Додано: Суб 14 гру, 2019 21:14

freeze написав: Я же спросил список побед. В какой битве их остановили ? Можно место - дату ?

Фрау Меркель напхала Вове с угрозами, когда уже все госслужащие бежали из Мариуполя в пробках, здесь видна эффективность фрау Меркель.

А так налетели под Иловайском, исчезли, потом налетели под Дебальцево и растворились опять в выжидании за кордоном. Я же спросил список побед. В какой битве их остановили ? Можно место - дату ?Фрау Меркель напхала Вове с угрозами, когда уже все госслужащие бежали из Мариуполя в пробках, здесь видна эффективность фрау Меркель.А так налетели под Иловайском, исчезли, потом налетели под Дебальцево и растворились опять в выжидании за кордоном.

З вражіх ресурсів:Ситуация складывалась внешне выигрышно для армии ЛДНР. Но на самом деле не удалось даже сохранить инфраструктуру в области. Например, в январе 2015 года для остановки танков ВСУ был даже взорван Путиловский мост.То есть, силы были неравны. Поэтому только спустя несколько месяцев после событий в Иловайском котле армия ДНР смогла взять аэропорт. А он находился всего в 10 километрах от Донецка.Поэтому о наступлении на Киев, как того требуют многие пользователи Интернета, даже речи не шло.В реальности сил хватило лишь на жесткую оборону. Теоретически можно было, отбросив ВСУ на южном направлении, пойти на Мариуполь.Такое положение существовало в течение примерно полумесяца. Тогда украинская армия не успела подтянуть резервы, и направление на Мариуполь было фактически открыто.Поэтому может создаться впечатление, что продвижение дальше на Мариуполь и далее на юго-запад Украины остановили искусственно. Но на самом деле ситуация была немного другой.В то время не хватало сил даже на атаку такого сравнительно небольшого города как Бердянск.