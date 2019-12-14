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Політичні дискусії

Політичні дискусії
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Макроекономіка України, розвиток регіонів і макроекономічні показники: індекс цін, платіжний баланс, експорт, імпорт, рівень промислового виробництва, ВВП, торговельний баланс і рівень безробіття. Політика, що межує з темою бізнесу та фінансів. Політика яка пов`язана з грошима - аспекти політики у грошовому контексті. Політекономія. Корупція. Хабарі.
  #<1 ... 4896489748984899
Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:10

Прокуроры vs патриоты. :)

https://youtu.be/7S_MfJYyc3o
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:17

  lapay написав:
  detroytred написав:я опровергаю утверждение -- что не могли выполнить задачу по ликвидации сброда.
Вы к тому же перевели на другой предмет))
На причину почему не могли выполнить задачу - на деморализацию.

Слов'янськ оточили 25 квітня, а Гіркін втік 5 липня. Що робили 2,5 місяці наші орли?

Оточили и брали на измор.
Куда спешить-то было?

Если Вы так уж напираете на стимулы, то стимулировать должен был не обещаниями платить Порошенко-кандидат, а сразу Турчинов; обеспечить решительность всл не папирцями в кармашке тоже с самого верх; обеспечить уверенность в законности жёсткого применения оружия при наличии цивильных -- тоже Турчинов и Ко.
Ведь лейтенанта вызвал шишка из прокуратуры и в конце неофициально сказал - типа не дрефь, мы твоей стороне.
Да это зашквар полный..

Проблема в том, что высшее керивництво страны не хотело брать на себя всю полноту ответственности и затраты...
Напрягать булки))
Решило выкрутиться добробатами и волонтёрами.
detroytred
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:23

  andrein написав:Прокуроры vs патриоты. :)

https://youtu.be/7S_MfJYyc3o


Это бы*** точно идёт в Европу ?

Напомнило беседу на зоне, когда сидельцы тельник на себе рвали - век воли не видать, банда психопатов, имхо.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:26

  freeze написав:
  andrein написав:Прокуроры vs патриоты. :)

https://youtu.be/7S_MfJYyc3o


Это бы*** точно идёт в Европу ?

Напомнило беседу на зоне, когда сидельцы тельник на себе рвали - век воли не видать, банда психопатов, имхо.


Это торжество демократии. :)
andrein
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:32

  lapay написав:Так тому і не стріляли в Криму. Про що я тут вже десятки разів казав. Не стріляли, і правильно зробили.

Какая-то извращенная "патриотическая" логика. В Крыму не стреляли потому, что мирных жителей могли убить, а на Донбассе про них забыли.
М. Б. все намного проще - поступила команда из Вашингтона или Брюсселя сдать без боя Крым?
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:44

Re: Політичні дискусії

  detroytred написав:Оточили и брали на измор.
Куда спешить-то было?

І справді - куди поспішати, все ж під "контролем".
  detroytred написав:Если Вы так уж напираете на стимулы, то стимулировать должен был не обещаниями платить Порошенко-кандидат, а сразу Турчинов; обеспечить решительность всл не папирцями в кармашке тоже с самого верх; обеспечить уверенность в законности жёсткого применения оружия при наличии цивильных -- тоже Турчинов и Ко.
Ведь лейтенанта вызвал шишка из прокуратуры и в конце неофициально сказал - типа не дрефь, мы твоей стороне.
Да это зашквар полный..

Ага. В Криму повинні були стріляти направо і наліво без команди, по уставу, а тут треба папірці на кожен чих і додадкові виплати. Логічно, що скажеш.
  detroytred написав:Проблема в том, что высшее керивництво страны не хотело брать на себя всю полноту ответственности и затраты...
Напрягать булки))
Решило выкрутиться добробатами и волонтёрами.

Керівництво почало АТО. Всі накази були віддані, а два місяці чухались, бо не було чим і кому воювати, підтягували резерви
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0 ... 1%8C%D0%BA
Українські сили

На початкових етапах сили українського угрупування мали приблизно 300 бійців підрозділів Нацгвардії «Омега», «Вега», «Ягуар», понад 100 бійців СБУ «Альфа», роту десантників 80 ОАеМБр.[36]

15 квітня до Слов'янська було відправлено 1-й резервний батальйон оперативного призначення НГУ у складі 300—350 чоловік.[37][38]

24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 11 тис. чоловік, 160 танків, 230 БМП і БТР, 150 гармат і мінометів.[39]

6 травня 2014 року російська сторона оцінила розмір задіяних в операції українських сил у 30 тис. чоловік, цифра вочевидь абсурдна, як і "11 тисяч".[40]

Станом на 9 травня 2014 року на горі Карачун позиції утримувала рота українських десантників.[41]

2 червня 2014 року до Слов'янська був відправлений 2-й батальйон Національної гвардії, сформований «Самообороною Майдану».[42]

Станом на момент виходу проросійських сил з міста 5 липня, за матеріалами інтерв'ю з Генштабом, особовий склад військовослужбовців, що блокували Слов'янськ налічував 1800 чоловік.[вин 4]
Проросійські сили

На момент вторгнення до Слов'янська 12 квітня 2014 року, російський загін «Крим» налічував 52 чоловіка.[44][вин 5]

24 квітня 2014 року російська сторона оцінила розмір проросійських сил у 2 тис. чоловік, що озброєні 100 одиницями автоматичної зброї.[39]

З 12 червня 2014 року і до виходу з міста, угруповання проросійських сил у Слов'янську отримало з Росії щонайменше 5 танків.[46]

На момент виходу зі Слов'янська 5 липня 2014 року, за різними даними, угруповання проросійських бойовиків нараховувало від 1000 до 1824 чоловік. За матеріалами інтерв'ю з Генштабом, кількість бойовиків у Слов'янську на момент виходу складала понад 1000 чоловік.[вин 6] За словами радника президента Юрія Луценка, у колонах проросійських бойовиків, що відступали з оточеного Слов'янська, було 1,5 тис. чоловік.[47] За словами розвідника, що діяв під прикриттям в угрупуванні Ігоря Гіркіна, чисельність всього угрупування, що діяло у Слов'янську, складала 1824 чоловіка.[вин 7]

За даними дослідників-блогерів, загін бойовиків у Слов'янську налічував 160 чоловік станом на 1 травня, 400 чол. — на 1 червня, і порядка 1500—1800 чол. на 1 липня 2014.[49]
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:47

Re: Політичні дискусії

  shapo написав:Какая-то извращенная "патриотическая" логика. В Крыму не стреляли потому, что мирных жителей могли убить, а на Донбассе про них забыли.
М. Б. все намного проще - поступила команда из Вашингтона или Брюсселя сдать без боя Крым?

Та звісно, дезертири теж були по команді з Вашингтона, а зелені чоловічки шпрехали тільки англійською.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:48

Re: Політичні дискусії

  freeze написав:Это бы*** точно идёт в Европу ?

Напомнило беседу на зоне, когда сидельцы тельник на себе рвали - век воли не видать, банда психопатов, имхо.

Аваковські прокурори в Європу? Сумніваюсь, сильно від них совком тхне.
Лікую зрадофільство, чищу вату, продаю обереги від НАТО... Зебіли відрізняються від Зефілів тим, що навіть сплять в рожевих окулярах.
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Повідомлення Додано: Суб 14 гру, 2019 22:49

  lapay написав:
  freeze написав:Это бы*** точно идёт в Европу ?

Напомнило беседу на зоне, когда сидельцы тельник на себе рвали - век воли не видать, банда психопатов, имхо.

Аваковські прокурори в Європу? Сумніваюсь, сильно від них совком тхне.


Прокуроры тихонько сидят и выполняют служебные обязанности, а уголовная бы*** на уголовной мове делают распальцовку.
Не читаю Будивельник, первый личный бан кого-то за пять лет на форуме.
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