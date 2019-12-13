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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4890489148924893
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:13

  budivelnik написав:
  detroytred написав:Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло...
Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали
Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.

Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.

Это же нужно быть настолько тупым...

Чтобы не понять написанного, а исказить, как самому в тупую башку стукнуло.

Разжую для тупого куска))
Весь сброд поплченцев 2014-го года до Киева бы не дошёл.
Потому что такому сброду такая задача не по силам.
Они и так сделали максимум.

Почему было принято решение Турчиновым и Ко, создать добробаты на основе МВД и теробороны, а не ВСУ, я тупому куску углубляться в объяснения не буду. Ответ на поверхности.

Но трудностей мобилизировать быстро военкоматами массу офицеров запаса и такого бравого разведчика-раздатчика порток не было (его бы взяли и с даааавлением).
Было даже больше: военкоматы отказывали напрочь преподавателям кафедр общей тактики военных ВУЗов, а это суперспецы. Так прямо и заявлялось дословно: пока нет необходимости привлечения вас, когда будет позвоним.

По факту Турчинов и Ко приняли решение бороться со сбродом пусть и усиленным ДРГ форматом добробатов. Посчитав, что этого достаточно. Даже догадываюсь почему...
Претензии и вопросы предъявляйте к ним.

По сути добробаты и справились бы...
Если бы не регулярные подразделения рашки.
И начало нового этапа уже с другим уровнем противостояния.
Поэтому и свернули формат добробатов, интегрировав их в силовые структуры.

Высновок: Вы не понимаете сути текста. После чего лепите, что в голову пришло.

Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 17:24

  zРадио написав:
  ЛАД написав:
  Schmit написав:Диктатура грядет.

Классика демагогии.
Ни слова о самом законе, в чем его опасность, зато дикие примеры, притянутые за уши, "педофилы, трансгендеры" и пр.ужастики. И, как итог, призыв "ко всем неравнодушным" собраться на "протест" непонятно против чего.
:mrgreen:


И заметьте, эти помои здесь на правах рекламы. Schmit практически не пишет, а раскручивает ютуб-каналы с маргинальными просмотрами

Об этом я уже просто молчу. :mrgreen:
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом :!:, mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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  #<1 ... 4890489148924893
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