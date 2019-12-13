|
|
|
Політичні дискусії
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:54
-
Vadim V
-
-
- Повідомлень: 2136
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 488 раз.
- Подякували: 351 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:56
shapo написав:
А что эти "добросовестные" пенсы делали в разваливающейся 20 лет армии в которой не было ни дизеля для танков, ни керосина для самолетов и учения проводились не в поле, а в классах, а солдаты просили у родителей прислать денег на форму ибо ту ,что получили ,была старая и развалилась?
Но при этом генеральчики жили очень даже неплохо.
detroytred написав:
Так это тоже не секрет.
Тянули лямку за себя и всех выше перечисленных.
Какая "лямка", не смешите мои тапки.
Скажите честно что не хватило духу начать новую жизнь с нуля так, как это встало с 1992г перед многими гражданскими потерявшими привычную работу и социальный статус.
detroytred написав:
Но поскольку их мало, то такая вот общая картина.
Я что-то вообще ни одного такого не знаю
detroytred написав:
Вы ведь об общей картине, а я об частностях.
Естественно, что чем выше, тем таких добросовестных было меньше и меньше.
Так сейчас и нужно разобраться за что они получают такие пенсии.
По количеству силовиков среди пенсионеров порядка 10-15%, а по размеру получаемой пенсии вынимают треть всего пенсионного фонда.
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
-
shapo
-
-
- Повідомлень: 2434
- З нами з: 29.05.18
- Подякував: 86 раз.
- Подякували: 560 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 19:59
lapay написав: detroytred написав:
И привёл причины их недостаточной до уровня орлов)) эффективности.
Головна причина - деморалізація. От коли вона пройшла, після перших втрат, тоді вона і стала ефективною.
Так я Вам важные причины этой деморализации указал.
Ну что ли реально не понимаете, что такое у каждого командира в кармашке письменный приказ с мокрой печатью-подписью?
И вопрос лейтенанта!!! к керивникам в присутствии генерала на совещании кто будет принимать бмп-ки. И главное -- тишина и отмена молчаливая этого приказа этого генерала тут же в его присутствии.
Ну и стимуляция потом ...повышением денежного довольствия, за сбитый...
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22691
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:06
shapo написав: shapo написав:
А что эти "добросовестные" пенсы делали в разваливающейся 20 лет армии в которой не было ни дизеля для танков, ни керосина для самолетов и учения проводились не в поле, а в классах, а солдаты просили у родителей прислать денег на форму ибо ту ,что получили ,была старая и развалилась?
Но при этом генеральчики жили очень даже неплохо.
detroytred написав:
Так это тоже не секрет.
Тянули лямку за себя и всех выше перечисленных.
Какая "лямка", не смешите мои тапки.
Скажите честно что не хватило духу начать новую жизнь с нуля так, как это встало с 1992г перед многими гражданскими потерявшими привычную работу и социальный статус.
detroytred написав:
Но поскольку их мало, то такая вот общая картина.
Я что-то вообще ни одного такого не знаю
detroytred написав:
Вы ведь об общей картине, а я об частностях.
Естественно, что чем выше, тем таких добросовестных было меньше и меньше.
Так сейчас и нужно разобраться за что они получают такие пенсии.
По количеству силовиков среди пенсионеров порядка 10-15%, а по размеру получаемой пенсии вынимают треть всего пенсионного фонда.
Ещё раз: за боевые действия получают иные пенсии, льготы, земельные участки.
Странно отрицать наличие в военной специальности людей по призванию. Они есть там также, как и среди любых иных.
-
detroytred
-
-
- Повідомлень: 22691
- З нами з: 23.02.09
- Подякував: 1887 раз.
- Подякували: 3230 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:06
Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14080
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3806 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:09
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 1411
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 132 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:23
-
M-A-X
-
-
- Повідомлень: 1664
- З нами з: 08.10.15
- Подякував: 637 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:23
Кстати, когда вчера Аваков у Шустера отвечал на вопрос по поводу возможных заказчиков убийства Шеремета, он как-то недобро пристально посмотрел прямо в объектив камеры, говорят прямо в это время Вася Грицак громко икнул. С чего бы это ?
Кто из тех кто проводил расследование упер видео с четырех самых лучших камер наблюдения, где фигуранты бы наблюдались самым крупным планом. Аваков продолжал смотреть в прямо в объектив.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
-
freeze
-
4
-
- Повідомлень: 14080
- З нами з: 02.07.14
- Подякував: 3806 раз.
- Подякували: 5662 раз.
-
- Профіль
-
20
3
5
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:27
freeze написав:
Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.
Украина воюет против РФ. Где победы со стороны РФ ? До Киева дошли ? Сухопутный коридор пробили ?
Вот и эффективность реформ в армии. В сдерживании.
Вы вроде у нас военный. Вот только замполит
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3534
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
2
1
Додано: Суб 14 гру, 2019 20:31
freeze написав:
Кстати, когда вчера Аваков у Шустера отвечал на вопрос по поводу возможных заказчиков убийства Шеремета, он как-то недобро пристально посмотрел прямо в объектив камеры, говорят прямо в это время Вася Грицак громко икнул. С чего бы это ?
Кто из тех кто проводил расследование упер видео с четырех самых лучших камер наблюдения, где фигуранты бы наблюдались самым крупным планом. Аваков продолжал смотреть в прямо в объектив.
Уже сейчас видно, что это дело даже не белыми нитками шито.
На нитках сэкономомили. Просто приложили 2 мешка друг к другу и выдали за бруки
Но лично вы активно участвуете в информационном мочилове.
К Авакову переметнулись ?
Так сказать, переобувка в прыжке
"Я вам ничего не должен" (с) Зеленский
""Зраду", по любому незначительному или придуманному поводу, разгоняют специально обученные люди. А "полезные идиоты" подхватывают и распространяют" (с) не мой
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 3534
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 260 раз.
- Подякували: 808 раз.
-
- Профіль
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 8 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, Модератор
|