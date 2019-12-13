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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:09
lapay написав: detroytred написав:
7000 готовых до боротьби всл - это мало?
Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.
Даже если поверить в эту цифру.
А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?
Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.
Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.
Небоеготовые?
Так небоеготовые согласно стандартным критериям.
Но и в таком состоянии задачи выполняли.
А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?
Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало?
Впоследствии убили 13000 на Донбассе и конца-краю не видно.
Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.
А за что эти "воины" сейчас пенсии и льготы получают, за то что подняли руки и отдали полуостров?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
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shapo
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:17
Schmit написав: detroytred написав:
А что ещё могут заявить Турчинов и Ко?
Или они могут иначе объяснить, как вследствие их решительных однозначных твёрдых и чётких управленческих действий и приказов, получился такой результат и был такой ход процесса?
Попробуйте хоть сами хоть с одним из тех, кто там был поговорить.
7000 готовых до боротьби всл - это мало?
Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.
Даже если поверить в эту цифру.
А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?
Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.
Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.
Небоеготовые?
Так небоеготовые согласно стандартным критериям.
Но и в таком состоянии задачи выполняли.
Вам еще раз напомнить, как выглядели ВСУ в 2014 году? Вы действительно считаете, что они способны были воевать?
А что Вас в виде ВСУ не устраивает?
Они так!!!!! себя вели почему?!!!!
Ответ же очевиден.
А я Вам только намекну: лейтенант десантник, первый открывший огонь, проговорился в интервью, что даже после!!!!! первых огневых контактов все!!!! командиры в кармане держали приказ с мокрой печатью.
Вы хоть примерно представляете себе, что это значит!!!!!!!!!!!!!
Вот такая его маленькая оговорка....
А когда керивнык операции приказал ему передать бмп-шки альфовцам и пр., то лейтеха отважился и спросил у керивникив, кто по акту у меня их примет .... и на этом после тишины вопрос передачи был снят.
Попробуйте догадаться чья зона ответственности за это и за ТАКОЙ ход операций и поведение всю.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:22
shapo написав: lapay написав: detroytred написав:
7000 готовых до боротьби всл - это мало?
Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.
Даже если поверить в эту цифру.
А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?
Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.
Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.
Небоеготовые?
Так небоеготовые согласно стандартным критериям.
Но и в таком состоянии задачи выполняли.
А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?
Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало?
Впоследствии убили 13000 на Донбассе и конца-краю не видно.
Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.
А за что эти "воины" сейчас пенсии и льготы получают, за то что подняли руки и отдали полуостров?
Я Вам открою маленькую тайну)))
За боевые действия платят по отдельному тарифу: начиная с боевых и льгот, заканчивая земельным участком.
Претензии в данной плоскости к пенсам неуместны.
Удивительно как они вообще за то довольствие и отношение служили.
Естественно те, кто добросовестно служил, а не лентяйничал, бухал, подворовывал и т.д.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:23
detroytred написав:
Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.
См. второе предложение в той цитате.
В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время.
Ми вже по третьому чи четвертому колу все це обговорюємо. Ні, не могли, і не тільки тому, що танки не заводились, а тому що були деморалізовані. Згадайте Слов'янськ, як місцеві кидались під БТР і танки. ЗСУ навіть просили добробати зачистити особливо "свідомих", щоб могли проїхати.
Як в Криму зелені чоловічки ховались за місцевих, так і на Донбасі, всякі гіркіни ховались серед місцевих.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:26
shapo написав:
Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.
Тоді вона сто років не потрібна, бо не змогла виконати свою функцію. Армія не воює проти цивільних, навіть коли за цівільними ховаються зрадники і окупанти.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 19:29
lapay написав: detroytred написав:
Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.
См. второе предложение в той цитате.
В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время.
Ми вже по третьому чи четвертому колу все це обговорюємо. Ні, не могли, і не тільки тому, що танки не заводились, а тому що були деморалізовані. Згадайте Слов'янськ, як місцеві кидались під БТР і танки. ЗСУ навіть просили добробати зачистити особливо "свідомих", щоб могли проїхати.
Як в Криму зелені чоловічки ховались за місцевих, так і на Донбасі, всякі гіркіни ховались серед місцевих.
Читайте на два поста выше, почему не могли.
И первый мой сегодняшний.
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detroytred
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