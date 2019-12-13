Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
detroytred написав:Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло...
Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали Але завдяки таким лампасникам як ви а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.
Висновок В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019 Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
в ігнор Козака-характерника http://forum.finance.ua/topic93912.html http://forum.finance.ua/viewforum.php?f=69
Corpocrator написав: Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков. Такие вот подарочки в его рюкзачке.
да уж, форумчане, кричащие, что зе превратился в весёлую копию по, утаивают, что, вполне вероятно, копия - копия во всём. и уже и аваков, у которого пройоп на пройопе, если и не народный герой, то на своём месте.
Corpocrator написав:Зеленский продолжает политику Порошенка по ликвидации волонтерско-добровольческого движения, исполнитель тот же - Аваков.
Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни. А про ликвидацию какая речь ? Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze написав: Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком. да и труханов ваш, тож, вроде, не враг. кернес..... или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице? хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.
freeze написав: Что Порошенко, что Зеленский по моему просто хотят и хотели зачистить уголовный элемент, и то по причине, что он несет опасность государству, а не из за личной неприязни.
тогда выглядят, мягко говоря, странно его, пороха, отношения с нариком. да и труханов ваш, тож, вроде, не враг. кернес..... или то свои, способные помочь в лихую годину,а криминал на улице? хотя, где и да,например, прижали, посадили некоторых нормальных ребят из тех, кто занимался "взысканием" долгов. даже реальных.
Я имел в виду криминал, затесавшийся в добровольческое движение. Понятно, что Труханова и Кернеса нельзя отнести к добровольцам. Хотя последний тоже фактически инвалид войны 2014 года.
Это как в 90-х годах - были в криминальном мире, всегда существовавшие бригады законников и вновь появившиеся бригады беспредельщиков, которые начали вторгаться в сферу государства и выходить в криминале за обычные уголовные рамки. Государство в нулевых активно почистило беспредельщиков и продолжилась спокойная жизнь со старыми добрыми воровскими традициями, без угроз устоям государства.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
budivelnik написав:Але завдяки таким лампасникам як ви а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.
Висновок В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019 Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
Вопрос про Крым очень интересный. Оказывается, виноваты во всем какие-то лампасники-маразматики. А где были так называемые "лидеры Майдана" пришедшие и делившие власть в Киеве, в первую очередь Турчинов ставший и.о. президента и потом занимавший пост секретаря РНБО ? Где были в это время майданщики-патриоты, особенно с Западной Украины? Почему они не поехали в Крым защищать целостность Украины хотя и пассажирские поезда ходили, и автодороги были свободны? Чем занимались "новые" силовики? Есть хоть один письменный приказ от них войскам,ментам, сбу-никам в Крыму воевать с агрессором, а не поддаваться на провокации как перед 22 июня 1941г?
Щось в Авакова пішли зашквари. Нацик виявився євреєм, у якого борода не така. Жінку, яка натискала на кнопку підривача, так і не знайшли - мало було волонтерів і дитячого хірурга, ще є таємнича незнайомка. Якась дивна банда, точніше, намагання пришити їм справу Шеремета, робить їх дивними.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
lapay написав:Щось в Авакова пішли зашквари. Нацик виявився євреєм
Гитлер по некоторым утверждениям тоже был евреем, как и Нацик на четверть. Практически у всех родственников Гитлера является хромосомная группа, которая встречается только в берберов и потомков европейских и ближневосточных евреев. Больше читайте здесь: https://tsn.ua/ru/nauka_it/analiz-dnk-p ... evrei.html
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.