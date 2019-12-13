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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4889489048914892>
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 08:56

Schmit
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:26

  detroytred написав:Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло...
Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали
Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.

Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html
http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
budivelnik
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:28

  Corpocrator написав:
Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.



да уж, форумчане, кричащие, что зе превратился в весёлую копию по, утаивают, что, вполне вероятно, копия - копия во всём.
и уже и аваков, у которого пройоп на пройопе, если и не народный герой, то на своём месте.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 09:37

Re: Політичні дискусії

Corpocrator написав:Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков.


Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
А про ликвидацию какая речь ? Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:02

  freeze написав:
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.


тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.
да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.
кернес.....
или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?
хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.
19yuriy91
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:10

19yuriy91 написав:
  freeze написав:
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.


тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком.
да и труханов ваш, тож, вроде, не враг.
кернес.....
или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице?
хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.


Я имел в виду криминал, затесавшийся в добровольческое движение. Понятно, что Труханова и Кернеса нельзя отнести к добровольцам. Хотя последний тоже фактически инвалид войны 2014 года.

Это как в 90-х годах - были в криминальном мире, всегда существовавшие бригады законников и вновь появившиеся бригады беспредельщиков, которые начали вторгаться в сферу государства и выходить в криминале за обычные уголовные рамки.
Государство в нулевых активно почистило беспредельщиков и продолжилась спокойная жизнь со старыми добрыми воровскими традициями, без угроз устоям государства.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:27

  budivelnik написав:Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.

Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.


Вопрос про Крым очень интересный.
Оказывается, виноваты во всем какие-то лампасники-маразматики.
А где были так называемые "лидеры Майдана" пришедшие и делившие власть в Киеве, в первую очередь Турчинов ставший и.о. президента и потом занимавший пост секретаря
РНБО ?
Где были в это время майданщики-патриоты, особенно с Западной Украины?
Почему они не поехали в Крым защищать целостность Украины хотя и пассажирские поезда ходили, и автодороги были свободны?
Чем занимались "новые" силовики? Есть хоть один письменный приказ от них войскам,ментам, сбу-никам в Крыму воевать с агрессором, а не поддаваться на провокации как перед 22 июня 1941г?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:35

Re: Політичні дискусії

Щось в Авакова пішли зашквари. Нацик виявився євреєм, у якого борода не така. Жінку, яка натискала на кнопку підривача, так і не знайшли - мало було волонтерів і дитячого хірурга, ще є таємнича незнайомка. Якась дивна банда, точніше, намагання пришити їм справу Шеремета, робить їх дивними.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:48

Re: Політичні дискусії

lapay написав:Щось в Авакова пішли зашквари. Нацик виявився євреєм


Гитлер по некоторым утверждениям тоже был евреем, как и Нацик на четверть.
Практически у всех родственников Гитлера является хромосомная группа, которая встречается только в берберов и потомков европейских и ближневосточных евреев. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/nauka_it/analiz-dnk-p ... evrei.html
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 10:57

Schmit
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