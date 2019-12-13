Додано: Суб 14 гру, 2019 20:06

Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.

Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.