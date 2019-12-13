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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4890489148924893 Додано: Суб 14 гру, 2019 17:13 budivelnik написав: detroytred написав: Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали

Але завдяки таким лампасникам як ви

а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців

б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.



Висновок

В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019

Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика. Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізалиАле завдяки таким лампасникам як виа - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовцівб - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.ВисновокВ 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.

Это же нужно быть настолько тупым...



Чтобы не понять написанного, а исказить, как самому в тупую башку стукнуло.



Разжую для тупого куска))

Весь сброд поплченцев 2014-го года до Киева бы не дошёл.

Потому что такому сброду такая задача не по силам.

Они и так сделали максимум.



Почему было принято решение Турчиновым и Ко, создать добробаты на основе МВД и теробороны, а не ВСУ, я тупому куску углубляться в объяснения не буду. Ответ на поверхности.



Но трудностей мобилизировать быстро военкоматами массу офицеров запаса и такого бравого разведчика-раздатчика порток не было (его бы взяли и с даааавлением).

Было даже больше: военкоматы отказывали напрочь преподавателям кафедр общей тактики военных ВУЗов, а это суперспецы. Так прямо и заявлялось дословно: пока нет необходимости привлечения вас, когда будет позвоним.



По факту Турчинов и Ко приняли решение бороться со сбродом пусть и усиленным ДРГ форматом добробатов. Посчитав, что этого достаточно. Даже догадываюсь почему...

Претензии и вопросы предъявляйте к ним.



По сути добробаты и справились бы...

Если бы не регулярные подразделения рашки.

И начало нового этапа уже с другим уровнем противостояния.

Поэтому и свернули формат добробатов, интегрировав их в силовые структуры.



Высновок: Вы не понимаете сути текста. После чего лепите, что в голову пришло.



Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ. Это же нужно быть настолько тупым...Чтобы не понять написанного, а исказить, как самому в тупую башку стукнуло.Разжую для тупого куска))Весь сброд поплченцев 2014-го года до Киева бы не дошёл.Потому что такому сброду такая задача не по силам.Они и так сделали максимум.Почему было принято решение Турчиновым и Ко, создать добробаты на основе МВД и теробороны, а не ВСУ, я тупому куску углубляться в объяснения не буду. Ответ на поверхности.Но трудностей мобилизировать быстро военкоматами массу офицеров запаса и такого бравого разведчика-раздатчика порток не было (его бы взяли и с даааавлением).Было даже больше: военкоматы отказывали напрочь преподавателям кафедр общей тактики военных ВУЗов, а это суперспецы. Так прямо и заявлялось дословно: пока нет необходимости привлечения вас, когда будет позвоним.По факту Турчинов и Ко приняли решение бороться со сбродом пусть и усиленным ДРГ форматом добробатов. Посчитав, что этого достаточно. Даже догадываюсь почему...Претензии и вопросы предъявляйте к ним.По сути добробаты и справились бы...Если бы не регулярные подразделения рашки.И начало нового этапа уже с другим уровнем противостояния.Поэтому и свернули формат добробатов, интегрировав их в силовые структуры.Высновок: Вы не понимаете сути текста. После чего лепите, что в голову пришло.Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ. detroytred

Повідомлень: 22680 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 17:24 zРадио написав: ЛАД написав: Schmit написав: Диктатура грядет. Диктатура грядет.

Классика демагогии.

Ни слова о самом законе, в чем его опасность, зато дикие примеры, притянутые за уши, "педофилы, трансгендеры" и пр.ужастики. И, как итог, призыв "ко всем неравнодушным" собраться на "протест" непонятно против чего.

Классика демагогии.Ни слова о самом законе, в чем его опасность, зато дикие примеры, притянутые за уши, "педофилы, трансгендеры" и пр.ужастики. И, как итог, призыв "ко всем неравнодушным" собраться на "протест" непонятно против чего.



И заметьте, эти помои здесь на правах рекламы. Schmit практически не пишет, а раскручивает ютуб-каналы с маргинальными просмотрами И заметьте, эти помои здесь на правах рекламы. Schmit практически не пишет, а раскручивает ютуб-каналы с маргинальными просмотрами

Об этом я уже просто молчу. Об этом я уже просто молчу. Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.

Yuri_T, Вася - бан. ЛАД 2 Повідомлень: 14940 З нами з: 31.08.10 Подякував: 4300 раз. Подякували: 3998 раз. Профіль 2 2 5 ВідповістиЦитата #<1 ... 4890489148924893 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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