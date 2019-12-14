Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
freeze написав:Об эффективности реформ в армии можно судить только по списку побед. Такового списка нет. Пять лет сидения в окопах друг против друга пока не могут достоверно сказать ни о чём.
Украина воюет против РФ. Где победы со стороны РФ ? До Киева дошли ? Сухопутный коридор пробили ? Вот и эффективность реформ в армии. В сдерживании. Вы вроде у нас военный. Вот только замполит
Да это банальная пропаганда у вас. Я же спросил список побед. В какой битве их остановили ? Можно место - дату ? Фрау Меркель напхала Вове с угрозами, когда уже все госслужащие бежали из Мариуполя в пробках, здесь видна эффективность фрау Меркель. А так налетели под Иловайском, исчезли, потом налетели под Дебальцево и растворились опять в выжидании за кордоном.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
detroytred написав:Так я Вам важные причины этой деморализации указал.
Ну что ли реально не понимаете, что такое у каждого командира в кармашке письменный приказ с мокрой печатью-подписью? И вопрос лейтенанта!!! к керивникам в присутствии генерала на совещании кто будет принимать бмп-ки. И главное -- тишина и отмена молчаливая этого приказа этого генерала тут же в его присутствии.
Так в Слов'янську і Краматорську чого в полон здалися, під час наступу, - папірців з печатками не було? Не тому, а тому що була деморалізація, в тому числі і через місцевих вояків, в складі ЗСУ, як це було в Криму.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
zРадио написав:Нет, это не я перебрехиваю - это у тебя двойная мораль! Если гражданских слишком много, то никакая полиция и нацгвардия их не усмирит! Не это ли случилось на майдане?
Так і є. І на Донбасі так було, поки не намалювався Гіркін. Після цього вже звиняйти - це принципові речі.
Блин, дивный ты собеседник - теперь на мороз падаешь "Після цього вже звиняйти" - вот это было к чему?
Если помнишь, дискуссия началась с крайне уместного замечания shapo о бездействии ВСУ еще в Крыму (ну и "тритушек" в Киеве, неожиданно для самих себя получивших всю полноту власти, не умея ей пользоваться).
Тебе и говорят об очень позднем задействовании армии! А ты то споришь, то соглашаешься, то снова споришь...
freeze написав:Я же спросил список побед. В какой битве их остановили ? Можно место - дату ? Фрау Меркель напхала Вове с угрозами, когда уже все госслужащие бежали из Мариуполя в пробках, здесь видна эффективность фрау Меркель. А так налетели под Иловайском, исчезли, потом налетели под Дебальцево и растворились опять в выжидании за кордоном.
З вражіх ресурсів:
Ситуация складывалась внешне выигрышно для армии ЛДНР. Но на самом деле не удалось даже сохранить инфраструктуру в области. Например, в январе 2015 года для остановки танков ВСУ был даже взорван Путиловский мост.
То есть, силы были неравны. Поэтому только спустя несколько месяцев после событий в Иловайском котле армия ДНР смогла взять аэропорт. А он находился всего в 10 километрах от Донецка.
Поэтому о наступлении на Киев, как того требуют многие пользователи Интернета, даже речи не шло.
В реальности сил хватило лишь на жесткую оборону. Теоретически можно было, отбросив ВСУ на южном направлении, пойти на Мариуполь.
Такое положение существовало в течение примерно полумесяца. Тогда украинская армия не успела подтянуть резервы, и направление на Мариуполь было фактически открыто.
Поэтому может создаться впечатление, что продвижение дальше на Мариуполь и далее на юго-запад Украины остановили искусственно. Но на самом деле ситуация была немного другой.
В то время не хватало сил даже на атаку такого сравнительно небольшого города как Бердянск.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
Чтобы не разводить долгую дискуссию о победах, просто отметим ,что Иловайский котёл закончился ровно минскими соглашениями, а дебальцевский котел закончился ровно Минском-2. Всё хронология почасовая есть в википедии, после этих соглашений, которые сейчас называют капитулянтскими, поход на Киев и сухопутный коридор были отменены решением ВВХ и его подписями на минских соглашениях.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
zРадио написав:Блин, дивный ты собеседник - теперь на мороз падаешь "Після цього вже звиняйти" - вот это было к чему?
Если помнишь, дискуссия началась с крайне уместного замечания shapo о бездействии ВСУ еще в Крыму (ну и "тритушек" в Киеве, неожиданно для самих себя получивших всю полноту власти, не умея ей пользоваться).
Тебе и говорят об очень позднем задействовании армии! А ты то споришь, то соглашаешься, то снова споришь...
Для особливо тупих. Армія не може воювати проти цивільних. На Майдані і в захопленнях ОДА на Донбасі і в Харкові були цивільні. Там діяла міліція. При блокаді В/Ч в Криму і на Донбасі, військові тільки оборонялись, максимум. На Донбасі вже стріляли, бо могли дочекатись визволення, і дочекались. Армія була деморалізована, тому так довго визволяли Слов'янськ від Гіркіна.
Що тобі ще не зрозуміло?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.