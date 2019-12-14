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Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
Додано: Суб 14 гру, 2019 21:25
freeze написав:
Чтобы не разводить долгую дискуссию о победах, просто отметим ,что Иловайский котёл закончился ровно минскими соглашениями, а дебальцевский котел закончился ровно Минском-2.
Всё хронология почасовая есть в википедии, после этих соглашений, которые сейчас называют капитулянтскими, поход на Киев и сухопутный коридор были отменены решением ВВХ и его подписями на минских соглашениях.
ВВХ хоч одне велике місто на Донбасі захопив, яке, перед тим, було визволено? В Дебальцево живе 25 тис. Він сто разів розповідав, що треба відкинути ЗСУ на 30 км від Донецька і Луганська, для гуманітарної мети, і що з усих тих потуг?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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lapay
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:30
lapay написав: freeze написав:
Чтобы не разводить долгую дискуссию о победах, просто отметим ,что Иловайский котёл закончился ровно минскими соглашениями, а дебальцевский котел закончился ровно Минском-2.
Всё хронология почасовая есть в википедии, после этих соглашений, которые сейчас называют капитулянтскими, поход на Киев и сухопутный коридор были отменены решением ВВХ и его подписями на минских соглашениях.
ВВХ хоч одне велике місто на Донбасі захопив, яке, перед тим, було визволено? В Дебальцево живе 25 тис. Він сто разів розповідав, що треба відкинути ЗСУ на 30 км від Донецька і Луганська, для гуманітарної мети, і що з усих тих потуг?
Я не знаю, что кто захватил до того как или после и с какими намерениями, я просто смотрю на карту нынешнего положения дел в АТО.
А Гиви и Моторолы по определению ничего не могли откинуть тем более на 30-км, по сравнению с ВСУ они слишком слабы и неорганизованы.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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freeze
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:31
lapay написав: detroytred написав:
Так я Вам важные причины этой деморализации указал.
Ну что ли реально не понимаете, что такое у каждого командира в кармашке письменный приказ с мокрой печатью-подписью?
И вопрос лейтенанта!!! к керивникам в присутствии генерала на совещании кто будет принимать бмп-ки. И главное -- тишина и отмена молчаливая этого приказа этого генерала тут же в его присутствии.
Так в Слов'янську і Краматорську чого в полон здалися, під час наступу, - папірців з печатками не було? Не тому, а тому що була деморалізація, в тому числі і через місцевих вояків, в складі ЗСУ, як це було в Криму.
Частные случаи, приведенные Вами, не говорят об общей ситуации.
Ещё раз: я не доказываю Вам, что были супеорлы, сплошные герои (никто не мог сдасться в плен и т.п.), я опровергаю утверждение -- что не могли выполнить задачу по ликвидации сброда.
Вы к тому же перевели на другой предмет))
На причину почему не могли выполнить задачу - на деморализацию.
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detroytred
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:37
lapay написав:
Для особливо тупих.
Армія не може воювати проти цивільних. На Майдані і в захопленнях ОДА на Донбасі і в Харкові були цивільні. Там діяла міліція.
При блокаді В/Ч в Криму і на Донбасі, військові тільки оборонялись, максимум. На Донбасі вже стріляли, бо могли дочекатись визволення, і дочекались.
Армія була деморалізована, тому так довго визволяли Слов'янськ від Гіркіна.
Що тобі ще не зрозуміло?
А что тут может быть понятно, скажи? Ложь и алогичность суждений - больше ничего нет!
Если на майдане в Киеве с толпой "мирних мітингувальників" без армии не справились, то как могли с такой же ополоумевшей толпой справиться в Симферополе, когда Крым с материком соединяет узенький перешеек, плюс еще и военная база чужого государства расположена в 100 км?
То, что армия была деморализована, не снимает ответственности с главнокомандующего, который был как раз очень даже "морализован".
Если бы майдановцы с таким же рвением защищали Крым, с которым захватывали власть в Киеве, никакой аннексии не было бы! И дальнейших событий по цепочке тоже (Харькова, Одессы, Славянска...)!
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:43
Ми плануємо виходити на медіану зарплати $5-8 за годину в 2020-2022 роках?
13 думки містять творчу енергію, корисно відправити у Всесвіт добру думку
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:46
tobias написав:Ми плануємо виходити на медіану зарплати $5-8 за годину в 2020-2022 роках?
Кто то давно уже вышел, а кто это мы ? И кто планировщик ?
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:48
Ай маладец.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:50
zРадио написав:
Если бы майдановцы с таким же рвением защищали Крым, с которым захватывали власть в Киеве, никакой аннексии не было бы! И дальнейших событий по цепочке тоже (Харькова, Одессы, Славянска...)!
Намекаете, что майдан - путинское детище?
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Додано: Суб 14 гру, 2019 21:56
detroytred написав:
я опровергаю утверждение -- что не могли выполнить задачу по ликвидации сброда.
Вы к тому же перевели на другой предмет))
На причину почему не могли выполнить задачу - на деморализацию.
Слов'янськ оточили 25 квітня, а Гіркін втік 5 липня. Що робили 2,5 місяці наші орли?
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Додано: Суб 14 гру, 2019 22:01
zРадио написав:
Если на майдане в Киеве с толпой "мирних мітингувальників" без армии не справились, то как могли с такой же ополоумевшей толпой справиться в Симферополе, когда Крым с материком соединяет узенький перешеек, плюс еще и военная база чужого государства расположена в 100 км?
Так тому і не стріляли в Криму. Про що я тут вже десятки разів казав. Не стріляли, і правильно зробили.
zРадио написав:
То, что армия была деморализована, не снимает ответственности с главнокомандующего, который был как раз очень даже "морализован".
Если бы майдановцы с таким же рвением защищали Крым, с которым захватывали власть в Киеве, никакой аннексии не было бы! И дальнейших событий по цепочке тоже (Харькова, Одессы, Славянска...)!
Шо ти несеш? Де були майданівці, а де був Крим? Вони і так організували перший добровольчій батальон нацгвардії.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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