budivelnik написав:Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали
Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.
Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
Это же нужно быть настолько тупым...
Чтобы не понять написанного, а исказить, как самому в тупую башку стукнуло.
Разжую для тупого куска))
Весь сброд поплченцев 2014-го года до Киева бы не дошёл.
Потому что такому сброду такая задача не по силам.
Они и так сделали максимум.
Почему было принято решение Турчиновым и Ко, создать добробаты на основе МВД и теробороны, а не ВСУ, я тупому куску углубляться в объяснения не буду. Ответ на поверхности.
Но трудностей мобилизировать быстро военкоматами массу офицеров запаса и такого бравого разведчика-раздатчика порток не было (его бы взяли и с даааавлением).
Было даже больше: военкоматы отказывали напрочь преподавателям кафедр общей тактики военных ВУЗов, а это суперспецы. Так прямо и заявлялось дословно: пока нет необходимости привлечения вас, когда будет позвоним.
По факту Турчинов и Ко приняли решение бороться со сбродом пусть и усиленным ДРГ форматом добробатов. Посчитав, что этого достаточно. Даже догадываюсь почему...
Претензии и вопросы предъявляйте к ним.
По сути добробаты и справились бы...
Если бы не регулярные подразделения рашки.
И начало нового этапа уже с другим уровнем противостояния.
Поэтому и свернули формат добробатов, интегрировав их в силовые структуры.
Высновок: Вы не понимаете сути текста. После чего лепите, что в голову пришло.
Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.