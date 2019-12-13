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Політика та гроші
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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4894489548964897>
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:54

Первый приказ открыть огонь на поражение от украинского офи

https://www.youtube.com/watch?v=mHs4HeAh1aM&t=1542s
Vadim V
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:56

  shapo написав:А что эти "добросовестные" пенсы делали в разваливающейся 20 лет армии в которой не было ни дизеля для танков, ни керосина для самолетов и учения проводились не в поле, а в классах, а солдаты просили у родителей прислать денег на форму ибо ту ,что получили ,была старая и развалилась?
Но при этом генеральчики жили очень даже неплохо.



  detroytred написав:Так это тоже не секрет.
Тянули лямку за себя и всех выше перечисленных.


Какая "лямка", не смешите мои тапки.
Скажите честно что не хватило духу начать новую жизнь с нуля так, как это встало с 1992г перед многими гражданскими потерявшими привычную работу и социальный статус.



  detroytred написав:Но поскольку их мало, то такая вот общая картина.

Я что-то вообще ни одного такого не знаю

  detroytred написав:Вы ведь об общей картине, а я об частностях.
Естественно, что чем выше, тем таких добросовестных было меньше и меньше.


Так сейчас и нужно разобраться за что они получают такие пенсии.
По количеству силовиков среди пенсионеров порядка 10-15%, а по размеру получаемой пенсии вынимают треть всего пенсионного фонда.
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shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 19:59

  lapay написав:
  detroytred написав:И привёл причины их недостаточной до уровня орлов)) эффективности.

Головна причина - деморалізація. От коли вона пройшла, після перших втрат, тоді вона і стала ефективною.

Так я Вам важные причины этой деморализации указал.

Ну что ли реально не понимаете, что такое у каждого командира в кармашке письменный приказ с мокрой печатью-подписью?
И вопрос лейтенанта!!! к керивникам в присутствии генерала на совещании кто будет принимать бмп-ки. И главное -- тишина и отмена молчаливая этого приказа этого генерала тут же в его присутствии.

Ну и стимуляция потом ...повышением денежного довольствия, за сбитый...
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:06

  shapo написав:
  shapo написав:А что эти "добросовестные" пенсы делали в разваливающейся 20 лет армии в которой не было ни дизеля для танков, ни керосина для самолетов и учения проводились не в поле, а в классах, а солдаты просили у родителей прислать денег на форму ибо ту ,что получили ,была старая и развалилась?
Но при этом генеральчики жили очень даже неплохо.



  detroytred написав:Так это тоже не секрет.
Тянули лямку за себя и всех выше перечисленных.


Какая "лямка", не смешите мои тапки.
Скажите честно что не хватило духу начать новую жизнь с нуля так, как это встало с 1992г перед многими гражданскими потерявшими привычную работу и социальный статус.



  detroytred написав:Но поскольку их мало, то такая вот общая картина.

Я что-то вообще ни одного такого не знаю

  detroytred написав:Вы ведь об общей картине, а я об частностях.
Естественно, что чем выше, тем таких добросовестных было меньше и меньше.


Так сейчас и нужно разобраться за что они получают такие пенсии.
По количеству силовиков среди пенсионеров порядка 10-15%, а по размеру получаемой пенсии вынимают треть всего пенсионного фонда.

Ещё раз: за боевые действия получают иные пенсии, льготы, земельные участки.

Странно отрицать наличие в военной специальности людей по призванию. Они есть там также, как и среди любых иных.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:06

Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.
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freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:09

proftpd66
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:23

M-A-X
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:23

Кстати, когда вчера Аваков у Шустера отвечал на вопрос по поводу возможных заказчиков убийства Шеремета, он как-то недобро пристально посмотрел прямо в объектив камеры, говорят прямо в это время Вася Грицак громко икнул. С чего бы это ?

Кто из тех кто проводил расследование упер видео с четырех самых лучших камер наблюдения, где фигуранты бы наблюдались самым крупным планом. Аваков продолжал смотреть в прямо в объектив.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
freeze
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:27

  freeze написав:Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.

Украина воюет против РФ. Где победы со стороны РФ ? До Киева дошли ? Сухопутный коридор пробили ?
Вот и эффективность реформ в армии. В сдерживании.
Вы вроде у нас военный. Вот только замполит :)
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pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 20:31

  freeze написав:Кстати, когда вчера Аваков у Шустера отвечал на вопрос по поводу возможных заказчиков убийства Шеремета, он как-то недобро пристально посмотрел прямо в объектив камеры, говорят прямо в это время Вася Грицак громко икнул. С чего бы это ?

Кто из тех кто проводил расследование упер видео с четырех самых лучших камер наблюдения, где фигуранты бы наблюдались самым крупным планом. Аваков продолжал смотреть в прямо в объектив.

Уже сейчас видно, что это дело даже не белыми нитками шито.
На нитках сэкономомили. Просто приложили 2 мешка друг к другу и выдали за бруки

Но лично вы активно участвуете в информационном мочилове.
К Авакову переметнулись ? :) Так сказать, переобувка в прыжке :)
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
pesikot
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  #<1 ... 4894489548964897>
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