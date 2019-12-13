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на тему Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.

#<1 ... 4891489248934894 Додано: Суб 14 гру, 2019 19:09 https://www.youtube.com/watch?v=46HM-lctJ70&t=182s

Смотрел вчерашнее шоу Савика , и почему то аргументы Черновола мне понятнее и я ему верю чем Авакову , но есть один всё же ньюанс про ст.63 Конституции , гражданин который ею пользуеться 99 % виновен в том что ему предьявляют , из личного опыта видел на примере судьи и свидетелей... Смотрел вчерашнее шоу Савика , и почему то аргументы Черновола мне понятнее и я ему верю чем Авакову , но есть один всё же ньюанс про ст.63 Конституции , гражданин который ею пользуеться 99 % виновен в том что ему предьявляют , из личного опыта видел на примере судьи и свидетелей... Vadim V

Повідомлень: 2134 З нами з: 23.05.14 Подякував: 488 раз. Подякували: 351 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 19:09 lapay написав: detroytred написав: 7000 готовых до боротьби всл - это мало?

Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.

Даже если поверить в эту цифру.



А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?

Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.

Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.



Небоеготовые?

Так небоеготовые согласно стандартным критериям.

Но и в таком состоянии задачи выполняли. 7000 готовых до боротьби всл - это мало?Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.Даже если поверить в эту цифру.А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.Небоеготовые?Так небоеготовые согласно стандартным критериям.Но и в таком состоянии задачи выполняли.



А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?

Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало? А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало?



Впоследствии убили 13000 на Донбассе и конца-краю не видно.

Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.

А за что эти "воины" сейчас пенсии и льготы получают, за то что подняли руки и отдали полуостров? Впоследствии убили 13000 на Донбассе и конца-краю не видно.Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.А за что эти "воины" сейчас пенсии и льготы получают, за то что подняли руки и отдали полуостров? Мы рождены чтоб Кафку сделать былью shapo Повідомлень: 2430 З нами з: 29.05.18 Подякував: 86 раз. Подякували: 559 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 19:17 Schmit написав: detroytred написав: А что ещё могут заявить Турчинов и Ко?



Или они могут иначе объяснить, как вследствие их решительных однозначных твёрдых и чётких управленческих действий и приказов, получился такой результат и был такой ход процесса?



Попробуйте хоть сами хоть с одним из тех, кто там был поговорить.



7000 готовых до боротьби всл - это мало?

Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.

Даже если поверить в эту цифру.



А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?

Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.

Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.



Небоеготовые?

Так небоеготовые согласно стандартным критериям.

Но и в таком состоянии задачи выполняли. А что ещё могут заявить Турчинов и Ко?Или они могут иначе объяснить, как вследствие их решительных однозначных твёрдых и чётких управленческих действий и приказов, получился такой результат и был такой ход процесса?Попробуйте хоть сами хоть с одним из тех, кто там был поговорить.7000 готовых до боротьби всл - это мало?Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.Даже если поверить в эту цифру.А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.Небоеготовые?Так небоеготовые согласно стандартным критериям.Но и в таком состоянии задачи выполняли.

Вам еще раз напомнить, как выглядели ВСУ в 2014 году? Вы действительно считаете, что они способны были воевать?

Вам еще раз напомнить, как выглядели ВСУ в 2014 году? Вы действительно считаете, что они способны были воевать?

А что Вас в виде ВСУ не устраивает?





Они так!!!!! себя вели почему?!!!!



Ответ же очевиден.





А я Вам только намекну: лейтенант десантник, первый открывший огонь, проговорился в интервью, что даже после!!!!! первых огневых контактов все!!!! командиры в кармане держали приказ с мокрой печатью.





Вы хоть примерно представляете себе, что это значит!!!!!!!!!!!!!

Вот такая его маленькая оговорка....





А когда керивнык операции приказал ему передать бмп-шки альфовцам и пр., то лейтеха отважился и спросил у керивникив, кто по акту у меня их примет .... и на этом после тишины вопрос передачи был снят.





Попробуйте догадаться чья зона ответственности за это и за ТАКОЙ ход операций и поведение всю. А что Вас в виде ВСУ не устраивает?Они так!!!!! себя вели почему?!!!!Ответ же очевиден.А я Вам только намекну: лейтенант десантник, первый открывший огонь, проговорился в интервью, что даже после!!!!! первых огневых контактов все!!!! командиры в кармане держали приказ с мокрой печатью.Вы хоть примерно представляете себе, что это значит!!!!!!!!!!!!!Вот такая его маленькая оговорка....А когда керивнык операции приказал ему передать бмп-шки альфовцам и пр., то лейтеха отважился и спросил у керивникив, кто по акту у меня их примет .... и на этом после тишины вопрос передачи был снят.Попробуйте догадаться чья зона ответственности за это и за ТАКОЙ ход операций и поведение всю. detroytred

Повідомлень: 22686 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 19:22 shapo написав: lapay написав: detroytred написав: 7000 готовых до боротьби всл - это мало?

Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.

Даже если поверить в эту цифру.



А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?

Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.

Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.



Небоеготовые?

Так небоеготовые согласно стандартным критериям.

Но и в таком состоянии задачи выполняли. 7000 готовых до боротьби всл - это мало?Против группы гиркинда и прочих вообще мелких бандформирований.Даже если поверить в эту цифру.А в реале с какого потолка Вы взяли, что остальные (по крайней мере материково расположенные ВСУ были деморализованы и тп.)?Когда поступили приказы в бригады ... собрались и потупотели защищать с тем уровнем обеспечения, которое им выделили.Бригадами, батальонами, ротами, взводами потупотели.Небоеготовые?Так небоеготовые согласно стандартным критериям.Но и в таком состоянии задачи выполняли.



А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?

Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало? А Вам ці 7000, яких Ви, якиби були керівництвом, не шкода було б послати на вірну смерть? Я вже не кажу про повноційну війну, яка готувалась, і яку б спровокували б смерті військовослужбовців чи моряків РФ?Хто залишився вірним присязі, той вийшов на материк, деякі зі зброєю. Цього мало?



Впоследствии убили 13000 на Донбассе и конца-краю не видно.

Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.

А за что эти "воины" сейчас пенсии и льготы получают, за то что подняли руки и отдали полуостров? Впоследствии убили 13000 на Донбассе и конца-краю не видно.Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.А за что эти "воины" сейчас пенсии и льготы получают, за то что подняли руки и отдали полуостров?

Я Вам открою маленькую тайну)))

За боевые действия платят по отдельному тарифу: начиная с боевых и льгот, заканчивая земельным участком.



Претензии в данной плоскости к пенсам неуместны.

Удивительно как они вообще за то довольствие и отношение служили.

Естественно те, кто добросовестно служил, а не лентяйничал, бухал, подворовывал и т.д. Я Вам открою маленькую тайну)))За боевые действия платят по отдельному тарифу: начиная с боевых и льгот, заканчивая земельным участком.Претензии в данной плоскости к пенсам неуместны.Удивительно как они вообще за то довольствие и отношение служили.Естественно те, кто добросовестно служил, а не лентяйничал, бухал, подворовывал и т.д. detroytred

Повідомлень: 22686 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 19:23 Re: Політичні дискусії detroytred написав: Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.

См. второе предложение в той цитате.



В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время. Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.См. второе предложение в той цитате.В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время.

Ми вже по третьому чи четвертому колу все це обговорюємо. Ні, не могли, і не тільки тому, що танки не заводились, а тому що були деморалізовані. Згадайте Слов'янськ, як місцеві кидались під БТР і танки. ЗСУ навіть просили добробати зачистити особливо "свідомих", щоб могли проїхати.

Як в Криму зелені чоловічки ховались за місцевих, так і на Донбасі, всякі гіркіни ховались серед місцевих. Ми вже по третьому чи четвертому колу все це обговорюємо. Ні, не могли, і не тільки тому, що танки не заводились, а тому що були деморалізовані. Згадайте Слов'янськ, як місцеві кидались під БТР і танки. ЗСУ навіть просили добробати зачистити особливо "свідомих", щоб могли проїхати.Як в Криму зелені чоловічки ховались за місцевих, так і на Донбасі, всякі гіркіни ховались серед місцевих. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9205 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 19:26 Re: Політичні дискусії shapo написав: Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю. Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.

Тоді вона сто років не потрібна, бо не змогла виконати свою функцію. Армія не воює проти цивільних, навіть коли за цівільними ховаються зрадники і окупанти. Тоді вона сто років не потрібна, бо не змогла виконати свою функцію. Армія не воює проти цивільних, навіть коли за цівільними ховаються зрадники і окупанти. Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах. lapay Повідомлень: 9205 З нами з: 01.08.15 Подякував: 1084 раз. Подякували: 1185 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Суб 14 гру, 2019 19:29 lapay написав: detroytred написав: Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.

См. второе предложение в той цитате.



В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время. Подождите. Речь в данном случае шла о 7000 против донбассовских пополченцев в самом начале.См. второе предложение в той цитате.В пику утверждению о якобы ВСУ вообще не могли решить задачи устранения сброда в это время.

Ми вже по третьому чи четвертому колу все це обговорюємо. Ні, не могли, і не тільки тому, що танки не заводились, а тому що були деморалізовані. Згадайте Слов'янськ, як місцеві кидались під БТР і танки. ЗСУ навіть просили добробати зачистити особливо "свідомих", щоб могли проїхати.

Як в Криму зелені чоловічки ховались за місцевих, так і на Донбасі, всякі гіркіни ховались серед місцевих. Ми вже по третьому чи четвертому колу все це обговорюємо. Ні, не могли, і не тільки тому, що танки не заводились, а тому що були деморалізовані. Згадайте Слов'янськ, як місцеві кидались під БТР і танки. ЗСУ навіть просили добробати зачистити особливо "свідомих", щоб могли проїхати.Як в Криму зелені чоловічки ховались за місцевих, так і на Донбасі, всякі гіркіни ховались серед місцевих.

Читайте на два поста выше, почему не могли.

И первый мой сегодняшний. Читайте на два поста выше, почему не могли.И первый мой сегодняшний. detroytred

Повідомлень: 22686 З нами з: 23.02.09 Подякував: 1887 раз. Подякували: 3230 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 4891489248934894 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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