернес.....

или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?

хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных. тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.кернес.....или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.



Я имел в виду криминал, затесавшийся в добровольческое движение. Понятно, что Труханова и Кернеса нельзя отнести к добровольцам. Хотя последний тоже фактически инвалид войны 2014 года.



Это как в 90-х годах - были в криминальном мире, всегда существовавшие бригады законников и вновь появившиеся бригады беспредельщиков, которые начали вторгаться в сферу государства и выходить в криминале за обычные уголовные рамки.

Государство в нулевых активно почистило беспредельщиков и продолжилась спокойная жизнь со старыми добрыми воровскими традициями, без угроз устоям государства. Я имел в виду криминал, затесавшийся в добровольческое движение. Понятно, что Труханова и Кернеса нельзя отнести к добровольцам. Хотя последний тоже фактически инвалид войны 2014 года.Это как в 90-х годах - были в криминальном мире, всегда существовавшие бригады законников и вновь появившиеся бригады беспредельщиков, которые начали вторгаться в сферу государства и выходить в криминале за обычные уголовные рамки.Государство в нулевых активно почистило беспредельщиков и продолжилась спокойная жизнь со старыми добрыми воровскими традициями, без угроз устоям государства. Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме. freeze 4 Повідомлень: 14066 З нами з: 02.07.14 Подякував: 3804 раз. Подякували: 5660 раз. Профіль 20 3 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4888488948904891 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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