Додано: Суб 14 гру, 2019 16:43

Нравится мне продолжающееся второй день обсуждение дела Шеремета.Понимаю скептическое отношение к заявлениям и решениям нашей милиции и судей, сам с осторожностью слушаю их, но уж у наших форумчан информации о задержанных и их действиях явно не достаточно.В результате 2 подхода - либо "наших бьют!", либо "всё правильно, так им и надо!". Причём от конкретного дела переход на очень общие вопросы, кот. к данному делу прямого отношения, возможно, и не имеют.Суд явно не будет закрытым, никакой секретной информации в деле нет. Стоит подождать и посмотреть на предъявленные доказательства и только потом обсуждать. Причём, интересно, еслиоперирует хотя бы уже предъявленными доказательствами, то у его оппонентов незамутненный подход - "наших бьют!". Характерен пост"а.А то, что часть участников добробатов такие же "идейные", как Гиви и Моторола, только с другой стороны... Война есть война.Ну и уже дело дошло до национальностей и до генов, в т.ч. и Гитлера. Это вообще имеет какое-то значение? Единственное, что это доказывает - "высокую толерантность" нашего общества (или, как минимум, его форумных представителей). Четверть еврейской (русской или любой другой) крови - это сильный аргумент!