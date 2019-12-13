Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами.
Ошибка. Это еще Гройсман принял в 2016-м:
Документ 602-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2016
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ ПОСТАНОВА
від 8 вересня 2016 р. № 602
Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення ... 3. Пункт 4 викласти в такій редакції: ... для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, - документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, передбачені абзацами другим - четвертим цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами; ... Прем'єр-міністр України
shapo написав:Да,Холокост евреи устроили сами против себя, а немцы и их многочисленные пособники из европейских стран это заблудшие овечки которых обманули коварные евреи.
Я ж не генетик, я дал ссылку с сайта, которым владеет еврей Коломойский. Я обычно евреям доверяю.
Это старая и до сих пор нерешенная проблема идентификации по геному любого народа. Из этой бригады мне знакомо имя Дорона Бехара который еще с Хайфского Техниона продвигает эту идею основываясь на митохондриальном анализе днк. Правда, сын сказал, что это не его идея, а одного датишного (религиозного) профессора из Рамбама который нигде не светится. В России есть такой А.Клесов который с ним вступает в заочную полемику.
lapay написав:А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.
Для любителей пятого канала и цензора может и да, но для обычного населения Шеремет был очень известен, завсегдатай Свободы слова Шустера и других популярных ток-шоу. То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать. Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.
"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.