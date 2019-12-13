Додано: Суб 14 гру, 2019 17:13

budivelnik написав: detroytred написав: Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло... Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали

Але завдяки таким лампасникам як ви

а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців

б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.



Висновок

В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019

Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика. Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізалиАле завдяки таким лампасникам як виа - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовцівб - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.ВисновокВ 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.

Это же нужно быть настолько тупым...Чтобы не понять написанного, а исказить, как самому в тупую башку стукнуло.Разжую для тупого куска))Весь сброд поплченцев 2014-го года до Киева бы не дошёл.Потому что такому сброду такая задача не по силам.Они и так сделали максимум.Почему было принято решение Турчиновым и Ко, создать добробаты на основе МВД и теробороны, а не ВСУ, я тупому куску углубляться в объяснения не буду. Ответ на поверхности.Но трудностей мобилизировать быстро военкоматами массу офицеров запаса и такого бравого разведчика-раздатчика порток не было (его бы взяли и с даааавлением).Было даже больше: военкоматы отказывали напрочь преподавателям кафедр общей тактики военных ВУЗов, а это суперспецы. Так прямо и заявлялось дословно: пока нет необходимости привлечения вас, когда будет позвоним.По факту Турчинов и Ко приняли решение бороться со сбродом пусть и усиленным ДРГ форматом добробатов. Посчитав, что этого достаточно. Даже догадываюсь почему...Претензии и вопросы предъявляйте к ним.По сути добробаты и справились бы...Если бы не регулярные подразделения рашки.И начало нового этапа уже с другим уровнем противостояния.Поэтому и свернули формат добробатов, интегрировав их в силовые структуры.Высновок: Вы не понимаете сути текста. После чего лепите, что в голову пришло.Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.