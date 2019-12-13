|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:40
detroytred написав:
Я Вам открою маленькую тайну)))
За боевые действия платят по отдельному тарифу: начиная с боевых и льгот, заканчивая земельным участком.
Претензии в данной плоскости к пенсам неуместны.Удивительно как они вообще за то довольствие и отношение служили.Естественно те, кто добросовестно служил, а не лентяйничал, бухал, подворовывал и
т.д.
А что эти "добросовестные" пенсы делали в разваливающейся 20 лет армии в которой не было ни дизеля для танков, ни керосина для самолетов и учения проводились не в поле, а в классах, а солдаты просили у родителей прислать денег на форму ибо ту ,что получили ,была старая и развалилась?
Но при этом генеральчики жили очень даже неплохо.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:41
lapay написав: shapo написав:
Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.
Тоді вона сто років не потрібна, бо не змогла виконати свою функцію. Армія не воює проти цивільних, навіть коли за цівільними ховаються зрадники і окупанти.
В Украине более 20 лет существовала армия которая не выполнила в Крыму свой долг.
По какой причине это вопрос следствия.
Понятие "гражданский" для человека блокирующего военный обьект не существует, это называется террорист.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:45
lapay написав: detroytred написав:
Читайте на два поста выше, почему не могли.
И первый мой сегодняшний.
Ну так поясніть, чого нещасний Слов'янськ так довго брали, якщо ЗСУ були такі спроможні?
Так я не доказываю, что ВСУ были такi спроможнi (то есть орлами))
Я доказываю, что они не были неспроможнiми.
И привёл причины их недостаточной до уровня орлов)) эффективности.
Что определяющую роль в некоторых ситуациях сыграло не столько матобеспечение.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22691
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:46
shapo написав:
В Украине более 20 лет существовала армия которая не выполнила в Крыму свой долг.
По какой причине это вопрос следствия.
По причині масового дезертирства місцевих вояків.
shapo написав:
Понятие "гражданский" для человека блокирующего военный обьект не существует, это называется террорист.
Це в теорії, а на практиці є свої, цивільні, дружини і діти, про яких теж треба думати, перед тим, як стріляти в місцевих активістив і зелених чоловічків.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9212
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:46
shapo написав: lapay написав: shapo написав:
Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.
Тоді вона сто років не потрібна, бо не змогла виконати свою функцію. Армія не воює проти цивільних, навіть коли за цівільними ховаються зрадники і окупанти.
В Украине более 20 лет существовала армия которая не выполнила в Крыму свой долг.
По какой причине это вопрос следствия.Понятие "гражданский" для человека блокирующего военный обьект не существует, это называется террорист.
+1 , есть устав караульной службы.
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2136
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:48
detroytred написав:
И привёл причины их недостаточной до уровня орлов)) эффективности.
Головна причина - деморалізація. От коли вона пройшла, після перших втрат, тоді вона і стала ефективною.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
-
lapay
-
-
- Повідомлень: 9212
- З нами з: 01.08.15
- Подякував: 1084 раз.
- Подякували: 1185 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:50
shapo написав: detroytred написав:
Я Вам открою маленькую тайну)))
За боевые действия платят по отдельному тарифу: начиная с боевых и льгот, заканчивая земельным участком.
Претензии в данной плоскости к пенсам неуместны.Удивительно как они вообще за то довольствие и отношение служили.Естественно те, кто добросовестно служил, а не лентяйничал, бухал, подворовывал и
т.д.
А что эти "добросовестные" пенсы делали в разваливающейся 20 лет армии в которой не было ни дизеля для танков, ни керосина для самолетов и учения проводились не в поле, а в классах, а солдаты просили у родителей прислать денег на форму ибо ту ,что получили ,была старая и развалилась?
Но при этом генеральчики жили очень даже неплохо.
Так это тоже не секрет.
Тянули лямку за себя и всех выше перечисленных.
Но поскольку их мало, то такая вот общая картина.
Вы ведь об общей картине, а я об частностях.
Естественно, что чем выше, тем таких добросовестных было меньше и меньше.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22691
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:51
shapo написав:
В Украине более 20 лет существовала армия которая не выполнила в Крыму свой долг.
По какой причине это вопрос следствия.
lapay написав:
По причині масового дезертирства місцевих вояків.
Судя по тому что какая-то часть вернулась на материковую Украину не все были местные, но ручки вверх подняли все
shapo написав:
Понятие "гражданский" для человека блокирующего военный обьект не существует, это называется террорист.
lapay написав:
Це в теорії, а на практиці є свої, цивільні, дружини і діти, про яких теж треба думати, перед тим, як стріляти в місцевих активістив і зелених чоловічків.
Так о них нужно думать и когда они живут далеко от места службы - как они будут потом жить после смерти кормильца.
Вот только с такими мыслями не хрен идти в ВС и вообще силовые органы - там такая специфика работы что убить могут. Поэтому и компенсируется это более ранней пенсией и пр.льготами.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:51
lapay написав: zРадио написав:
Вот ты сам и договорился до того, что силой гражданских не нагнешь,
Не перебріхуй. Для громадянських є поліція і нацгвардія. Для бойовиків з важкою зброєю чи ворожої армії, є своя армія.
Нет, это не я перебрехиваю - это у тебя двойная мораль! Если гражданских слишком много, то никакая полиция и нацгвардия их не усмирит! Не это ли случилось на майдане?
У тебя редкий дар - регулярно загонять себя в угол своими же агрументами
-
zРадио
-
-
- Повідомлень: 4361
- З нами з: 02.05.18
- Подякував: 848 раз.
- Подякували: 1976 раз.
-
- Профіль
-
2
4
3
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:53
Vadim V написав: shapo"[quote="4817417:lapay написав:
quote="4817397:shapo"]Армия для того и существует 20 лет чтобы погибнуть за одну неделю.
Тоді вона сто років не потрібна, бо не змогла виконати свою функцію. Армія не воює проти цивільних, навіть коли за цівільними ховаються зрадники і окупанти.
В Украине более 20 лет существовала армия которая не выполнила в Крыму свой долг.
По какой причине это вопрос следствия.Понятие "гражданский" для человека блокирующего военный обьект не существует, это называется террорист.
[/quote]
+1 , есть устав караульной службы.[/quote]
Ага. Есть Конституция, законы ... и сильно они помогут Вам, если нет их реальной поддержки вышестоящими.
Так и с уставом)))
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22691
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|