RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політичні дискусії

Політичні дискусії
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4888488948904891
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 08:56

Schmit
Аватар користувача
 
Повідомлень: 792
З нами з: 08.09.09
Подякував: 8 раз.
Подякували: 130 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:26

  detroytred написав:Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло...
Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали
Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.

Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21680
З нами з: 15.01.09
Подякував: 150 раз.
Подякували: 2187 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:28

  Corpocrator написав:
Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.



да уж, форумчане, кричащие, что зе превратился в весёлую копию по, утаивают, что, вполне вероятно, копия - копия во всём.
и уже и аваков, у которого пройоп на пройопе, если и не народный герой, то на своём месте.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 15.09.12
Подякував: 216 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:37

Re: Політичні дискусії

Corpocrator написав:Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков.


Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
А про ликвидацию какая речь ? Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14066
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3804 раз.
Подякували: 5660 раз.
 
Профіль
20
3
5
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:02

  freeze написав:
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.


тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.
да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.
кернес.....
или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?
хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.
19yuriy91
 
Повідомлень: 2232
З нами з: 15.09.12
Подякував: 216 раз.
Подякували: 344 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:10

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.


тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.
да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.
кернес.....
или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?
хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.


Я имел в виду криминал, затесавшийся в добровольческое движение. Понятно, что Труханова и Кернеса нельзя отнести к добровольцам. Хотя последний тоже фактически инвалид войны 2014 года.

Это как в 90-х годах - были в криминальном мире, всегда существовавшие бригады законников и вновь появившиеся бригады беспредельщиков, которые начали вторгаться в сферу государства и выходить в криминале за обычные уголовные рамки.
Государство в нулевых активно почистило беспредельщиков и продолжилась спокойная жизнь со старыми добрыми воровскими традициями, без угроз устоям государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
4
 
Повідомлень: 14066
З нами з: 02.07.14
Подякував: 3804 раз.
Подякували: 5660 раз.
 
Профіль
20
3
5
  #<1 ... 4888488948904891
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: shapo і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (14591)
14.12.2019 10:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.