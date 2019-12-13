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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 гру, 2019 17:13
budivelnik написав: detroytred написав:
Думаю, что если добробаты со своим *вооружением* так освобождали города и посёлки от сброда, то ВСУ прошли бы их, как нож через масло...
Сьогоднішнє ВСУ - звичайно б прорізали
Але завдяки таким лампасникам як ви
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.
Висновок
В 2014 вага добробатів була на порядок більшою ніж в 2019
Тому говорити про 2014 - в 2019 - маразм старого маразматика.
Это же нужно быть настолько тупым...
Чтобы не понять написанного, а исказить, как самому в тупую башку стукнуло.
Разжую для тупого куска))
Весь сброд поплченцев 2014-го года до Киева бы не дошёл.
Потому что такому сброду такая задача не по силам.
Они и так сделали максимум.
Почему было принято решение Турчиновым и Ко, создать добробаты на основе МВД и теробороны, а не ВСУ, я тупому куску углубляться в объяснения не буду. Ответ на поверхности.
Но трудностей мобилизировать быстро военкоматами массу офицеров запаса и такого бравого разведчика-раздатчика порток не было (его бы взяли и с даааавлением).
Было даже больше: военкоматы отказывали напрочь преподавателям кафедр общей тактики военных ВУЗов, а это суперспецы. Так прямо и заявлялось дословно: пока нет необходимости привлечения вас, когда будет позвоним.
По факту Турчинов и Ко приняли решение бороться со сбродом пусть и усиленным ДРГ форматом добробатов. Посчитав, что этого достаточно. Даже догадываюсь почему...
Претензии и вопросы предъявляйте к ним.
По сути добробаты и справились бы...
Если бы не регулярные подразделения рашки.
И начало нового этапа уже с другим уровнем противостояния.
Поэтому и свернули формат добробатов, интегрировав их в силовые структуры.
Высновок: Вы не понимаете сути текста. После чего лепите, что в голову пришло.
Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 17:24
zРадио написав: ЛАД написав: Schmit написав:
Диктатура грядет.
Классика демагогии.
Ни слова о самом законе, в чем его опасность, зато дикие примеры, притянутые за уши, "педофилы, трансгендеры" и пр.ужастики. И, как итог, призыв "ко всем неравнодушным" собраться на "протест" непонятно против чего.
И заметьте, эти помои здесь на правах рекламы. Schmit практически не пишет, а раскручивает ютуб-каналы с маргинальными просмотрами
Об этом я уже просто молчу.
Не разговаривать с budivelnik"ом , somilitark"ом, Sommer"ом, bub-har"ом , mephala.
Yuri_T, Вася - бан.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:04
detroytred написав:
Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.
Все мягко говоря не так просто.
События в Иловайске произошли в 2014г и ключевую роль в них играли ВСУ (поправьте если не так). Закончились эти события очень печально для ВСУ.
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Подолянин
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:14
Подолянин написав: detroytred написав:
Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.
Все мягко говоря не так просто.
События в Иловайске произошли в 2014г и ключевую роль в них играли ВСУ (поправьте если не так). Закончились эти события очень печально для ВСУ.
Успешно справлялись со сбродом и ДРГ. (ведь так я указал).
Илловайск -- это уже регулярные подразделения рашки. Ответственность с командования ВСУ за неучет такого вмешательства (переход на болен высокий уровень агрессии рашкой) я ни в коем случае не снимаю.
Но речь была ведь о другом.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:17
Подолянин написав: detroytred написав:
Бригады и подразделения ВСУ даже в том плачевном состоянии 2014 быстро и успешно справлялись со сбродом и ДРГ.
Все мягко говоря не так просто.
События в Иловайске произошли в 2014г и ключевую роль в них играли ВСУ (поправьте если не так). Закончились эти события очень печально для ВСУ.
По моему в Иловайске как раз ВСУ спасали от разгрома добровольческие батальоны, их список есть в википедии, которые не особо согласовывали свои действия с ВСУ.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:22
а - з Криму на материк вийшло 8000 осіб з 24000 військовослужбовців
б - на момент виходу з Криму офіційно заявлялось про 7000 готових до боротьби - всі інші у Збройних Силах на той момент були деморалізованими і не боєздатними.
А что ещё могут заявить Турчинов и Ко?
Или они могут иначе объяснить, как вследствие их решительных однозначных твёрдых и чётких управленческих действий и приказов, получился такой результат и был такой ход процесса?
Попробуйте хоть сами хоть с одним из тех, кто там был поговорить.
7000 готовых до боротьби всл - это мало?
Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.
Даже если поверить в эту цифру.
А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?
Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.
Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.
Небоеготовые?
Так небоеготовые согласно стандартным критериям.
Но и в таком состоянии задачи выполняли.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 18:48
detroytred написав:
7000 готовых до боротьби всл - это мало?
Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.
Даже если поверить в эту цифру.
А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?
Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.
Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.
Небоеготовые?
Так небоеготовые согласно стандартным критериям.
Но и в таком состоянии задачи выполняли.
А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?
Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:06
lapay
Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.
См. второе предложение в той цитате.
В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08
detroytred написав:
А что ещё могут заявить Турчинов и Ко?
Или они могут иначе объяснить, как вследствие их решительных однозначных твёрдых и чётких управленческих действий и приказов, получился такой результат и был такой ход процесса?
Попробуйте хоть сами хоть с одним из тех, кто там был поговорить.
7000 готовых до боротьби всл - это мало?
Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.
Даже если поверить в эту цифру.
А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?
Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.
Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.
Небоеготовые?
Так небоеготовые согласно стандартным критериям.
Но и в таком состоянии задачи выполняли.
Вам еще раз напомнить, как выглядели ВСУ в 2014 году? Вы действительно считаете, что они способны были воевать?
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Schmit
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:08
detroytred написав:
В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время.
могли и решили, но там все по приказу.
В.О. очканул и отменил отправку . Вот и всё.
НИКТО НАКАЗАНИЯ НЕ ПОНЕС.
Нужно было купить пуховик,а я купил доллары. Лично мне так теплее!
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