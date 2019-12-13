Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.
Украина воюет против РФ. Где победы со стороны РФ ? До Киева дошли ? Сухопутный коридор пробили ? Вот и эффективность реформ в армии. В сдерживании. Вы вроде у нас военный. Вот только замполит
Да это банальная пропаганда у вас. Я же спросил список побед. В какой битве их остановили ? Можно место - дату ? Фрау Меркель напхала Вове с угрозами, когда уже все госслужащие бежали из Мариуполя в пробках, здесь видна эффективность фрау Меркель. А так налетели под Иловайском, исчезли, потом налетели под Дебальцево и растворились опять в выжидании за кордоном.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Так я Вам важные причины этой деморализации указал.
Ну что ли реально не понимаете, что такое у каждого командира в кармашке письменный приказ с мокрой печатью-подписью? И вопрос лейтенанта!!! к керивникам в присутствии генерала на совещании кто будет принимать бмп-ки. И главное -- тишина и отмена молчаливая этого приказа этого генерала тут же в его присутствии.
Так в Слов'янську і Краматорську чого в полон здалися, під час наступу, - папірців з печатками не було? Не тому, а тому що була деморалізація, в тому числі і через місцевих вояків, в складі ЗСУ, як це було в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Нет, это не я перебрехиваю - это у тебя двойная мораль! Если гражданских слишком много, то никакая полиция и нацгвардия их не усмирит! Не это ли случилось на майдане?
Так і є. І на Донбасі так було, поки не намалювався Гіркін. Після цього вже звиняйти - це принципові речі.
Блин, дивный ты собеседник - теперь на мороз падаешь "Після цього вже звиняйти" - вот это было к чему?
Если помнишь, дискуссия началась с крайне уместного замечания shapo о бездействии ВСУ еще в Крыму (ну и "тритушек" в Киеве, неожиданно для самих себя получивших всю полноту власти, не умея ей пользоваться).
Тебе и говорят об очень позднем задействовании армии! А ты то споришь, то соглашаешься, то снова споришь...