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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4889489048914892
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:07

  shapo написав:Да,Холокост евреи устроили сами против себя, а немцы и их многочисленные пособники из европейских стран это заблудшие овечки которых обманули коварные евреи.


Я ж не генетик, я дал ссылку с сайта, которым владеет еврей Коломойский. Я обычно евреям доверяю.

  shapo написав:Кстати, убитый лидер ДНР Захарченко был этническим украинцем, а рвущий задницу на ТВ за прошлых и нынешних украинских националистов В.Портников - еврей.


Да, согласен.
"Все смешалось в доме Облонских, смешались в кучу кони, люди" /c/c/
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:13

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Тут закон слуги приняли 2-3 свидетеля, и вот ты влился в ветеранское движение и пользуешься всеми льготами.

Ошибка. Это еще Гройсман принял в 2016-м:
Документ 602-2016-п, чинний, поточна редакція — Прийняття від 08.09.2016

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 8 вересня 2016 р. № 602

Про внесення змін до Порядку надання статусу учасника бойових дій особам, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення
...
3. Пункт 4 викласти в такій редакції:
...
для осіб, зазначених в абзаці третьому пункту 2 цього Порядку, - документи про залучення до виконання завдань антитерористичної операції в районах її проведення, передбачені абзацами другим - четвертим цього пункту, або нотаріально завірені свідчення не менше ніж двох свідків із числа осіб, зазначених в абзаці другому пункту 2 цього Порядку, які разом із такою особою брали участь в антитерористичній операції та отримали статус учасника бойових дій або інваліда війни, у разі підтвердження суб’єктами боротьби з тероризмом факту взаємодії зазначених осіб (особисто або під час перебування у складі добровольчих формувань) із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів військовими формуваннями та правоохоронними органами;
...
Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/602-2016-%D0%BF

У Зеленского просто собираются подтвердить это Законом, который пока передан Президенту на подпись - http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webp ... 5-1&skl=10.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:14

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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 11:21

  freeze написав:
  shapo написав:Да,Холокост евреи устроили сами против себя, а немцы и их многочисленные пособники из европейских стран это заблудшие овечки которых обманули коварные евреи.


Я ж не генетик, я дал ссылку с сайта, которым владеет еврей Коломойский. Я обычно евреям доверяю.


Это старая и до сих пор нерешенная проблема идентификации по геному любого народа.
Из этой бригады мне знакомо имя Дорона Бехара который еще с Хайфского Техниона продвигает эту идею основываясь на митохондриальном анализе‎ днк. Правда, сын сказал, что это не его идея, а одного датишного (религиозного) профессора из Рамбама который нигде не светится.
В России есть такой А.Клесов который с ним вступает в заочную полемику.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 12:53

  andrijk777 написав:
  freeze написав:
  lapay написав:А Шеремет яким боком до націоналістів? Він же арієць, підтримував Майдан, і не був відомою особою, на той час.

Для любителей пятого канала и цензора может и да, но для обычного населения Шеремет был очень известен, завсегдатай Свободы слова Шустера и других популярных ток-шоу.
То что поддерживал майдан пытались и развить в записанных разговорах - обсуждали персонажа Марусю Зверобой с целью похитить у нее детей для возмущения общественности, что героев начали гнобить и детей их похищать.
Такое чувство, что вы не знакомы с первоисточниками, имхо.

"То что поддерживал майдан" - це мегакрутий аргумент!!! Мільйони людей підтримували майдан.

Это аргумент лапая.
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